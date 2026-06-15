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Συνάντηση Μητσοτάκη με Σαντάμ Χαφτάρ: Στο τραπέζι μεταναστευτικό και θαλάσσιες ζώνες
Πολιτική
17:49 - 15 Ιουν 2026

Συνάντηση Μητσοτάκη με Σαντάμ Χαφτάρ: Στο τραπέζι μεταναστευτικό και θαλάσσιες ζώνες

Reporter.gr Newsroom
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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε τη Δευτέρα στο Μέγαρο Μαξίμου τον υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ, σε μια συνάντηση με έντονο διπλωματικό και γεωπολιτικό ενδιαφέρον, καθώς στο επίκεντρο βρέθηκαν οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας–Λιβύης αλλά και κρίσιμα περιφερειακά ζητήματα.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, κατά τη διάρκεια της συνάντησης επαναβεβαιώθηκαν οι ιστορικά διαχρονικοί δεσμοί που συνδέουν τις δύο χώρες, ενώ εξετάστηκαν τρόποι περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην οικονομία και στις επενδύσεις, με τις δύο πλευρές να συζητούν τις δυνατότητες διεύρυνσης της επιχειρηματικής παρουσίας και της οικονομικής συνεργασίας.

Στο τραπέζι τέθηκε επίσης το ζήτημα της παράτυπης μετανάστευσης, το οποίο αποτελεί κοινή πρόκληση για την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Οι δύο πλευρές συζήτησαν την ανάγκη ενίσχυσης του συντονισμού και της συνεργασίας για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών, με στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείριση των πιέσεων που καταγράφονται.

Παράλληλα, στη συζήτηση περιλήφθηκε και το ζήτημα της οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών, καθώς και η προοπτική επανεκκίνησης ή ενίσχυσης των σχετικών διαβουλεύσεων στο μέλλον. Το θέμα αυτό παραμένει διαχρονικά ευαίσθητο στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, με την Αθήνα να επιδιώκει τη διατήρηση διαύλων επικοινωνίας και τη στήριξη του διεθνούς δικαίου.

Η επίσκεψη του Σαντάμ Χαφτάρ στην Αθήνα και η συνάντησή του με τον Έλληνα πρωθυπουργό εντάσσονται στο πλαίσιο των επαφών της Ελλάδας με πλευρές της Λιβύης, με στόχο τη διατήρηση ανοικτών διπλωματικών διαύλων και τη σταδιακή ενίσχυση της συνεργασίας σε καίριους τομείς, παρά τις σύνθετες πολιτικές ισορροπίες που επικρατούν στη χώρα της Βόρειας Αφρικής.

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