Δημοσκόπηση Alco: Μονοψήφια διαφορά ΝΔ - ΕΛΑΣ, τρίτο το ΠΑΣΟΚ - Το 77% αμφισβητεί την κυβέρνηση

Μισή μονάδα, λόγω της συσπείρωσης που προκαλεί στους ψηφοφόρους της η ίδρυση της ΕΛΑΣ από τον Αλέξη Τσίπρα κερδίζει η ΝΔ στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων (23,3%), σε δημοσκόπηση που παρουσίασε τη Δευτέρα (15/6) στον Alpha η εταιρεία ALCO. Η εταιρεία μέτρησε για πρώτη φορά επισήμως την ΕΛΑΣ (14,2%) και την Ελπίδα (8,1%). Ανάμεσά τους στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ με 10,3%.

Τις μεγαλύτερες απώλειες έχει η Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου (3,6% από 5,7%), καθώς φαίνεται να έχει διαρροές και στα δύο νέα κόμματα.

Απώλειες καταγράφουν επίσης η Ελληνική Λύση (στο 6,6% από 8%) και το ΚΚΕ (6,2% από 7%).

Ο ΣΥΡΙΖΑ μπαίνει στη μέτρηση μόνο και μόνο λόγω παρελθόντος, καθώς έχει πέσει στο 1,1%.

Στην ερώτηση για ποιον πολιτικό αρχηγό θεωρούν ότι αντιλαμβάνεται καλύτερα τα προβλήματα της κοινωνίας, στις αυθόρμητες απαντήσεις, πρώτος έρχεται ο Κ. Μητσοτάκης με 23%, ακολουθεί ο Αλ. Τσίπρας με 12%, ο Ν. Ανδρουλάκης με 7%, ο Δ. Κουτσούμπας με 4%, η Μ. Καρυστιανού με 3%, ο Κ. Βελόπουλος με 3%, η Ζ. Κωνσταντοπούλου με 2%, η Α. Λατινοπούλου με 2%, ο Δ. Νατσιός με 1%, ο Γ. Βαρουφάκης με 1%, «Κανένας» 32%.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dj9rcvghafll?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Πάντως, το 55% δηλώνει πως δεν είναι καθόλου ικανοποιημένο από την απόδοση της κυβέρνησης και άλλο ένα 22% είναι λίγο ικανοποιημένο. Πολύ και αρκετά ικανοποιημένο δηλώνει το 22%.