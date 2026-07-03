ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο αντίο στον Βασίλη Λεβέντη
Πολιτική
15:55 - 03 Ιουλ 2026

Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο αντίο στον Βασίλη Λεβέντη

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα, στο Κοιμητήριο Πανοράματος Βούλας, τελέστηκε η κηδεία του ιδρυτή της Ένωσης Κεντρώων, Βασίλη Λεβέντη. Η εξόδιος ακολουθία είχε προγραμματιστεί για τις 13:30, ενώ πλήθος φίλων, συγγενών και πρώην συνεργατών βρέθηκαν από νωρίς στον χώρο της εκκλησίας για να τον αποχαιρετήσουν.

Μετά το τέλος της εξοδίου ακολουθίας, οι παρευρισκόμενοι συνόδευσαν τον Βασίλη Λεβέντη στην τελευταία του κατοικία, εν μέσω χειροκροτημάτων.

Ο Βασίλης Λεβέντης πέθανε την Τετάρτη 1η Ιουλίου, σε ηλικία 75 ετών. Αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στον «Ευαγγελισμό», ενώ η κατάστασή του επιδεινώθηκε την τελευταία εβδομάδα. Είχε προηγηθεί σοβαρή περιπέτεια υγείας, όταν νόσησε με Covid-19 το 2021.

Στον επικήδειο λόγο, ο Μάριος Γεωργιάδης, θετός γιος του Βασίλη Λεβέντη, δήλωσε ότι θα συνεχίσει να πρεσβεύει τις αξίες του πατέρα του.

Το «παρών» έδωσαν, μεταξύ άλλων, η πρώην Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Βασιλική Θάνου, ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και των ΑΝΕΛ Γιάννης Δημαράς και ο νυν βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας Σπύρος Μπιμπίλας, ο οποίος άφησε αιχμές για το γεγονός ότι δεν εμφανίστηκαν περισσότερα πρόσωπα της πολιτικής ζωής της χώρας στην κηδεία ενός ανθρώπου που διετέλεσε βουλευτής και πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας επί τέσσερα χρόνια.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djov0k8115j5?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Με δωρεά €4,5 εκατ. ανακαινίστηκε το Παίδων Πεντέλης – Τα μηνύματα Μητσοτάκη για το ΕΣΥ
Πολιτική

Με δωρεά €4,5 εκατ. ανακαινίστηκε το Παίδων Πεντέλης – Τα μηνύματα Μητσοτάκη για το ΕΣΥ

Εθνική Γερμανίας: Φαβορί ο Γιούργκεν Κλοπ για τη διαδοχή του Γιούλιαν Νάγκελσμαν
Magazino

Εθνική Γερμανίας: Φαβορί ο Γιούργκεν Κλοπ για τη διαδοχή του Γιούλιαν Νάγκελσμαν

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μητσοτάκης για Λεβέντη: Υπηρέτησε τις απόψεις του με πάθος επί δεκαετίες
Πολιτική

Μητσοτάκης για Λεβέντη: Υπηρέτησε τις απόψεις του με πάθος επί δεκαετίες

Απεβίωσε ο Βασίλης Λεβέντης: Το συγκινητικό «αντίο» του γιου του και η πολιτική του διαδρομή
Πολιτική

Απεβίωσε ο Βασίλης Λεβέντης: Το συγκινητικό «αντίο» του γιου του και η πολιτική του διαδρομή

Πέθανε ο Μιχάλης Μόσιος, ο αγαπημένος «Ταμτάκος» του ελληνικού κινηματογράφου
Ειδήσεις

Πέθανε ο Μιχάλης Μόσιος, ο αγαπημένος «Ταμτάκος» του ελληνικού κινηματογράφου

Στο κοιμητήριο Παπάγου το τελευταίο «αντίο» στον Γιώργο Σουφλιά (video)
Πολιτική

Στο κοιμητήριο Παπάγου το τελευταίο «αντίο» στον Γιώργο Σουφλιά (video)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
03/07/2026 - 17:34

Μολδαβία: Παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός Αλεξάντρου Μουντεάνου μετά από σειρά σκανδάλων

Σχόλια Αγοράς
03/07/2026 - 17:33

Χρηματιστήριο: 3 στα 3 στον Ιούλιο και +3.6% στην εβδομάδα - Ποιες μετοχές ξεχώρισαν

Ειδήσεις
03/07/2026 - 17:32

Φωτιά στο Σπαθοβούνι Κορινθίας – Ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Ειδήσεις
03/07/2026 - 17:28

Ευελπίδων: Παρέσυρε και εγκατάλειψε αντίδικό του έξω από τα δικαστήρια – Στο ΚΑΤ ο τραυματίας

Ειδήσεις
03/07/2026 - 17:16

Οι ΗΠΑ προειδοποιούν για ρωσικό θερμό επεισόδιο στην Πολωνία

Ειδήσεις
03/07/2026 - 17:12

ΝΑΤΟ: Δέσμευση για στρατιωτική βοήθεια άνω των 140 δισ. ευρώ στην Ουκρανία

Πολιτική
03/07/2026 - 17:05

Χρηστίδης: Υπερψηφίσαμε τη ρύθμιση για τα βαρέα και ανθυγιεινά παρότι αποσπασματική – Η ΝΔ σπέρνει fake news

Ειδήσεις
03/07/2026 - 17:03

ΕΕ: Κυρώσεις σε έξι Ρώσους για τον θάνατο του Ναβάλνι

Πολιτική
03/07/2026 - 17:00

Φαραντούρης προς Κάλλας και Κομισιόν: Από πότε «στρατηγικός εταίρος» μπορεί να απειλεί κράτη-μέλη της ΕΕ;

Πολιτική
03/07/2026 - 16:51

ΣΥΡΙΖΑ: Οι αποκαλύψεις για τον Ντόκο πλήττουν την αξιοπιστία της χώρας

Ειδήσεις
03/07/2026 - 16:47

Φωτιά στο Ζεφύρι: Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο

Επιχειρήσεις
03/07/2026 - 16:40

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Στηρίζει την αναθεώρηση των ευρωπαϊκών κανόνων για συγχωνεύσεις και εξαγορές

Ειδήσεις
03/07/2026 - 16:29

Πετράλωνα: Στο σκοτάδι τα αίτια της κατάρρευσης της πολυκατοικίας

Πολιτική
03/07/2026 - 16:27

Γερουλάνος: Η σωστή διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης προϋπέθετε άλλη κυβέρνηση

Πολιτική
03/07/2026 - 16:26

Σαμαράς: Ο Ντόκος είναι ακόμα στη θέση του;

Ειδήσεις
03/07/2026 - 16:18

Bloomberg: Αμυντικές δαπάνες και ουκρανικό στο επίκεντρο ενόψει της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
03/07/2026 - 16:09

Συνεργασία Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης – ΑΔΜΗΕ: Ενίσχυση της αντιπυρικής προστασίας κρίσιμων ενεργειακών υποδομών

Ειδήσεις
03/07/2026 - 15:55

Γερμανία: Για «καυτό καλοκαίρι» προειδοποιούν οι εργαζόμενοι ενάντια στις περικοπές που προωθεί η Mercedes

Πολιτική
03/07/2026 - 15:55

Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο αντίο στον Βασίλη Λεβέντη

Πολιτική
03/07/2026 - 15:37

Με δωρεά €4,5 εκατ. ανακαινίστηκε το Παίδων Πεντέλης – Τα μηνύματα Μητσοτάκη για το ΕΣΥ

Magazino
03/07/2026 - 15:21

Εθνική Γερμανίας: Φαβορί ο Γιούργκεν Κλοπ για τη διαδοχή του Γιούλιαν Νάγκελσμαν

Οικονομία
03/07/2026 - 15:16

Από τη γεωπολιτική αβεβαιότητα στις αναπτυξιακές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας

Νομίσματα
03/07/2026 - 15:00

Bitcoin: Επιστρέφει στη ζώνη των $61.000 – Οι παράγοντες που στηρίζουν την ανάκαμψη

Ειδήσεις
03/07/2026 - 14:57

Φωτιά στην Καρδίτσα - 25 πυροσβέστες επιχειρούν στην περιοχή

Ειδήσεις
03/07/2026 - 14:54

Ο Τραμπ έκανε 22.000 συναλλαγές σε μετοχές το 2025, ενώ με δηλώσεις του ταρακουνούσε τις αγορές

Ναυτιλία
03/07/2026 - 14:38

Ναυπηγεία Σκαραμαγκά: Σύμβαση για την αναβάθμιση των φρεγατών ΜΕΚΟ

Πολιτική
03/07/2026 - 14:38

Παπαθανάσης προς ΠΑΣΟΚ: Δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης

Ανακοινώσεις
03/07/2026 - 14:33

Μεταξύ 4,9% και 5,2% ορίστηκε το εύρος απόδοσης για το ομόλογο της Seanergy

Ειδήσεις
03/07/2026 - 14:29

Καύσωνας στην Ευρώπη: 3.700 επιπλέον θάνατοι σε Γαλλία, Βέλγιο και Ολλανδία

Πολιτική
03/07/2026 - 14:24

ΝΔ: Κινείται νομικά κατά χρηστών που υποκινούν βία στα κοινωνικά δίκτυα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ