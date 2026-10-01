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Reuters: Ξηρασία και υπεράρδευση έχουν συρρικνώσει τη λίμνη Κορώνεια
Περιβάλλον
11:56 - 01 Οκτ 2026

Reuters: Ξηρασία και υπεράρδευση έχουν συρρικνώσει τη λίμνη Κορώνεια

Reporter.gr Newsroom

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Πριν η ξηρασία κάνει την εμφάνισή της, η λίμνη Κορώνεια στη βόρεια Ελλάδα ήταν προστατευόμενος υγροβιότοπος, καταφύγιο για χιλιάδες μεταναστευτικά και υδρόβια πτηνά, μεταξύ των οποίων φλαμίνγκο, αλλά και πόλος έλξης για τουρίστες, καθώς και για ντόπιους ψαράδες και αγρότες.

Ωστόσο, όπως μεταδίδει το Reuters, σήμερα, έπειτα από μια δεκαετία χαμηλών βροχοπτώσεων και υπεράρδευσης, η Κορώνεια, που κάποτε ήταν η πέμπτη μεγαλύτερη λίμνη της Ελλάδας, έχει συρρικνωθεί σε λιγότερο από το ένα δέκατο του αρχικού της μεγέθους, σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Το νερό που έχει απομείνει συγκεντρώνεται σε μια σειρά από θολές λιμνούλες, ενώ ο πυθμένας της λίμνης που έχει αποκαλυφθεί έχει μετατραπεί σε μια απέραντη λασπώδη έκταση, γεμάτη ρωγμές και αποχρωματισμένη από χρόνια έκθεσης στον καυτό ήλιο.

Όπως τονίζει το Reuters, η περιοχή έχει εξελιχθεί σε σύμβολο του τρόπου με τον οποίο η κλιματική αλλαγή και η ξηρασία επηρεάζουν τη βόρεια Ελλάδα, όπου οι βροχοπτώσεις έχουν γίνει ολοένα πιο απρόβλεπτες και οι αγρότες καταφεύγουν όλο και περισσότερο στην άντληση νερού από τη λίμνη για να ποτίσουν τις καλλιέργειές τους.

Υπενθυμίζεται ότι το συγκεκριμένο πρόβλημα επηρέασε μεγάλο μέρος της Ευρώπης αυτό το καλοκαίρι, όταν οι καύσωνες και οι χαμηλές βροχοπτώσεις συρρίκνωσαν ποτάμια και λίμνες σε επίπεδα που δεν είχαν καταγραφεί εδώ και δεκαετίες, επηρεάζοντας τη μεταφορά εμπορευμάτων και περιορίζοντας την ενεργειακή παραγωγή.

«Γνωρίσαμε τη λίμνη στις καλές της εποχές, με ψαράδες, με άφθονο νερό, ένα υπέροχο πάρκο και όμορφα τοπία με πουλιά. Σήμερα, αυτό που βλέπουμε είναι μια απογοήτευση», δήλωσε ο Κώστας Χατζηβουλγαρίδης, επικεφαλής της παραλίμνιας κοινότητας Αγίου Βασιλείου.

Χαμηλές βροχοπτώσεις και υψηλές θερμοκρασίες πλήττουν σοβαρά τη λίμνη

Οι επιστήμονες αναφέρουν ότι τα υδάτινα αποθέματα της λίμνης άρχισαν να μειώνονται μετά την περίοδο αυξημένων βροχοπτώσεων του 2015-2016. Έκτοτε, χρόνια χαμηλών βροχοπτώσεων και θερμοκρασιών πάνω από το μέσο όρο έχουν οδηγήσει στην εξάτμιση όχι μόνο του νερού της λίμνης, αλλά και των πηγών που παλαιότερα την τροφοδοτούσαν.

Δορυφορικές εικόνες που δημοσίευσε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών δείχνουν ότι η επιφάνεια της λίμνης έχει συρρικνωθεί στα 2,7 τετραγωνικά χιλιόμετρα, από 34,4 τετραγωνικά χιλιόμετρα το 2016.

«Ο βασικός παράγοντας πίσω από την πτώση της στάθμης της λίμνης είναι αναμφίβολα οι ετήσιες βροχοπτώσεις στη λεκάνη απορροής της, οι οποίες κατά μέσο όρο ανέρχονται σε περίπου 400 χιλιοστά τα τελευταία τουλάχιστον πέντε χρόνια. Πρόκειται για περίπου 150 χιλιοστά λιγότερα σε σχέση με τις προηγούμενες δεκαετίες», δήλωσε ο Δημήτρης Παπαδήμος, επικεφαλής διαχείρισης υδατικών πόρων και κλιματικής αλλαγής στο Εθνικό Κέντρο Υγροτόπων, από το γραφείο του στη Θεσσαλονίκη.

Παράλληλα, καθώς οι μέσες τοπικές θερμοκρασίες έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, η εξάτμιση έχει ενισχυθεί κατά 100 έως 150 χιλιοστά ετησίως, πρόσθεσε.

Σημειώνεται ότι το πρόβλημα οφείλεται εν μέρει και στην ανθρώπινη δραστηριότητα. Αγρότες που αναζητούν απεγνωσμένα νερό για τα ζώα και τις καλλιέργειές τους χρησιμοποιούν εδώ και χρόνια τη λίμνη για να καλύψουν τις ανάγκες που δεν μπορούν πλέον να καλυφθούν λόγω των μειωμένων βροχοπτώσεων, σύμφωνα με κατοίκους και αξιωματούχους.

Όπως μεταδίδει το Reuters, όταν δημοσιογράφος του επισκέφθηκε την περιοχή τον περασμένο μήνα, ένας αγρότης χρησιμοποιούσε μια τεράστια αντλία για να αντλήσει νερό από ό,τι έχει απομείνει από τη λίμνη και να το διοχετεύσει στα χωράφια του.

Οι αρχές αναφέρουν ότι έχουν λάβει μέτρα από το 2013, όταν δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι η Ελλάδα είχε αποτύχει να προστατεύσει την Κορώνεια από την υπεράρδευση, τις παράνομες γεωτρήσεις και τη ρύπανση.

Ο γενικός γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πέτρος Βαρελίδης, δήλωσε στο Reuters ότι πλέον εφαρμόζεται αυστηρότερη παρακολούθηση, με στόχο τον περιορισμό της άρδευσης.

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