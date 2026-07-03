Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο αντίο στον Βασίλη Λεβέντη

Μετά το τέλος της εξοδίου ακολουθίας, οι παρευρισκόμενοι συνόδευσαν τον Βασίλη Λεβέντη στην τελευταία του κατοικία, εν μέσω χειροκροτημάτων.
Ο Βασίλης Λεβέντης πέθανε την Τετάρτη 1η Ιουλίου, σε ηλικία 75 ετών. Αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στον «Ευαγγελισμό», ενώ η κατάστασή του επιδεινώθηκε την τελευταία εβδομάδα. Είχε προηγηθεί σοβαρή περιπέτεια υγείας, όταν νόσησε με Covid-19 το 2021.
Στον επικήδειο λόγο, ο Μάριος Γεωργιάδης, θετός γιος του Βασίλη Λεβέντη, δήλωσε ότι θα συνεχίσει να πρεσβεύει τις αξίες του πατέρα του.
Το «παρών» έδωσαν, μεταξύ άλλων, η πρώην Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Βασιλική Θάνου, ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και των ΑΝΕΛ Γιάννης Δημαράς και ο νυν βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας Σπύρος Μπιμπίλας, ο οποίος άφησε αιχμές για το γεγονός ότι δεν εμφανίστηκαν περισσότερα πρόσωπα της πολιτικής ζωής της χώρας στην κηδεία ενός ανθρώπου που διετέλεσε βουλευτής και πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας επί τέσσερα χρόνια.
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