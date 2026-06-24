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Ο Σκανδάμης εξηγεί γιατί άφησε το ΠΑΣΟΚ για τον Τσίπρα, εν μία νυκτί
Πολιτική
10:32 - 24 Ιουν 2026

Ο Σκανδάμης εξηγεί γιατί άφησε το ΠΑΣΟΚ για τον Τσίπρα, εν μία νυκτί

Reporter.gr Newsroom
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Η «μεταγραφή» του Μαρίνου Σκανδάμη από το ΠΑΣΟΚ στην ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα εξακολουθεί να προκαλεί πολιτικές συζητήσεις στον χώρο της Κεντροαριστεράς.    

Μιλώντας την Τετάρτη (24/6) στα Παραπολιτικά, ο πρώην τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη του ΠΑΣΟΚ και νυν τομεάρχης στο ίδιο πεδίο στην ΕΛ.Α.Σ. εξηγεί τους λόγους που τον οδήγησαν στην αποχώρηση, αποκαλύπτει ότι η τελική απόφαση ελήφθη έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρώην πρωθυπουργό και εκφράζει την πεποίθηση ότι η ΕΛ.Α.Σ. μπορεί να εξελιχθεί σε βασικό πόλο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.

Ο κ. Σκανδάμης άσκησε κριτική στην πολιτική κατεύθυνση που ακολουθεί η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για «διπλό λόγο» ως προς το ζήτημα των προοδευτικών συνεργασιών.

«Έρχεται ο καθένας αντιμέτωπος με τη συνείδησή του και αν μπορεί να στηρίξει το βάρος τέτοιων επιλογών. Εγώ έχω τοποθετηθεί πάρα πολλές φορές ότι το ΠΑΣΟΚ θα έπρεπε να πάρει μια πιο ριζοσπαστική προοδευτική κατεύθυνση. Δεν έβλεπα αυτό να γίνεται, επομένως επέλεξα να αποσυρθώ από το κόμμα και συστρατεύτηκα με την προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στο παρασκήνιο της απόφασής του, διευκρίνισε ότι δεν είχε προηγηθεί συνεννόηση με τον πρώην πρωθυπουργό.

«Δεν υπήρχε καμία συνεννόηση με τον Αλέξη Τσίπρα. Τη Δευτέρα το βράδυ υπήρξε ένα τηλεφώνημα, έγινε μια μεγάλη συζήτηση και πήρα την απόφαση να προχωρήσω», σημείωσε.

Για τον επικεφαλής της ΕΛ.Α.Σ., ο κ. Σκανδάμης υποστήριξε ότι εμφανίζεται πλέον πιο ώριμος πολιτικά και διαθέτει μεγαλύτερη εμπειρία στη διαχείριση κρίσιμων ζητημάτων.

Όπως είπε, ο Αλέξης Τσίπρας «εγγυάται αταλάντευτα μια διαδρομή απέναντι στη Νέα Δημοκρατία» και μπορεί να συσπειρώσει ευρύτερες δημοκρατικές και προοδευτικές δυνάμεις.

Παράλληλα, απέφυγε να μηδενίσει τη συμβολή του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας ότι στο κόμμα εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται στελέχη με σοσιαλιστικά, δημοκρατικά, αριστερά και οικολογικά χαρακτηριστικά. Μάλιστα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικών συνεργασιών στον προοδευτικό χώρο μετά τις εκλογές, εφόσον δεν προκύπτουν οι απαραίτητοι κοινοβουλευτικοί συσχετισμοί για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Σχολιάζοντας τις προοπτικές της ΕΛ.Α.Σ., ο κ. Σκανδάμης εμφανίστηκε αισιόδοξος, εκτιμώντας ότι το νέο πολιτικό εγχείρημα καταγράφει δυναμική συσπείρωσης και μπορεί να εξελιχθεί σε ισχυρό εναλλακτικό πόλο εξουσίας απέναντι στην κυβέρνηση.

«Το μεγάλο στοίχημα για την ΕΛ.Α.Σ. είναι να βγει πρώτη. Βλέπω ότι γίνεται μια μεγάλη συσπείρωση στη βάση του κόμματος και ότι διαμορφώνεται ένας πόλος που μπορεί να πετύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα», υποστήριξε.

Τέλος, ερωτηθείς αν θα επιθυμούσε να είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές, απάντησε θετικά, διευκρινίζοντας πάντως ότι οι σχετικές αποφάσεις ανήκουν στα αρμόδια όργανα της ΕΛ.Α.Σ. και όχι στον ίδιο.

Τελευταία τροποποίηση στις 24/06/2026 - 10:37
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