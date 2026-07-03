Γερουλάνος: Η σωστή διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης προϋπέθετε άλλη κυβέρνηση

«Πετύχατε τους στόχους που εσείς βάλατε ως κυβέρνηση στο Ελλάδα 2.0 σε κάθε μέτρο; Εμείς βλέπουμε ότι 2/3 των μέτρων έχουν υποστεί έκπτωση ή και απένταξη. Κάνουμε κάπου λάθος κ. Παπαθανάση; Αλλά σας παρακαλώ κ. Παπαθανάση, με ειλικρίνεια. Ό,τι σας έχει απομείνει. Διότι εμείς βλέπουμε ότι δεν φτάσατε καν τον πήχη των στόχων που οι ίδιοι βάλατε στο προβληματικό, ανεπαρκές αρχικό “Ελλάδα 2.0”. Τι έφταιξε; Ήταν λάθος το αρχικό σχέδιο; Είστε ανίκανοι; Είναι ζήτημα διαφθοράς; Φταίνε οι ανάδοχοι; Και αν φταίνε, εσείς τι κάνατε;» είπε στην πρωτολογία του στην Ολομέλεια της Βουλής, στο πλαίσιο της επίκαιρης επερώτησης του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) ο Παύλος Γερουλάνος.

Πιο αναλυτικά, ο κ. Γερουλάνος, -αναφερόμενος και στη «Συγκριτική Μελέτη Μέτρων ΤΑΑ – πριν και μετά» που δημοσίευσε πρόσφατα το ΠΑΣΟΚ- τόνισε με έμφαση πως η κυβέρνηση θέλει να κριθεί με βάση αυτά που έγιναν στο Ελλάδα 2.0 αλλά η απάντησή του ήταν κατηγορηματική: «Όχι κ. Παπαθανάση. Δεν πάει έτσι. Στην πολιτική ο πήχης δεν είναι ποτέ αυτά που κάνεις. Στην πολιτική ο πήχης είναι αυτά που θα μπορούσες να έχεις κάνει. Αυστηρό; Τουλάχιστον, πες μας πώς πήγες σε σχέση με αυτά που δεσμεύτηκες να κάνεις. Αυτή τη σύγκριση δεν τη γλιτώνετε. Ούτε εδώ, ούτε στο μυαλό του κόσμου».

Μία μεγάλη εθνική ευκαιρία που χάθηκε

Ο Παύλος Γερουλάνος υπενθύμισε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και επί προεδρίας της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά και επί Νίκου Ανδρουλάκη για το τι θα μπορούσε να κάνει η Ελλάδα με το Ταμείο Ανάκαμψης, απευθύνοντας συνεχή ερωτήματα στον παριστάμενο υπουργό: «Η κυβέρνηση είχε 36 δισεκατομμύρια ευρώ. Κι αν προσθέσουμε όλους τους ευρωπαϊκούς πόρους και τις χρηματοδοτικές διευκολύνσεις στη διάθεσή της την τελευταία επταετία φτάνουμε στα 90 δισεκατομμύρια. Αυτά τα χρήματα αποτελούσαν μια μεγάλη ευκαιρία. Μια μεγάλη ευκαιρία να απογειωθεί η χώρα αναπτυξιακά. Μια μεγάλη ευκαιρία να αλλάξει ριζικά και συθέμελα το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Με επένδυση στην έρευνα και στη χρηματοδότηση της μικρομεσαίας επιχείρησης. Μια μεγάλη ευκαιρία να θωρακιστεί η ανθεκτικότητα της Ελλάδας εκεί που πονάει περισσότερο. Στις υποδομές, στα δίκτυα. Αυτό που προσωπικά ονομάζω: «φως, νερό, τηλέφωνο». Δηλαδή, επαρκή δίκτυα ενέργειας για ενεργειακή δημοκρατία και αποθήκευσής της για φτηνό ρεύμα. Σύγχρονα δίκτυα ύδρευσης και άρδευσης απέναντι στη λειψυδρία. Και δίκτυα ευρυζωνικότητας που φτάνουν σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, δίνοντας γρήγορο και φθηνό διαδίκτυο σε κάθε ελληνικό νοικοκυριό και επιχείρηση. Είναι ή δεν είναι έτσι κ. Παπαθανάση; Πώς πάει η αποθήκευση ενέργειας και το δίκτυο κ. Παπαθανάση; Γιατί το ελληνικό διαδίκτυο παραμένει σταθερά ένα από τα πιο αργά και ακριβά σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο; Η διασύνδεση των νησιών μας; Ήταν επίσης μια μεγάλη ευκαιρία να ενισχυθεί το αίσθημα ασφάλειας του Έλληνα πολίτη. Με κοινωνικές κατοικίες που θα έδιναν αποφασιστικό χτύπημα στη στεγαστική κρίση. Με πραγματική κοσμογονία στην πολιτική προστασία σε μία χώρα που υποφέρει από πυρκαγιές και πλημμύρες. Με πραγματική αναγέννηση του ΕΣΥ. Ένα νέο ΕΣΥ βασισμένο πλέον ολοκληρωτικά σε κάθε είδους πρόληψη, όχι απλά μαστορέματα σε υπάρχοντα νοσοκομεία. Αλλά και με ένα σιδηροδρομικό δίκτυο που εμπνέει ασφάλεια – και δεν γεννάει τραγωδίες. Πώς πάνε αυτά κ. Παπαθανάση;»

Η σωστή διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης προϋπέθετε άλλη κυβέρνηση

Αλλά είναι άδικο, είπε ο Παύλος Γερουλάνος, να βάζει κανείς στην κυβέρνηση τον πήχη στο τι θα μπορούσε να κάνει με 36 δισεκατομμύρια, γιατί αυτό θα προϋπέθετε άλλη κυβέρνηση: «Με όραμα αλλαγής για τη χώρα. Κυβέρνηση με πραγματικό εθνικό σχέδιο που προέκυψε από πραγματική διευρυμένη διαβούλευση. Επειδή πιστεύει στη διαβούλευση. Αυτές οι λέξεις, «όραμα», «αλλαγή», «διαβούλευση», είναι παντελώς άγνωστες για την κυβέρνηση Μητσοτάκη».

Για την αλλαγή παραγωγικού μοντέλου

Ο Παύλος Γερουλάνος, κατά τη δευτερολογία του αναφέρθηκε στη μικρή επίδραση του Ταμείου Ανάκαμψης στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, υπογραμμίζοντας: «Μας λέει «η απόδειξη πως άλλαξε το παραγωγικό μοντέλο είναι ότι μειώθηκε η ανεργία». Μειώθηκαν οι φόροι και πήραμε επενδυτική βαθμίδα. Καλά τώρα σοβαρά μιλάτε; Δεν νιώθετε καμία ντροπή να τα λέτε αυτά τα πράγματα; Πέσανε 90 δισ. στην αγορά. Προφανώς υπήρχαν χρήματα για προσλήψεις. Προφανώς θα είχαμε ανάπτυξη αλλά είδατε το 4% του κ. Μητσοτάκη; Η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου σημαίνει ότι πάμε από οικονομία βασισμένη σε φθηνό εργατικό δυναμικό και κατανάλωση, σε νέους κλάδους της οικονομίας που αξιοποιούν και πληρώνουν το υψηλής ποιότητας ανθρώπινο δυναμικό μας που σήμερα φεύγει από την Ελλάδα. Σημαίνει καινοτομία. Και σημαίνει αντιστροφή της ερήμωσης της περιφέρειας. Πείτε μου ένα που πετύχατε».

Για τις αλλαγές στα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης

«Μας λέει επίσης ο κ. Παπαθανάσης» τόνισε ο κ. Γερουλάνος, «ότι «η απένταξη ενός έργου δεν είναι αποτυχία. Είναι επιλογή καταλληλότερου χρηματοδοτικού πλαισίου». Και τι είναι το ΕΣΠΑ; Ο κουβάς που πετάτε μέσα τις αποτυχίες σας; Δεν έχει δικά του έργα το ΕΣΠΑ να χρηματοδοτήσει; Ή είναι καλύτερα να πληρώνουμε με εθνικό χρήμα έργα που εσείς είχατε δεσμευτεί να γίνουν με ευρωπαϊκά κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης;».

Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Αναφερόμενος στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και πόσες πήραν δάνεια από το Ταμείο Ανάκαμψης, σχολίασε ότι: «Μας λέει επίσης ο κ. Παπαθανάσης ότι οι μικρομεσαίοι πήραν χρήματα από τα δάνεια. Πόσα; 3 δισ.; Από τα 18; «Και άλλα δύο» μας λέει. Επειδή του ξέμειναν και δεν ήξερε τι να τα κάνει. Τρία συν δύο; Πέντε. 5 δισ. δηλαδή θα πάρουν (αν τα πάρουν) το 99% των επιχειρήσεων. Και 13 δισ. το 1%. Δηλαδή οι μεγάλες επιχειρήσεις. Και από τα 5 δις. που υποτίθεται ότι πήραν οι μικρομεσαίοι. Ποιοι τα πήραν; Το 1% αυτών. Δηλαδή το 98% των ελληνικών επιχειρήσεων δεν πήραν ευρώ. Δεν σας κάνει εντύπωση, κ. Παπαθανάση πόσο μικρό αποτύπωμα άφησε το Ταμείο Ανάκαμψης στην ελληνική οικονομία; Δεν σας κάνει εντύπωση η αναιμική ανάπτυξη; Να σας κάνει. Κάθε σοβαρός οικονομολόγος θα σας πει ότι δώσατε πολλά σε λίγους και λίγα σε πολλούς».

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, απευθυνόμενος προς τον Υπουργό, είπε: «Και σήμερα δεν είπατε μία κουβέντα για αυτά. Μόνο λίστα έργων που έγιναν. Αλίμονο! Καταλαβαίνετε πόσα είχατε; Με άλλα λόγια, δεν απαντήσατε ούτε σε μια από τις ερωτήσεις που σας θέσαμε. Ούτε μία. Γιατί κ. Υπουργέ; Δεν καταλαβαίνετε ότι, με τη στάση σας προσβάλετε το Ελληνικό Κοινοβούλιο; Και πρωτίστως τη νοημοσύνη του ελληνικού λαού απέναντι στον οποίο οφείλετε ουσιαστικές απαντήσεις; Αντί να απαντήσετε, κατηγορείτε. Αντί να σοβαρευτείτε, λοιδορείτε. Και αντί να επιχειρηματολογήσετε, πετάτε την μπάλα στην εξέδρα. Πηγαίντε λοιπόν πίσω στο υπουργείο σας και συνεχίστε να παραμυθιάζετε τον εαυτό σας ότι όλα πήγαν καλά. Αλλά προς Θεού, μην σας περάσει από το νου ότι σήμερα παραμυθιάσατε τον ελληνικό λαό».