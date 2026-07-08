Τσίπρας: «Έχω μάθει από τα λάθη μου – Δεν αρκεί να έχεις το δίκιο»

Τον δημόσιο διάλογο με τους πολίτες συνεχίζει ο Αλέξης Τσίπρας, απαντώντας σε ερωτήματα που του απευθύνονται μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με νέο βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρεται στις εμπειρίες που αποκόμισε από την περίοδο διακυβέρνησης της χώρας και εξηγεί τι θεωρεί ότι έχει αλλάξει στη δική του πολιτική προσέγγιση.

Απαντώντας στο ερώτημα για το πώς έχει μεταβληθεί ο ίδιος από την τελευταία φορά που βρέθηκε στην εξουσία με τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι η εμπειρία της διακυβέρνησης αποτέλεσε σημαντικό μάθημα.

«Με ρωτάτε και σας απαντώ, αυτή τη φορά στο τι έχει αλλάξει όλο αυτό το διάστημα. Στην πολιτική, όπως και στη ζωή, μαθαίνουμε από τα λάθη μας αρκεί να έχουμε τη δύναμη να τα αναγνωρίζουμε και να αναμετρηθούμε με αυτά», αναφέρει χαρακτηριστικά στο βίντεό του.

Ο πρώην πρωθυπουργός σημειώνει ότι το σημαντικότερο συμπέρασμα που έχει αποκομίσει είναι πως η πολιτική δικαίωση μιας θέσης δεν αρκεί από μόνη της, αλλά απαιτείται και ένας εφαρμόσιμος σχεδιασμός για την υλοποίησή της.

«Αυτό που άλλαξε είναι το δίδαγμα από αυτή την εμπειρία: Δεν αρκεί να έχεις το δίκιο αλλά και το ρεαλιστικό σχέδιο ώστε να το επιβάλεις», τονίζει.

Παράλληλα, κάνει λόγο για την έναρξη μιας νέας πολιτικής πορείας, η οποία, όπως επισημαίνει, θα συνδυάζει τη διατήρηση των ίδιων αξιών με μια διαφορετική αντίληψη και ανανεωμένο ανθρώπινο δυναμικό.

«Ανοίγουμε έναν νέο κύκλο, με νέα πρόσωπα, ίδιες αξίες, αλλά με διαφορετική αντίληψη», δηλώνει, δίνοντας το στίγμα της επόμενης πολιτικής του παρέμβασης.

{https://www.facebook.com/reel/2158440524728617}