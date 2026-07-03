Σαμαράς: Ο Ντόκος είναι ακόμα στη θέση του;

«Ο κ. Ντόκος είναι ακόμα στη θέση του;», σχολίασε την Παρασκευή (3/7) ο Αντώνης Σαμαράς, στον απόηχο της είδησης πως ο σύμβουλος ασφαλείας του πρωθυπουργού, Θάνος Ντόκος, έπεσε θύμα Ρώσων φαρσέρ, οι οποίοι σε τηλεφωνική τους επικοινωνία προσποιήθηκαν τους Ουκρανούς αξιωματούχους.

Την ύπαρξη της επικοινωνίας γνωστοποίησαν οι ίδιοι οι Ρώσοι μέσω ανάρτησής τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύοντας αποσπάσματα από όσα ειπώθηκαν κατά τη διάρκεια της συνομιλίας.

Το Μέγαρο Μαξίμου επιβεβαίωσε τη φάρσα, κάνοντας λόγο για «υβριδική επίθεση» και υποστηρίζοντας πως δεν διέρρευσε καμία εμπιστευτική πληροφορία.

Παρ’ όλα αυτά, ο κ. Ντόκος δεν ήταν και πολύ φειδωλός στην επικοινωνία που είδε το φως της δημοσιότητας, με τον ίδιο να συζητά με τους δήθεν Ουκρανούς αξιωματούχους για το ενδεχόμενο να βρεθεί κι άλλο drone στις ελληνικές θάλασσες και το πόσο καταστροφικό θα ήταν αυτό για τις σχέσεις των δύο χωρών.