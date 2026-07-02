Ανδρουλάκης μετά τις συναντήσεις με Γεραπετρίτη και Δένδια: Θέλουμε ισχυρή Ελλάδα στην Ευρώπη, με εθνική στρατηγική

Την ανάγκη η Ελλάδα να διατηρήσει και να ενισχύσει τον ρόλο της στην Ευρώπη, την Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, μετά την ολοκλήρωση των διαδοχικών συναντήσεων που είχε με τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, το πρωί και τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, το μεσημέρι.

Ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε ότι στις δύο συναντήσεις συζητήθηκαν εκτενώς ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, ενώ ευχαρίστησε τους δύο υπουργούς για την ανταπόκρισή τους στην πρόσκλησή του για έναν συνολικό διάλογο γύρω από τις κρίσιμες γεωπολιτικές εξελίξεις.

Όπως δήλωσε, το ΠΑΣΟΚ διαχρονικά στηρίζει έναν αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας στο διεθνές περιβάλλον, με ισχυρή και ξεκάθαρη παρουσία στα ευρωπαϊκά και διεθνή κέντρα λήψης αποφάσεων.

Παράλληλα, τόνισε ότι η χώρα οφείλει να παραμείνει προσηλωμένη στις αρχές του διεθνούς δικαίου, της ειρήνης και της σταθερότητας, απέναντι σε κάθε μορφή αναθεωρητισμού, επιθετικότητας ή απειλής. Όπως σημείωσε, η Ελλάδα πρέπει να επενδύει διαρκώς στις στρατηγικές της συμμαχίες, στη συμμετοχή της στους διεθνείς οργανισμούς, στη διπλωματία και στις Ένοπλες Δυνάμεις, στηριζόμενη παράλληλα σε ισχυρούς και αποτελεσματικούς θεσμούς.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισήμανε ακόμη την ανάγκη ύπαρξης μιας συνεκτικής εθνικής στρατηγικής με σαφείς στόχους και συνέχεια, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια πολιτική ενισχύει το κύρος και την αξιοπιστία της χώρας στο εξωτερικό.

Αναφερόμενος στις πρόσφατες εξελίξεις γύρω από την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου, υπενθύμισε ότι τις προηγούμενες ημέρες, από την Κάσο, είχε θέσει δημόσια συγκεκριμένα ερωτήματα προς την κυβέρνηση, τα οποία –όπως υποστήριξε– παραμένουν αναπάντητα.

Ειδικότερα, κάλεσε τον πρωθυπουργό να διευκρινίσει εάν το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης θα ολοκληρωθεί, καθώς και ποιο είναι το σαφές χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του.

Κλείνοντας, ο Νίκος Ανδρουλάκης άσκησε κριτική στον πρωθυπουργό, υποστηρίζοντας ότι ο εκάστοτε ένοικος του Μεγάρου Μαξίμου δεν αρκεί να διαχειρίζεται κρίσεις, αλλά οφείλει πρωτίστως να υπερασπίζεται αποτελεσματικά τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, επιδεικνύοντας συνέπεια και ειλικρίνεια απέναντι στους πολίτες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djo1qilifys9?integrationId=eexbs1jkg0kofln}