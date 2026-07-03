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Εθνική Γερμανίας: Φαβορί ο Γιούργκεν Κλοπ για τη διαδοχή του Γιούλιαν Νάγκελσμαν
Magazino
15:21 - 03 Ιουλ 2026

Εθνική Γερμανίας: Φαβορί ο Γιούργκεν Κλοπ για τη διαδοχή του Γιούλιαν Νάγκελσμαν

Reporter.gr Newsroom
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Η Γερμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (DFB) πρόκειται να ξεκινήσει επαφές με τον Γιούργκεν Κλοπ προκειμένου να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας ανδρών, μετά την παραίτηση του Γιούλιαν Νάγκελσμαν.

Σύμφωνα με το BBC Sport, ο Νάγκελσμαν ζήτησε την Πέμπτη (2/7) να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του, έπειτα από τον πρόωρο αποκλεισμό της Γερμανίας από το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η DFB έκανε δεκτό το αίτημά του και προχώρησε άμεσα στη λύση της συνεργασίας της με τον 38χρονο πρώην προπονητή της Μπάγερν Μονάχου.

Σε ανακοίνωσή της, η Γερμανική Ομοσπονδία ανέφερε ότι «θα επιδιώξει πλέον συνομιλίες με τον Γιούργκεν Κλοπ», προσθέτοντας ότι «ο ίδιος έχει ήδη εκφράσει καταρχήν τη διάθεσή του να αναλάβει τη θέση».

Υπενθυμίζεται ότι η Γερμανία αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου την περασμένη Δευτέρα, όταν ηττήθηκε από την Παραγουάη στη διαδικασία των πέναλτι για τη φάση των «32».

Αρχικά, ο Νάγκελσμαν είχε δηλώσει αποφασισμένος να παραμείνει στον πάγκο της ομάδας, λέγοντας μετά τον αγώνα: «Δεν είμαι άνθρωπος που το βάζει στα πόδια».

Ωστόσο, σε δήλωσή του την Παρασκευή ανέφερε:

«Σκέφτηκα πολύ τις τελευταίες ημέρες μετά τον αποκλεισμό μας και συζήτησα με ανθρώπους της εμπιστοσύνης μου, τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και εντός της Ομοσπονδίας.

Η απόφαση αυτή κάθε άλλο παρά εύκολη ήταν για μένα. Πάντα έθετα ως απόλυτη προτεραιότητα την επιτυχία της ομάδας. Μετά από μια τόσο οδυνηρή αποτυχία, οι ποδοσφαιριστές αξίζουν την ευκαιρία για ένα νέο ξεκίνημα».

Να σημειωθεί ότι το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο αποτέλεσε τη δεύτερη μεγάλη διοργάνωση του Νάγκελσμαν στον πάγκο της Γερμανίας. Είχε προηγηθεί το Euro 2024, στο οποίο η διοργανώτρια Γερμανία έφτασε μέχρι τα προημιτελικά, όπου αποκλείστηκε στην παράταση από την Ισπανία, η οποία και κατέκτησε τελικά το τρόπαιο.

Η Γερμανία δεν έχει καταφέρει να κερδίσει αγώνα σε νοκ άουτ φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου από το 2014, όταν κατέκτησε τον τέταρτο παγκόσμιο τίτλο της. Το 2018 και το 2022 αποκλείστηκε ήδη από τη φάση των ομίλων, υπό τις τεχνικές οδηγίες των Γιόαχιμ Λεβ και Χάνσι Φλικ αντίστοιχα.

Ο Νάγκελσμαν, ο οποίος στο παρελθόν εργάστηκε επίσης στις ΡΜ Λειψία και Χόφενχαϊμ, ανέλαβε την εθνική Γερμανίας τον Σεπτέμβριο του 2023, αντικαθιστώντας τον Χάνσι Φλικ. Το αρχικό του συμβόλαιο είχε διάρκεια έως το τέλος του Euro 2024, ωστόσο στη συνέχεια επεκτάθηκε αρχικά έως το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 και ακολούθως έως το Euro 2028.

Από την πλευρά του, ο αθλητικός διευθυντής της DFB, Ρούντι Φέλερ, δήλωσε:

«Μετά από αυτόν τον απογοητευτικό αποκλεισμό από το Παγκόσμιο Κύπελλο, η απόφαση του Γιούλιαν αξίζει τον σεβασμό μας, γιατί αναλαμβάνει την ευθύνη, παρότι θα ήθελε να συνεχίσει το έργο του, βάζοντας το συμφέρον της εθνικής ομάδας πάνω από τον εαυτό του.

Φυσικά, όλοι θα επιθυμούσαμε μια διαφορετική πορεία στη διοργάνωση και μια πιο πειστική εικόνα από την ομάδα μας. Ωστόσο, ο Γιούλιαν ήταν και παραμένει ένας εξαιρετικός προπονητής και είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσει με επιτυχία την προπονητική του διαδρομή».

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