Γεραπετρίτης προς Αλβανία: Η ευρωπαϊκή πορεία περνά από τον σεβασμό της ελληνικής μειονότητας

Σαφές μήνυμα προς τα Τίρανα ότι η ευρωπαϊκή τους προοπτική συνδέεται άμεσα με την πλήρη προστασία των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας έστειλε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κατά τη διάρκεια συζήτησης στη Βουλή.

Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του ανεξάρτητου βουλευτή Μιχάλη Χουρδάκη, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας τόνισε ότι η Αθήνα παρακολουθεί στενά την πορεία συμμόρφωσης της Αλβανίας με τις δεσμεύσεις που απορρέουν από την ενταξιακή της διαδικασία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα διαχρονικά στηρίζει την ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, χαρακτηρίζοντας τη στάση αυτή τόσο ιστορική ευθύνη όσο και έκφραση γεωπολιτικής ισχύος. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η ελληνική υποστήριξη δεν συνεπάγεται εκπτώσεις σε ζητήματα εθνικού ενδιαφέροντος.

«Η Ελλάδα έχει κάθε λόγο να αποτελεί τη χώρα που κρατά το κλειδί της ένταξης των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας τον κομβικό ρόλο της Αθήνας στις σχετικές ευρωπαϊκές διαδικασίες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα ζητήματα που αφορούν την ελληνική μειονότητα στην Αλβανία, σημειώνοντας ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές επιφυλάξεις ως προς την αποτελεσματική προστασία τόσο των περιουσιακών όσο και των ευρύτερων μειονοτικών δικαιωμάτων. Όπως είπε, το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών αντέδρασε άμεσα στα πρόσφατα περιστατικά που προκάλεσαν ανησυχία, ενώ η ελληνική πλευρά βρίσκεται σε διαρκή επαγρύπνηση για την ουσιαστική εφαρμογή των σχετικών ευρωπαϊκών υποχρεώσεων από την Αλβανία.

Ο υπουργός Εξωτερικών στάθηκε επίσης στο ζήτημα της οριοθέτησης των θαλάσσιων ζωνών, επισημαίνοντας ότι ο σεβασμός και η εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας αποτελούν βασικό κριτήριο που αξιολογείται στο πλαίσιο της ενταξιακής πορείας κάθε υποψήφιας χώρας.

Από την πλευρά του, ο Μιχάλης Χουρδάκης υποστήριξε ότι η ένταξη της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται αποκλειστικά ως μια τεχνική διαδικασία προσαρμογής στα ευρωπαϊκά πρότυπα. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα οφείλει να διατυπώνει εγκαίρως και με σαφήνεια τις θέσεις, τις προϋποθέσεις και τις επιφυλάξεις της προς τους Ευρωπαίους εταίρους της, διασφαλίζοντας την προάσπιση των εθνικών της συμφερόντων και των δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας.