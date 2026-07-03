ΣΥΡΙΖΑ: Οι αποκαλύψεις για τον Ντόκο πλήττουν την αξιοπιστία της χώρας

«Η Νέα Δημοκρατία οικοδόμησε το πολιτικό της αφήγημα πάνω στο δόγμα της "ασφάλειας". Σήμερα, όμως, το ίδιο το επιτελικό κράτος του κ. Μητσοτάκη αποδεικνύεται ο πιο αδύναμος κι επικίνδυνος κρίκος», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την είδηση πως ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του πρωθυπουργού, Θάνος Ντόκος, έπεσε θύμα Ρώσων φαρσέρ.

«Οι αποκαλύψεις για τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό», υπογραμμίζει η Κουμουνδούρου για να προσθέσει:

«Έρχονται να προστεθούν στις υποκλοπές, στα σοβαρά κενά κυβερνοασφάλειας, στην αύξηση της εγκληματικότητας και σε μια μακρά αλυσίδα γεγονότων που διαψεύδουν το κυβερνητικό αφήγημα περί αποτελεσματικού κράτους».

«Όταν καταρρέουν ακόμη και οι δικλίδες προστασίας στην κορυφή του κρατικού μηχανισμού, δεν πλήττεται μόνο η εικόνα της κυβέρνησης. Πλήττεται η αξιοπιστία της χώρας και ενισχύεται το αίσθημα ανασφάλειας των πολιτών», σχολιάζει ακόμη ο ΣΥΡΙΖΑ και συμπληρώνει:

«Η εθνική ασφάλεια δεν είναι προεκλογικό σύνθημα, ούτε πεδίο μικροκομματικής εκμετάλλευσης. Απαιτεί θεσμική σοβαρότητα, επάρκεια και λογοδοσία. Ακριβώς όσα λείπουν από το επιτελικό κράτος του κ. Μητσοτάκη. Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει πλήρεις εξηγήσεις και να αναλάβει τις πολιτικές ευθύνες της».

«Γιατί μια κυβέρνηση που δεν μπορεί να εγγυηθεί ούτε την ασφάλεια των ίδιων των θεσμών, δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια της χώρας», καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.