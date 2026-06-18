Ανδρουλάκης: Με τους δανειολήπτες ή με τα funds; Εμείς έχουμε επιλέξει πλευρά

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«Έχεις κόκκινο δάνειο; Εχεις το πράσινο για διεκδικήσεις», σημειώνει σε νέο του βίντεο στο TikTok ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης στον απόηχο της απόφασης του Αρείου Πάγου που έκρινε ότι οι τόκοι στις δικαστικές ρυθμίσεις υπολογίζονται πάνω στη δόση - όχι πάνω σε όλο το κεφάλαιο, όπως αδικαιολόγητα γινόταν μέχρι τώρα.

Ο κ. Ανδρουλάκης καυτηριάζει τα μπρος πίσω της κυβέρνησης και τις δεύτερες σκέψεις σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της δικαστικής απόφασης, όπως αποτυπώνοναι στις δημόσιες δηλώσεις των κυβερνητικών στελεχών.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επισημαίνει την παρέμβαση του ΠΑΣΟΚ για:

-Πλήρη εφαρμογή της απόφασης. Τώρα.

-Ενημέρωση κάθε δανειολήπτη για τη νέα του δόση.

-Επιστροφή των επιπλέον χρημάτων που ζητήθηκαν.

-Επανεξέταση των υποθέσεων όσων έχασαν την προστασία επειδή δεν μπορούσαν να πληρώσουν παράνομες δόσεις.

{https://www.tiktok.com/@nikos.androulakis/video/7652632016499870998?_r=1&_t=ZN-97J8T9rn8nm}