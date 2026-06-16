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ΠΑΣΟΚ: Οι πολιτικές της ΝΔ αποτυγχάνουν μόνιμα να βελτιώσουν την καθημερινότητά των πολιτών
Πολιτική
11:05 - 16 Ιουν 2026

ΠΑΣΟΚ: Οι πολιτικές της ΝΔ  αποτυγχάνουν μόνιμα να βελτιώσουν την καθημερινότητά των πολιτών

Reporter.gr Newsroom
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«Πυροτεχνήματα» χαρακτηρίζει τις πολιτικές της ΝΔ ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, κατηγορώντας τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, πως είναι υποκριτικό να καταγγέλλει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τους νέους, τη στιγμή που η κυβέρνηση ετοιμαζόταν να επιδοτήσει το κόστος  μετακίνησης με ταξί όσων έχουν καταναλώσει αλκοόλ.  

«Ο κ. Μαρινάκης, όταν λέει πως μηδενίζει τον φόρο, μάλλον εννοεί την τεκμαρτή φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών που τους αύξησε τον φόρο έως και 12.500 ευρώ ετησίως και την ετήσια αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών», αναφέρει αρχικά ο κ. Τσουκαλάς, για να προσθέσει: «Ή εννοεί την έμμεση φορολογία που έχει εκτοξεύσει το κόστος ζωής των νέων».

«Είναι περήφανος ο κ. Μαρινάκης που οι Έλληνες μισθωτοί εργάζονται τις πιο πολλές ώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη;», αναρωτιέται ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ και συμπληρώνει:

«Πυροτεχνήματα είναι οι πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας που αποτυγχάνουν μόνιμα να βελτιώσουν την καθημερινότητά των πολιτών και ναρκοθετούν το μέλλον της νέας γενιάς.

Είναι το λιγότερο υποκριτικό να καταγγέλλει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τους νέους, η κυβέρνηση που ετοιμαζόταν να επιδοτήσει το κόστος μετακίνησης με ταξί όσων έχουν καταναλώσει αλκοόλ.»

Στη συνέχεια, δε, προσθέτει πως «είναι υποκριτικό μια κυβέρνηση που μοιράζει δεκάδες εκατομμύρια σε ένα πάρτι απευθείας αναθέσεων και συμβουλοκρατίας, να χαρακτηρίζει δημοσιονομικό λαϊκισμό μια δίκαιη και ρεαλιστική πρόταση κόστους 35 εκατομμυρίων ευρώ».

«Ο καθένας βέβαια με τις προτεραιότητες του», καταλήγει ο κ. Τσουκαλάς.

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