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Απεβίωσε ο Βασίλης Λεβέντης: Το συγκινητικό «αντίο» του γιου του και η πολιτική του διαδρομή
Πολιτική
14:05 - 01 Ιουλ 2026

Απεβίωσε ο Βασίλης Λεβέντης: Το συγκινητικό «αντίο» του γιου του και η πολιτική του διαδρομή

Reporter.gr Newsroom
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Ο Βασίλης Λεβέντης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών, όπως γνωστοποίησε ο γιος του Μάριος Γεωργιάδης με συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Μάριος Γεωργιάδης στο μήνυμά του τον αποχαιρέτησε ως τον άνθρωπο που τον μεγάλωσε και τον στήριξε σε κάθε βήμα της ζωής του, υπογραμμίζοντας ότι, παρότι δεν ήταν βιολογικός του πατέρας, τον αντιμετώπισε πάντα ως δικό του παιδί. Τόνισε ότι η μεγαλύτερη παρακαταθήκη του δεν ήταν τα επιτεύγματά του, αλλά ο τρόπος που έζησε, αγωνίστηκε και παρέμεινε πιστός στις αρχές του, κλείνοντας με τη φράση: «Καλό ταξίδι, πατέρα. Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ».

{https://exchange.glomex.com/video/v-djn6lviyv48x?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

H ανάρτηση του γιου του Βασίλη Λεβέντη

Ο Μάριος Γεωργιάδης σε ανάρτηση του στο Facebook αναφέρει:

«Δεν περίμενα ποτέ ότι αυτή η στιγμή θα ερχόταν τόσο νωρίς.

Μόλις στα 75 σου.

Με μεγάλο πόνο σήμερα αποχαιρετώ τον πατέρα μου.

Τον άνθρωπο που με μεγάλωσε, με στήριξε σε κάθε βήμα της ζωής μου και μου έμαθε, με το παράδειγμά του, τι σημαίνει αξιοπρέπεια, επιμονή, υπομονή, συνέπεια και θάρρος.

Για πολλούς ήσουν ο Πρόεδρος.

Για μένα ήσουν απλώς ο πατέρας μου.

Δεν ήμουν το βιολογικό σου παιδί.

Όμως ποτέ δεν με έκανες να αισθανθώ ότι ήμουν κάτι λιγότερο από γιος σου.

Και σήμερα, κοιτάζοντας πίσω σε μια ολόκληρη ζωή, συνειδητοποιώ ότι το αίμα μπορεί να δημιουργεί συγγένεια.

Όμως η αγάπη, η φροντίδα και η παρουσία είναι αυτές που δημιουργούν έναν πατέρα.

Και εσύ ήσουν ο πατέρας μου.

Σε ευχαριστώ που με μεγάλωσες σαν δικό σου παιδί.

Σε ευχαριστώ για όλα όσα μου δίδαξες, όχι μόνο με τα λόγια σου, αλλά με τον τρόπο που έζησες.

Η μεγαλύτερη παρακαταθήκη σου δεν είναι όσα κατάφερες.

Είναι ο τρόπος που έζησες.

Ο τρόπος που αγωνίστηκες.

Ο τρόπος που έμεινες πιστός στις αρχές σου.

Καλό ταξίδι, πατέρα.

Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ».

{https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1407101504576251&set=a.351983036754775&type=3&ref=embed_post}

Η πορεία του Βασίλη Λεβέντη στην πολιτική και η διαδρομή μέχρι τη Βουλή

Ο Βασίλης Λεβέντης γεννήθηκε το 1951 στη Μεσσήνη και μεγάλωσε στον Πειραιά, όπου εγκαταστάθηκε η οικογένειά του αναζητώντας καλύτερες συνθήκες ζωής. Σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και συνέχισε τις σπουδές του στη Δυτική Γερμανία, πριν στραφεί ενεργά στην πολιτική.

Η ενασχόλησή του με τα κοινά ξεκίνησε αμέσως μετά τη Μεταπολίτευση. Το 1974 συμμετείχε στην ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, ωστόσο αποχώρησε λίγα χρόνια αργότερα, επικαλούμενος πολιτικές και ιδεολογικές διαφωνίες. Το 1984 προχώρησε στην ίδρυση της «Ελεύθερης Δημοκρατίας», ενώ το 1992 δημιούργησε την Ένωση Κεντρώων, ένα κόμμα που ταυτίστηκε με την πολιτική του πορεία και εξέφρασε τον χώρο του παραδοσιακού Κέντρου, με αναφορές στην πολιτική παρακαταθήκη του Γεωργίου Παπανδρέου.

Για πολλά χρόνια παρέμεινε εκτός κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης, αποκτώντας ωστόσο ιδιαίτερη αναγνωρισιμότητα μέσα από τις τηλεοπτικές του εκπομπές στο Κανάλι 67, που αργότερα μετονομάστηκε σε Extra Channel. Με το χαρακτηριστικό του ύφος, απαντώντας ζωντανά σε τηλεφωνικές παρεμβάσεις τηλεθεατών, ασκούσε διαρκή κριτική στο πολιτικό σύστημα, καταγγέλλοντας το πελατειακό κράτος, τη διαφθορά και τις οικονομικές επιλογές που, όπως υποστήριζε, θα οδηγούσαν τη χώρα σε κρίση.

Η πολυετής επιμονή του δικαιώθηκε στις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015, όταν η Ένωση Κεντρώων συγκέντρωσε ποσοστό 3,43% και εξασφάλισε την είσοδό της στη Βουλή με εννέα βουλευτές. Σε ηλικία 64 ετών, ο Βασίλης Λεβέντης ανέλαβε για πρώτη φορά κοινοβουλευτικό ρόλο ως αρχηγός κόμματος.

Κατά τη θητεία του στο Κοινοβούλιο παρέμεινε πιστός στις πάγιες θέσεις του, υποστηρίζοντας την ανάγκη για κυβερνήσεις ευρείας συνεργασίας, περιορισμό των προνομίων των πολιτικών και θεσμικές αλλαγές, διατηρώντας το ιδιαίτερο πολιτικό του ύφος που τον χαρακτήρισε σε όλη τη δημόσια διαδρομή του.

{https://exchange.glomex.com/video/v-cpoflqqtuqg1?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 01/07/2026 - 14:16
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