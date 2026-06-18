Ανδρουλάκης: Με τους δανειολήπτες ή με τα funds; Εμείς έχουμε επιλέξει πλευρά

Ο κ. Ανδρουλάκης καυτηριάζει τα μπρος πίσω της κυβέρνησης και τις δεύτερες σκέψεις σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της δικαστικής απόφασης, όπως αποτυπώνοναι στις δημόσιες δηλώσεις των κυβερνητικών στελεχών.
Ο Νίκος Ανδρουλάκης επισημαίνει την παρέμβαση του ΠΑΣΟΚ για:
-Πλήρη εφαρμογή της απόφασης. Τώρα.
-Ενημέρωση κάθε δανειολήπτη για τη νέα του δόση.
-Επιστροφή των επιπλέον χρημάτων που ζητήθηκαν.
-Επανεξέταση των υποθέσεων όσων έχασαν την προστασία επειδή δεν μπορούσαν να πληρώσουν παράνομες δόσεις.
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