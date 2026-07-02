ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ανδρουλάκης μετά τις συναντήσεις με Γεραπετρίτη και Δένδια: Θέλουμε ισχυρή Ελλάδα στην Ευρώπη, με εθνική στρατηγική
Πολιτική
15:54 - 02 Ιουλ 2026

Ανδρουλάκης μετά τις συναντήσεις με Γεραπετρίτη και Δένδια: Θέλουμε ισχυρή Ελλάδα στην Ευρώπη, με εθνική στρατηγική

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Την ανάγκη η Ελλάδα να διατηρήσει και να ενισχύσει τον ρόλο της στην Ευρώπη, την Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, μετά την ολοκλήρωση των διαδοχικών συναντήσεων που είχε με τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, το πρωί και τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, το μεσημέρι.

Ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε ότι στις δύο συναντήσεις συζητήθηκαν εκτενώς ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, ενώ ευχαρίστησε τους δύο υπουργούς για την ανταπόκρισή τους στην πρόσκλησή του για έναν συνολικό διάλογο γύρω από τις κρίσιμες γεωπολιτικές εξελίξεις.

Όπως δήλωσε, το ΠΑΣΟΚ διαχρονικά στηρίζει έναν αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας στο διεθνές περιβάλλον, με ισχυρή και ξεκάθαρη παρουσία στα ευρωπαϊκά και διεθνή κέντρα λήψης αποφάσεων.

Παράλληλα, τόνισε ότι η χώρα οφείλει να παραμείνει προσηλωμένη στις αρχές του διεθνούς δικαίου, της ειρήνης και της σταθερότητας, απέναντι σε κάθε μορφή αναθεωρητισμού, επιθετικότητας ή απειλής. Όπως σημείωσε, η Ελλάδα πρέπει να επενδύει διαρκώς στις στρατηγικές της συμμαχίες, στη συμμετοχή της στους διεθνείς οργανισμούς, στη διπλωματία και στις Ένοπλες Δυνάμεις, στηριζόμενη παράλληλα σε ισχυρούς και αποτελεσματικούς θεσμούς.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισήμανε ακόμη την ανάγκη ύπαρξης μιας συνεκτικής εθνικής στρατηγικής με σαφείς στόχους και συνέχεια, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια πολιτική ενισχύει το κύρος και την αξιοπιστία της χώρας στο εξωτερικό.

Αναφερόμενος στις πρόσφατες εξελίξεις γύρω από την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου, υπενθύμισε ότι τις προηγούμενες ημέρες, από την Κάσο, είχε θέσει δημόσια συγκεκριμένα ερωτήματα προς την κυβέρνηση, τα οποία –όπως υποστήριξε– παραμένουν αναπάντητα.

Ειδικότερα, κάλεσε τον πρωθυπουργό να διευκρινίσει εάν το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης θα ολοκληρωθεί, καθώς και ποιο είναι το σαφές χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του.

Κλείνοντας, ο Νίκος Ανδρουλάκης άσκησε κριτική στον πρωθυπουργό, υποστηρίζοντας ότι ο εκάστοτε ένοικος του Μεγάρου Μαξίμου δεν αρκεί να διαχειρίζεται κρίσεις, αλλά οφείλει πρωτίστως να υπερασπίζεται αποτελεσματικά τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, επιδεικνύοντας συνέπεια και ειλικρίνεια απέναντι στους πολίτες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djo1qilifys9?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ανδρουλάκης για το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα: Οι δολοφόνοι να συλληφθούν και να τιμωρηθούν
Ειδήσεις

Ανδρουλάκης για το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα: Οι δολοφόνοι να συλληφθούν και να τιμωρηθούν

Γεραπετρίτης: Τα ήρεμα νερά είναι χρήσιμα, αλλά δεν είναι αυτοσκοπός - Η απάντηση σε Σαμαρά
Πολιτική

Γεραπετρίτης: Τα ήρεμα νερά είναι χρήσιμα, αλλά δεν είναι αυτοσκοπός - Η απάντηση σε Σαμαρά

Ανδρουλάκης: Όχι στο δίλημμα Μητσοτάκης ή 2015-2019 – Η απάντηση είναι το ΠΑΣΟΚ
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Όχι στο δίλημμα Μητσοτάκης ή 2015-2019 – Η απάντηση είναι το ΠΑΣΟΚ

Στα άκρα η αντιπαράθεση ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ με φόντο ανάρτηση Μπίστη για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου
Πολιτική

Στα άκρα η αντιπαράθεση ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ με φόντο ανάρτηση Μπίστη για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
02/07/2026 - 17:15

Αλβανία: Επεισόδια έξω από το κοινοβούλιο – Τραυματίες και προσαγωγές

Ανακοινώσεις
02/07/2026 - 17:04

ΑΤΤΙΚΑ Πολυκαταστήματα: Στα €24,67 εκατ. το μετοχικό κεφάλαιο - 60,16 εκατ. μετοχές με δικαίωμα ψήφου

Χρηματιστήρια
02/07/2026 - 17:01

Wall Street: Θετικό κλίμα μετά τα στοιχεία για την απασχόληση

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ
02/07/2026 - 16:56

Το Möller’s γυρίζει σελίδα στην Ελλάδα με τη δύναμη του Ομίλου Σαράντη

Ανεμοδείκτης
02/07/2026 - 16:49

Το δείπνο Σαμαρά με βουλευτές της ΝΔ, η ανησυχία στο Μαξίμου και η «πυροσβεστική;» ανακοίνωση

Επιχειρήσεις
02/07/2026 - 16:47

Ford: Υποχώρησαν 10% οι πωλήσεις του β’ τριμήνου στις ΗΠΑ

Τεχνολογία
02/07/2026 - 16:36

Η ΕΕ στέλνει μήνυμα στις Big Tech: Οι κανόνες δεν αλλάζουν

Ειδήσεις
02/07/2026 - 16:34

Eurostat: Μικρή ετήσια αποκλιμάκωση της ανεργίας στην ευρωζώνη - Στο 6,2% τον Μάιο

Εργασιακά
02/07/2026 - 16:21

Αύριο (3/7) ξεκινούν οι αιτήσεις για τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της ΔΥΠΑ σχολικού έτους 2026-2027

Ειδήσεις
02/07/2026 - 16:20

Σεισμός 5,2 Ρίχτερ «ταρακούνησε» την Κάρπαθο

Ειδήσεις
02/07/2026 - 16:09

«Έκρηξη» Τραμπ για το ΝΑΤΟ: Οι ΗΠΑ πληρώνουν $1 τρισ., οι Ευρωπαίοι πολύ λιγότερα

Ειδήσεις
02/07/2026 - 16:08

Χατζηδάκης: Ξεκινάει διεθνής αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για την αστική ανάπλαση 5.000 στρεμμάτων στον Ελαιώνα

Πολιτική
02/07/2026 - 15:54

Ανδρουλάκης μετά τις συναντήσεις με Γεραπετρίτη και Δένδια: Θέλουμε ισχυρή Ελλάδα στην Ευρώπη, με εθνική στρατηγική

Ειδήσεις
02/07/2026 - 15:50

ΗΠΑ: Η αγορά εργασίας επιβραδύνεται αισθητά – Μόλις 57.000 νέες θέσεις τον Ιούνιο

Ναυτιλία
02/07/2026 - 15:37

Η Celestyal επεκτείνεται στη Δυτική Μεσόγειο με τις νέες κρουαζιέρες «Μεσογειακή Οδύσσεια»

Ειδήσεις
02/07/2026 - 15:28

Το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΑ στηρίζει τη διατήρηση της ελληνόφωνης υπηρεσίας της Deutsche Welle

Πολιτική
02/07/2026 - 15:23

Θεοδωρικάκος από Βουλή: Το νομοσχέδιο βάζει τέλος στα «ψιλά γράμματα» των τραπεζών

Πολιτική
02/07/2026 - 15:15

Μάντζος από Βουλή: Η ΝΔ επιχειρεί να δημιουργήσει de facto Συνταγματικό Δικαστήριο

Πολιτική
02/07/2026 - 15:02

ΠΑΣΟΚ για συντάξεις χηρείας: Η αντιπολίτευση που κάνουμε φέρνει νίκες προς όφελος των συνταξιούχων

Ειδήσεις
02/07/2026 - 15:02

Άλμα 17% στις εισαγωγές σπάνιων γαιών στην ΕΕ – Σταθερή εξάρτηση από την Κίνα

Επιχειρήσεις
02/07/2026 - 15:00

Μπρατάκος: Η Συνταγματική Αναθεώρηση ως εθνική ευκαιρία για θεσμική και παραγωγική επανεκκίνηση

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
02/07/2026 - 14:58

ΥΠΑΝ: Εγκρίθηκε η απόσχιση κλάδου της Prodea και η απορρόφησή του από τη θυγατρική Θριασεύς

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
02/07/2026 - 14:53

Από τον μουσακά μέχρι το μεγαλύτερο καλοκαιρινό «sin»: Οι fans των Pet Shop Boys αποκαλύπτονται στην Allwyn

Ανεμοδείκτης
02/07/2026 - 14:45

«Πικραμένος» ο Νίκος Παππάς από τον Αλέξη Τσίπρα

Οικονομία
02/07/2026 - 14:45

Πιερρακάκης από Βρυξέλλες: Χρειαζόμαστε κεντρική ευρωπαϊκή δημοπρασία συχνοτήτων, αντί για εθνικές

Εργασιακά
02/07/2026 - 14:42

Βόρεια Ελλάδα: Το 60% των επιχειρήσεων σχεδιάζει να αυξήσει το ανθρώπινο δυναμικό του μέσα στο 2026

Εμπορεύματα
02/07/2026 - 14:34

Νιγηρία: Καθίσταται η πρώτα χώρα-μέλος του OPEC που εντάσσεται στο Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας

Πολιτική
02/07/2026 - 14:34

Γκιλφόιλ για επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη: Δεν υπάρχει χώρος στις κοινωνίες μας για πολιτική βία

Ειδήσεις
02/07/2026 - 14:19

ΕΛΑΣ: Δέκα συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών και οπαδική βία 

Ειδήσεις
02/07/2026 - 14:17

Μερτς για αλλαγές σε συνταξιοδοτικό: Σήμερα είναι μια καλή μέρα για τη Γερμανία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ