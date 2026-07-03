Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο αντίο στον Βασίλη Λεβέντη

Στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα, στο Κοιμητήριο Πανοράματος Βούλας, τελέστηκε η κηδεία του ιδρυτή της Ένωσης Κεντρώων, Βασίλη Λεβέντη. Η εξόδιος ακολουθία είχε προγραμματιστεί για τις 13:30, ενώ πλήθος φίλων, συγγενών και πρώην συνεργατών βρέθηκαν από νωρίς στον χώρο της εκκλησίας για να τον αποχαιρετήσουν.

Μετά το τέλος της εξοδίου ακολουθίας, οι παρευρισκόμενοι συνόδευσαν τον Βασίλη Λεβέντη στην τελευταία του κατοικία, εν μέσω χειροκροτημάτων.

Ο Βασίλης Λεβέντης πέθανε την Τετάρτη 1η Ιουλίου, σε ηλικία 75 ετών. Αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στον «Ευαγγελισμό», ενώ η κατάστασή του επιδεινώθηκε την τελευταία εβδομάδα. Είχε προηγηθεί σοβαρή περιπέτεια υγείας, όταν νόσησε με Covid-19 το 2021.

Στον επικήδειο λόγο, ο Μάριος Γεωργιάδης, θετός γιος του Βασίλη Λεβέντη, δήλωσε ότι θα συνεχίσει να πρεσβεύει τις αξίες του πατέρα του.

Το «παρών» έδωσαν, μεταξύ άλλων, η πρώην Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Βασιλική Θάνου, ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και των ΑΝΕΛ Γιάννης Δημαράς και ο νυν βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας Σπύρος Μπιμπίλας, ο οποίος άφησε αιχμές για το γεγονός ότι δεν εμφανίστηκαν περισσότερα πρόσωπα της πολιτικής ζωής της χώρας στην κηδεία ενός ανθρώπου που διετέλεσε βουλευτής και πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας επί τέσσερα χρόνια.

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