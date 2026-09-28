Τσίπρας στο ΕΕΑ: «10 εργαλεία» για τις ΜμΕ – Τι προτείνει για φόρους και ενέργεια

Τις προτάσεις της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.) για τη στήριξη της μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας κατά την παρέμβασή του στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΕΑ).

Ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. έθεσε στο επίκεντρο το ενεργειακό και λειτουργικό κόστος, τη χρηματοδότηση, τη φορολογία και τη μείωση της γραφειοκρατίας, παρουσιάζοντας ένα πλαίσιο πέντε βασικών θέσεων και δέκα προτεινόμενων εργαλείων για έναν νέο κύκλο ανάπτυξης.

Όπως ανέφερε, στόχος είναι η διαμόρφωση μιας εθνικής στρατηγικής που θα συνδέει την ανάπτυξη με την οικονομική ασφάλεια, με έμφαση στην ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Οι βασικές προτάσεις

1. Ρευστότητα που μένει στην επιχείρηση, πλήρη και άμεση κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για όλα τα νομικά πρόσωπα, χωρίς γεωγραφικούς διαχωρισμούς που δημιουργούν διαφορετικές συνθήκες ανταγωνισμού.Παράλληλα, κατάργηση της προκαταβολής φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις και ουσιαστική μείωσή της για τα νομικά πρόσωπα.

2. Βιώσιμη ρύθμιση χρέους

Νέα ρύθμιση έως 120 δόσεις για φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές, με διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων που θα επιβραβεύει τη συνέπεια. Με την αξιοπιστία ότι μόνο η δική μας κυβέρνηση έκανε και πέτυχε κάτι παρόμοιο.

3. Χρηματοδότηση με πραγματική πρόσβαση

Ενισχύουμε τον ρόλο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και διευρύνουμε τα εργαλεία μικροπιστώσεων και εγγυοδοσίας, ώστε μια βιώσιμη επένδυση να μην αποκλείεται επειδή δεν διαθέτει ισχυρές εμπράγματες εξασφαλίσεις.

4. Διαφάνεια και λιγότερη γραφειοκρατία

Στις επιχειρηματικές δράσεις του ΕΣΠΑ το 2018 εφαρμόστηκε η λογική της άμεσης αξιολόγησης με αντικειμενικά κριτήρια. Αυτό πρέπει να είναι ο κανόνας: Δημοσιευμένα και μετρήσιμα κριτήρια, ίδια για όλους και συγκεκριμένοι χρόνοι αξιολόγησης.

5. Μείωση του ενεργειακού και λειτουργικού κόστους με τις παρεμβάσεις:

- Μείωση του ΕΦΚ στο μισό, δηλαδή στο ελάχιστο επιτρεπτό όριο που προβλέπει η ΕΕ.

- Μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13%, όπως έκανε προσωρινά η Ισπανία.

- Επιβολή πλαφόν περιθωρίου κέρδους και στα διυλιστήρια, όχι μόνο στα πρατήρια.

- Έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των διυλιστηρίων που το περασμένο εξάμηνο ξεπέρασε το 1,5 δισ.

Η δική μας ενεργειακή πολιτική προσβλέπει σε προβλέψιμες τιμές, μακροχρόνια ενεργειακά συμβόλαια, φωτοβολταϊκά μικρής κλίμακας, ενεργειακές κοινότητες και χρηματοδοτικά εργαλεία για ενεργειακή αναβάθμιση και αντικατάσταση ενεργοβόρου εξοπλισμού.

Σταθερή τιμή θα εξασφαλίζεται από μακροχρόνια συμβόλαια ΔΕΗΔΕΗ +1,66% – παραγωγών ΑΠΕ εγχώριας παραγωγής χαμηλού κόστους και θα προστατεύεται από τις ακραίες διακυμάνσεις της αγοράς.

Φυσικά όλα αυτά προϋποθέτουν μια άλλη ΔΕH, υπηρέτη του δημοσίου συμφέροντος και όχι της αισχροκέρδειας.

6. Λιγότερες επιβαρύνσεις στις υποχρεωτικές συναλλαγές

Προτείνουμε τον διαχωρισμό του ΦΠΑ και των ειδικών φόρων από τη βάση υπολογισμού των τραπεζικών προμηθειών, ώστε η επιχείρηση να μην χρεώνεται για ποσά που ουσιαστικά εισπράττει για λογαριασμό του Δημοσίου.

7. Δίκαιοι και προβλέψιμοι κανόνες για όλους

Καμία νέα ρύθμιση δεν πρέπει να ψηφίζεται χωρίς προηγούμενη αποτίμηση της επίπτωσής της στη λειτουργία και στη ρευστότητα των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Κάθε νέα ψηφιακή ή κανονιστική υποχρέωση πρέπει να συνοδεύεται από επαρκή χρόνο και υποστήριξη προσαρμογής. Ενώ για αμιγώς τυπικές και μη ουσιώδεις παραλείψεις τα πρόστιμα πρέπει να μειωθούν δραστικά ή και να μηδενίζονται. ενισχύουμε τον ρόλο του πιστοποιημένου λογιστή, προχωράμε σε ενιαία ψηφιακή αδειοδότηση με ανώτατο όριο 90 ημερών όπου απαιτείται άδεια και δημιουργούμε ένα ενιαίο ψηφιακό σημείο όπου κάθε επιχείρηση θα βλέπει όλες τις προθεσμίες και υποχρεώσεις της.

8. Πρόσβαση στην τεχνολογία και στη γνώση

Δημόσια υποδομή υπολογιστικής ισχύος και δεδομένων με πρόσβαση για ΜμΕ, στοχευμένα κίνητρα για τεχνητή νοημοσύνη, κυβερνοασφάλεια και αυτοματοποίηση, καθώς και προγράμματα κατάρτισης προσαρμοσμένα στις πραγματικές ανάγκες.

Η ψηφιακή μετάβαση δεν μπορεί να εξαντλείται σε ένα voucher αγοράς λογισμικού. Χρειάζεται επιλογή του κατάλληλου εργαλείου, εκπαίδευση και υποστήριξη στην εφαρμογή.

Δημιουργούμε επίσης δίκτυο τεχνογνωσίας που θα συνδέει επιχειρήσεις με ειδικούς, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και δίκτυα μεταφοράς τεχνολογίας.

9. Συνεργασίες χωρίς απώλεια αυτονομίας

Τα κίνητρα συνεργασίας πρέπει να γίνουν πιο λειτουργικά, χωρίς να προϋποθέτουν απώλεια της αυτονομίας ή της ιδιοκτησίας. Παράλληλα, οι μεγάλες επενδύσεις πρέπει να δημιουργούν περισσότερες διασυνδέσεις με ελληνικές επιχειρήσεις και προμηθευτές.

10. Μεγέθυνση για όσους θέλουν να κάνουν το επόμενο βήμα

Μια επιχείρηση μπορεί να είναι βιώσιμη, σύγχρονη και παραγωγική, παραμένοντας μικρή. Για όσες, όμως, θέλουν και μπορούν να κάνουν το επόμενο βήμα, η δημόσια πολιτική πρέπει να αφαιρεί εμπόδια στη χρηματοδότηση, στις επενδύσεις, στις νέες αγορές και στην τεχνολογική αναβάθμιση. Χρειάζεται επίσης μεταβατική τεχνική υποστήριξη όταν η ανάπτυξη της επιχείρησης ενεργοποιεί νέες λογιστικές, διοικητικές ή εργασιακές υποχρεώσεις, χωρίς υποχώρηση στα δικαιώματα των εργαζομένων ή στους κανόνες του δημόσιου συμφέροντος.

Ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε παράλληλα ότι οι μεγάλες επενδύσεις θα πρέπει να δημιουργούν περισσότερες διασυνδέσεις με ελληνικές επιχειρήσεις και προμηθευτές, ενώ για τις επιχειρήσεις που επιδιώκουν να αναπτυχθούν προέταξε την άρση εμποδίων στη χρηματοδότηση, στις επενδύσεις και στην πρόσβαση σε νέες αγορές.

Κλείνοντας, τόνισε ότι το πρόγραμμα της ΕΛ.Α.Σ. είναι, όπως ανέφερε, «αυστηρά κοστολογημένο» και ότι δεν πρόκειται να παραβιαστεί ο δημοσιονομικός κανόνας.