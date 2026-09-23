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Στο μικροσκόπιο 118 δομές υγείας: «Κβαντική βιοανάδραση», υδροθεραπεία και μη δηλωμένα μηχανήματα
Υγεία
10:16 - 23 Σεπ 2026

Στο μικροσκόπιο 118 δομές υγείας: «Κβαντική βιοανάδραση», υδροθεραπεία και μη δηλωμένα μηχανήματα

Reporter.gr Newsroom
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Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έχει ξεκινήσει ελέγχους σε 118 δομές και παρόχους υπηρεσιών υγείας, έπειτα από αίτημα του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, με τους ελέγχους να βρίσκονται σε εξέλιξη. Παράλληλα, μικτά κλιμάκια πραγματοποιούν ελέγχους σε 17 παρόχους για τους οποίους έχουν υποβληθεί καταγγελίες.

Όπως αναφέρει στην ανάρτηση του ο υπουργός υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, στα πρώτα ευρήματα περιλαμβάνονται ενέσιμα σκευάσματα χωρίς παραστατικά, μηχανήματα υδροθεραπείας εντέρου, βιοσυντονισμού και λιπόλυσης, συσκευές «ενεργοποίησης» κυττάρων, υπηρεσίες «κβαντικής βιοανάδρασης», καθώς και μη δηλωμένο μηχάνημα διακρανιακής μαγνητικής διέγερσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις διαπιστώθηκαν επίσης ζητήματα σχετικά με την παρουσία επιστημονικά υπεύθυνων ιατρών, τη λειτουργία χώρων και την παροχή ενέσιμων θεραπειών.

Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τα ευρήματα και, όπου απαιτείται, έχουν προβλεφθεί διαβιβάσεις σε αρμόδιους φορείς και εισαγγελικές αρχές. Οι έλεγχοι συνεχίζονται, με τον υπουργό Υγείας να δηλώνει ότι «θα ελεγχθούν τα πάντα» και ότι τα αποτελέσματα θα δημοσιοποιούνται μέσω των αντίστοιχων εκθέσεων ελέγχου.

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Γεωργιάδη:

Κατόπιν αιτήματος μου, βάσει της έρευνας στο διαδίκτυο για παράνομες διαδικτυακές αναφορές σε ιατρικές υπηρεσίες, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας άρχισε αμέσως τους ελέγχους. Τα πρώτα ευρήματα που μου παραδόθηκαν για ενημέρωση πριν λίγο αναφέρουν τα εξής:

«…Στο πλαίσιο αυτό, έχει καταρτιστεί πρόγραμμα ελέγχου από τον Τομέα Υγείας και Πρόνοιας της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων του συνόλου των -118- δομών/παρόχων και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη -8- έλεγχοι.

Πλέον των ανωτέρω, κατόπιν συνεννόησης της υπηρεσίας μας με τον Υποδιοικητή Ελέγχου Αγοράς, Ηλεκτρονικού Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς & Προστασίας του Καταναλωτή, καταρτίστηκε πρόγραμμα ελέγχων, με συγκρότηση μικτών κλιμακίων, σε συνολικά -17- παρόχους υπηρεσιών, για τους οποίους έχουν υποβληθεί καταγγελίες στην ως άνω υπηρεσία. Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη -4- έλεγχοι.

Από τον επιτόπιο έλεγχο (21.09.2026) και τα συλλεχθέντα στοιχεία προκύπτουν ενδεικτικά τα κάτωθι, κατά περίπτωση, καταρχάς ευρήματα:

– Ιατρείο, με άδεια λειτουργίας από τον ΙΣΑ ιατρού βιοπαθολόγου: Κατά τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστώθηκε λειτουργία εργαστηρίου χωρίς την παρουσία της επιστημονικά υπεύθυνης στον χώρο.

Στο ψυγείο με τα αναλώσιμα του εργαστηρίου, όπου φυλάσσονταν τα δείγματα αίματος και οι οροί, εντοπίστηκαν έξι (6) είδη ενέσιμων σκευασμάτων (φιαλίδια), διαφορετικών εταιριών, εντός κυτίων (υαλουρονικά, fillers, εξωσώματα), τα οποία χρησιμοποιούνται για ιατρικές αισθητικές πράξεις. Κατά δήλωση της βιοπαθολόγου, τα σκευάσματα αυτά προορίζονταν για ιδία χρήση. Ζητήθηκαν παραστατικά στοιχεία αγοράς των ως άνω σκευασμάτων, αλλά δεν χορηγήθηκαν.

Επίσης, σε διαφήμιση του εργαστηρίου σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης γινόταν αναφορά σε παροχή υπηρεσιών αισθητικής δερματολογίας.

– «Κέντρο Φυσικοπαθητικής Φροντίδας»: κατά τον επιτόπιο έλεγχο στο εν λόγω Κέντρο βρέθηκαν μηχανήματα υδροθεραπείας εντέρου, συσκευή βιοσυντονισμού, συσκευές για αφαίρεση σπλαχνικού λίπους και για λιπόλυση.

Οι δραστηριότητες του Κέντρου είχαν ελεγχθεί από την ΕΑΔ το έτος 2024 και η έκθεση διαβιβάστηκε: (α) στο Υπουργείο Υγείας για νομοθετική ρύθμιση της λειτουργίας όλων των δραστηριοτήτων εναλλακτικής ιατρικής θεραπεύοντας όρους και προϋποθέσεις, (β) στο ΚΕ.Σ.Υ. προκειμένου να διευκρινισθούν οι αρμοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας συσκευών βιοσυντονισμού και (γ) στην Εισαγγελία για ποινική αξιολόγηση.

– «Ιδιωτικό ιατρείο ….. ΙΚΕ»: Στην εταιρεία έχει χορηγηθεί από τον Ι.Σ.Α. βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου με επιστημονικά υπεύθυνο ιατρό άνευ ειδικότητας.

Κατά τον επιτόπιο έλεγχο βρέθηκαν ενέσιμα σκευάσματα (πολυπεπτίδια, βιταμίνες), τα οποία σύμφωνα με τα χορηγηθέντα παραστατικά, ο ιατρός τα είχε προμηθευτεί από φαρμακείο της Γερμανίας, με αναφορά σε ονόματα ασθενών.

Στο ιατρείο υπήρχαν δύο χώροι βελονισμού, όπου βρέθηκαν σχετικές βελόνες. Επίσης, βρέθηκαν μηχανήματα για την ενεργοποίηση/αναγέννηση των κυττάρων και για την ανάλυση σώματος.

Κατά τον χρόνο του ελέγχου ήταν σε εξέλιξη χορήγηση ενέσιμων θεραπειών από βοηθ. νοσηλευτή, παρουσία του ιατρού.

– Παροχή υπηρεσιών «κβαντικής βιοανάδρασης»: Κατά τον επιτόπιο έλεγχο βρέθηκαν τρία μηχανήματα, που, κατά δήλωση της παρόχου υπηρεσιών, χρησιμοποιούνται για τη διαπίστωση πηγών στρες στο σώμα. Δεν βρέθηκαν σκευάσματα στον χώρο.

Σε βίντεο σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάζει τον χώρο που δραστηριοποιείται, ως «ιατρείο». Δεν χορηγήθηκε αναγνωρισμένος τίτλος σπουδών στην Ελλάδα.

– Πολυϊατρείο: Λειτουργούσαν τα εξής Τμήματα με άδεια του ΙΣΑ: καρδιολογικό ιατρείο, παθολογικό ιατρείο, διαγνωστικό εργαστήριο βιολογικών υλικών, εργαστήριο απεικονίσεων.

Το ιατρείο μαιευτικής-γυναικολογίας και το ιατρείο πλαστικής επανορθωτικής χειρουργικής που περιλαμβάνονταν στην άδεια λειτουργίας του είχαν διακόψει τη λειτουργία τους. Χορηγήθηκε υπεύθυνη δήλωση διακοπής μόνο του ιατρείου μαιευτικής-γυναικολογίας.

Δεν προέκυψαν ενδείξεις μη σύννομης λειτουργίας του πολυϊατρείου σε σχέση με την άδειά του.

– Δερματολογικό ιατρείο: κατά τον επιτόπιο έλεγχο βρέθηκε στο ιατρείο μηχάνημα διακρανιακής μαγνητικής διέγερσης, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στα δηλωθέντα μηχανήματα στον Ι.Σ.Α. Σύμφωνα με την ιατρό ενδείκνυται για ρύθμιση της όρεξης και κατά δήλωσή της δεν είχε γίνει χρήση του μέχρι να διευκρινιστεί το πλαίσιο της λειτουργίας του.

Οι έλεγχοι βρίσκονται σε εξέλιξη και για τα αποτελέσματα αυτών θα ενημερωθείτε σχετικά με την γνωστοποίηση των αντίστοιχων εκθέσεων ελέγχου»

Οι έλεγχοι συνεχίζονται θα ελεγχθούν τα πάντα!

{https://x.com/AdonisGeorgiadi/status/2102644224306885023}

Τελευταία τροποποίηση στις 23/09/2026 - 10:26
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