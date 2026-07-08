ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τσίπρας: «Έχω μάθει από τα λάθη μου – Δεν αρκεί να έχεις το δίκιο»
Πολιτική
10:26 - 08 Ιουλ 2026

Τσίπρας: «Έχω μάθει από τα λάθη μου – Δεν αρκεί να έχεις το δίκιο»

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τον δημόσιο διάλογο με τους πολίτες συνεχίζει ο Αλέξης Τσίπρας, απαντώντας σε ερωτήματα που του απευθύνονται μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με νέο βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρεται στις εμπειρίες που αποκόμισε από την περίοδο διακυβέρνησης της χώρας και εξηγεί τι θεωρεί ότι έχει αλλάξει στη δική του πολιτική προσέγγιση.

Απαντώντας στο ερώτημα για το πώς έχει μεταβληθεί ο ίδιος από την τελευταία φορά που βρέθηκε στην εξουσία με τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι η εμπειρία της διακυβέρνησης αποτέλεσε σημαντικό μάθημα.

«Με ρωτάτε και σας απαντώ, αυτή τη φορά στο τι έχει αλλάξει όλο αυτό το διάστημα. Στην πολιτική, όπως και στη ζωή, μαθαίνουμε από τα λάθη μας αρκεί να έχουμε τη δύναμη να τα αναγνωρίζουμε και να αναμετρηθούμε με αυτά», αναφέρει χαρακτηριστικά στο βίντεό του.

Ο πρώην πρωθυπουργός σημειώνει ότι το σημαντικότερο συμπέρασμα που έχει αποκομίσει είναι πως η πολιτική δικαίωση μιας θέσης δεν αρκεί από μόνη της, αλλά απαιτείται και ένας εφαρμόσιμος σχεδιασμός για την υλοποίησή της.

«Αυτό που άλλαξε είναι το δίδαγμα από αυτή την εμπειρία: Δεν αρκεί να έχεις το δίκιο αλλά και το ρεαλιστικό σχέδιο ώστε να το επιβάλεις», τονίζει.

Παράλληλα, κάνει λόγο για την έναρξη μιας νέας πολιτικής πορείας, η οποία, όπως επισημαίνει, θα συνδυάζει τη διατήρηση των ίδιων αξιών με μια διαφορετική αντίληψη και ανανεωμένο ανθρώπινο δυναμικό.

«Ανοίγουμε έναν νέο κύκλο, με νέα πρόσωπα, ίδιες αξίες, αλλά με διαφορετική αντίληψη», δηλώνει, δίνοντας το στίγμα της επόμενης πολιτικής του παρέμβασης.

{https://www.facebook.com/reel/2158440524728617}

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μαρινάκης για τρία χρόνια κυβερνητικός εκπρόσωπος: Τρία χρόνια δύσκολων στιγμών, αλλά και μιας Ελλάδας που ψήλωσε
Πολιτική

Μαρινάκης για τρία χρόνια κυβερνητικός εκπρόσωπος: Τρία χρόνια δύσκολων στιγμών, αλλά και μιας Ελλάδας που ψήλωσε

Ο Ανδρουλάκης απαριθμεί τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης που πήγαν χαμένα (video)
Πολιτική

Ο Ανδρουλάκης απαριθμεί τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης που πήγαν χαμένα (video)

Πόσο καλά ξέρουν διαχρονικούς στίχους από τα Ημισκούμπρια οι fans του συγκροτήματος; – Η Allwyn έχει την απάντηση
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Πόσο καλά ξέρουν διαχρονικούς στίχους από τα Ημισκούμπρια οι fans του συγκροτήματος; – Η Allwyn έχει την απάντηση

Πόσο θα διαρκέσει αυτό το θέατρο του (πολιτικού) παραλόγου;
Ανεμοδείκτης

Πόσο θα διαρκέσει αυτό το θέατρο του (πολιτικού) παραλόγου;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
08/07/2026 - 11:26

Πιερρακάκης: Ένωση Αποταμιεύσεων και ψηφιακό ευρώ τα επόμενα μεγάλα βήματα της Ευρώπης

Ακίνητα
08/07/2026 - 11:16

Παράταση και νέα δεδομένα για την απογραφή ανελκυστήρων: Τι προβλέπει η τροπολογία Θεοδωρικάκου

Ειδήσεις
08/07/2026 - 11:12

To παραδοσιακό ιαπωνικό φεστιβάλ Natsu Matsuri επέστρεψε στην Αθήνα για 5η συνεχή χρονιά

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
08/07/2026 - 11:08

Νέα στρατηγική της ΕΕ: Η κτηνοτροφία στο επίκεντρο της επισιτιστικής ασφάλειας

Ανεμοδείκτης
08/07/2026 - 11:07

Η δήλωση-παράπονο για το σόου Τραμπ-Ερντογάν και τα ελληνοτουρκικά

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
08/07/2026 - 11:05

Άη Στράτης: Το πρότυπο ενεργειακό νησί με ΑΠΕ έως 98%

Χρηματιστήρια
08/07/2026 - 10:56

Υποχώρηση για τις ευρωαγορές στον απόηχο των νέων εχθροπραξιών ΗΠΑ-Ιράν

Ειδήσεις
08/07/2026 - 10:53

Στον «πάγο» οι έξυπνες κάμερες τροχαίας: Το ΕΑΔΗΣΥ αναστέλλει τον διαγωνισμό των €44 εκατ.

Πολιτική
08/07/2026 - 10:50

Κουκουλόπουλος: Η αδιάντροπη κοροϊδία της Κυβέρνησης προς τους Δυτικομακεδόνες ξεπέρασε κάθε όριο

Χρηματιστήρια
08/07/2026 - 10:43

Απογοητευτική πρεμιέρα των μετοχών της SpaceX στον Nasdaq-100

Ανακοινώσεις
08/07/2026 - 10:38

AUSTRIACARD HOLDINGS: Στο 75,29% η συμμετοχή της DNP μετά τις νέες προσφορές μετοχών

Πολιτική
08/07/2026 - 10:37

Καλαφάτης στο Greek Space Tech Forum: Το Διάστημα στην Ελλάδα είναι βιώσιμο business και ελκυστική επένδυση

Πολιτική
08/07/2026 - 10:35

Γεωργιάδης: Ο Τσίπρας είναι γυμνός... Οι ευαίσθητοι με κατηγορούν για τοξικότητα

Ειδήσεις
08/07/2026 - 10:28

Politico: Η υποψηφιότητα Λεπέν βάζει τέλος στα σενάρια διαδοχής από τον Μπαρντελά - Ανησυχία στις Βρυξέλλες

Πολιτική
08/07/2026 - 10:26

Τσίπρας: «Έχω μάθει από τα λάθη μου – Δεν αρκεί να έχεις το δίκιο»

Ειδήσεις
08/07/2026 - 10:25

CNN Fact check: Πέντε ψευδείς ισχυρισμοί του Τραμπ σε μία συνάντηση με τον Ερντογάν

Πολιτική
08/07/2026 - 10:12

Χατζηδάκης: Νομοθετική ρύθμιση για την στήριξη των περιοχών που επλήγησαν από την απολιγνιτοποίηση

Ειδήσεις
08/07/2026 - 10:12

Η Ρωσία επιστρέφει στους Ολυμπιακούς Αγώνες, στο Λος Άντζελες

Πολιτική
08/07/2026 - 09:59

Μητσοτάκης μετά τις δηλώσεις Τραμπ-Ερντογάν για τα F-35: Να λαμβάνονται υπόψιν οι «ευαισθησίες» όλων των μελών του ΝΑΤΟ

Αναλύσεις
08/07/2026 - 09:58

ΧΑ: Οι 2506 μονάδες αποτελούν την πλησιέστερη στήριξη για το ΓΔ

Χρηματιστήρια
08/07/2026 - 09:49

Πτώση στην Ασία εν μέσω της κλιμάκωσης των εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν

ΕΜΠΟΡΙΟ
08/07/2026 - 09:33

Σούπερ μάρκετ: Σε τροχιά νέου ιστορικού ρεκόρ το 2026 - Ο ρόλος του τουρισμού

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
08/07/2026 - 09:28

Eurobank και Inbank ξεκινούν συνεργασία embedded finance στην Ελλάδα

Ειδήσεις
08/07/2026 - 09:24

Ρούτε: Απολύτως απαραίτητα τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν

Ειδήσεις
08/07/2026 - 09:05

Οι λόγοι που επανέφεραν τις επιθέσεις στη Μέση Ανατολή: Τι ισχύει για τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Ειδήσεις
08/07/2026 - 09:04

ifo: Η γερμανική κυβέρνηση μεταφέρει επενδύσεις μεταξύ ταμείων που χρηματοδοτούνται μέσω δανεισμού

Ναυτιλία
08/07/2026 - 08:46

Νέα εποχή για το ελληνικό yachting με το e-Ναυλοσύμφωνο

Σχόλια Αγοράς
08/07/2026 - 08:44

Χρηματιστήριο: Οι καταλύτες για να προσεγγίσει έπειτα από 18 χρόνια τις 2600 μονάδες

Πολιτική
08/07/2026 - 08:40

ΚΕΦΙΜ: Στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2004 η νομοθετική συναίνεση στη Βουλή

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
08/07/2026 - 08:31

Metlen και Enerwave «κλείδωσαν» τη χωρητικότητα στο Route 2 - Ο ρόλος της Αμφιτρίτης για την εισαγωγή LNG

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ