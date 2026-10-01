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Μπρατάκος: Νέες προοπτικές επιχειρηματικής συνεργασίας Ελλάδας – Δομινικανής Δημοκρατίας
Επιχειρήσεις
12:09 - 01 Οκτ 2026

Μπρατάκος: Νέες προοπτικές επιχειρηματικής συνεργασίας Ελλάδας – Δομινικανής Δημοκρατίας

Reporter.gr Newsroom

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Τις δυνατότητες ενίσχυσης των οικονομικών και επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Δομινικανής Δημοκρατίας συζήτησαν ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, κ. Γιάννης Μπρατάκος, και ο Γενικός Πρόξενος της Δομινικανής Δημοκρατίας στην Ελλάδα, κ. Rómulo García Marmolejos, κατά τη συνάντησή τους στο ΕΒΕΑ.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι προοπτικές διεύρυνσης των εμπορικών συναλλαγών και ανάπτυξης συνεργασιών σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, όπως ο τουρισμός και η ξενοδοχειακή ανάπτυξη, η τεχνολογία, οι υποδομές και τα logistics, η ναυτιλία, ο αγροδιατροφικός τομέας, καθώς και οι υπηρεσίες υγείας και ο φαρμακευτικός κλάδος.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις επενδυτικές δυνατότητες που παρουσιάζει η Δομινικανή Δημοκρατία και στη δυνατότητα αξιοποίησης της ελληνικής τεχνογνωσίας, ιδιαίτερα στους τομείς του τουρισμού, της φιλοξενίας, των λιμενικών υποδομών και της ναυτιλίας. Ο κ. García Marmolejos εξέφρασε την πρόθεση της δομινικανής πλευράς να ενισχύσει τις επαφές της με την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα, με τη συνδρομή και του ΕΒΕΑ.

Από την πλευρά του, ο κ. Μπρατάκος υπογράμμισε τη σημασία της συστηματικής ενημέρωσης των ελληνικών επιχειρήσεων για τις ευκαιρίες που προσφέρει η αγορά της Δομινικανής Δημοκρατίας και ζήτησε την αποστολή αναλυτικού υλικού σχετικά με το επενδυτικό περιβάλλον της χώρας, με ιδιαίτερη έμφαση στον τουριστικό και ξενοδοχειακό κλάδο.

Παράλληλα, συζητήθηκε η προοπτική διοργάνωσης επιχειρηματικής συνάντησης ή αποστολής στη Δομινικανή Δημοκρατία, με τη συμμετοχή επιχειρήσεων από τις δύο χώρες, αφού προηγηθεί η χαρτογράφηση του ενδιαφέροντος και των κλάδων στους οποίους υπάρχουν οι μεγαλύτερες δυνατότητες συνεργασίας.

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. Γιάννης Μπρατάκος, δήλωσε: «Υπάρχει σημαντικό περιθώριο για να αναπτύξουμε περισσότερο τις οικονομικές σχέσεις Ελλάδας και Δομινικανής Δημοκρατίας. Η ελληνική επιχειρηματικότητα διαθέτει ισχυρή τεχνογνωσία σε τομείς όπως ο τουρισμός, η φιλοξενία, η ναυτιλία, οι υποδομές και η τεχνολογία, ενώ παράλληλα υπάρχουν νέες αγορές και επενδυτικές ευκαιρίες που αξίζει να διερευνηθούν. Ως ΕΒΕΑ, θέλουμε να δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για ουσιαστικές επαφές μεταξύ επιχειρήσεων, με συγκεκριμένη πληροφόρηση και σαφή επιχειρηματικό προσανατολισμό. Επόμενο βήμα είναι να εντοπίσουμε τους κλάδους με πραγματικό αμοιβαίο ενδιαφέρον και να μετατρέψουμε αυτή την πρώτη επαφή σε συγκεκριμένες συνεργασίες».

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