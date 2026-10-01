Χρηστίδης: Το ΠΑΣΟΚ θέτει την ατζέντα και κατακτά την πολιτική ηγεμονία και η ΝΔ αναγκάζεται να ακολουθεί

«Η κυβέρνηση, ένα μήνα μετά από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, υποχωρεί απέναντι σε όσα έθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για τον τρόπο με τον οποίο καταμετράται σήμερα το ΠΑΣΟΚ στη συνείδηση του κόσμου», τόνισε ο Βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Χρηστίδης, σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα (1/10).

Όπως σημείωσε μιλώντας στον ΑΝΤ1, «δικαιώνεται πλήρως η πίεση του ΠΑΣΟΚ σε μια σειρά ζητημάτων, με πιο πρόσφατο παράδειγμα τις 120 δόσεις», ενώ είχαν προηγηθεί οι παρεμβάσεις για τις συντάξεις χηρείας και το ιδιωτικό χρέος.

«Χθες είχαμε το πρώτο, πολύ ουσιαστικό βήμα, το οποίο δείχνει ότι η πολιτική ηγεμονία αυτή τη στιγμή στη χώρα αλλάζει στρατόπεδο σχετικά με τα ζητήματα που σχετίζονται με τους πλειστηριασμούς, τα κόκκινα δάνεια, τα χρέη, τους servicers», ανέφερε και διερωτήθηκε: «Τώρα ανακάλυψε το Υπουργείο ότι ήταν ασύδοτοι οι servicers; Ο κ. Μητσοτάκης αποφάσισε τώρα, μετά από 7 χρόνια, ότι κάποιοι δεν μπορεί να ζητάνε με ένα τηλέφωνο ό,τι θέλουν και να περιμένουν οι πολίτες που έχουν πληρώσει μία και μιάμιση φορά το δάνειό τους να χάσουν το σπίτι τους».

Ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας δεν μπορούν πλέον να κρυφτούν πίσω από την επικοινωνιακή διαχείριση της κυβέρνησης και υπογράμμισε τη σημασία της κοινοβουλευτικής πίεσης που ασκεί το ΠΑΣΟΚ, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Αν το ΠΑΣΟΚ, πιέζοντας με την αξιοπιστία του, τη σοβαρότητά του, τις προτάσεις του, έχει φέρει αυτά τα αποτελέσματα, φανταστείτε τι θα γινόταν αν υπήρχε μια άλλη κυβέρνηση η οποία αυτές τις επιλογές του ΠΑΣΟΚ θα τις έκανε πράξη εφτά χρόνια τώρα».

Αναφορικά με την απόφαση για τις 120 δόσεις, έθεσε το ερώτημα γιατί η κυβέρνηση άλλαξε τη στάση της λίγες ημέρες μετά την πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ.

«Ο κύριος Μητσοτάκης ανέβηκε αρχές Σεπτεμβρίου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, δεν ήξερε για τις 120 δόσεις; Τι άλλαξε από τις 72 στις 120 δόσεις σε λίγες μέρες; Το είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στις 12 Σεπτεμβρίου στη ΔΕΘ και την επόμενη μέρα βγήκατε και μας είπατε ότι είμαστε λαϊκιστές και βρήκαμε λεφτόδεντρα», συμπλήρωσε.

Πρόσθεσε, δε, ότι το ΠΑΣΟΚ έχει διαχρονικά στηρίξει μέτρα που ενισχύουν τους πολίτες, ανεξάρτητα από το ποιος βρίσκεται στην κυβέρνηση.

«Εφτά χρόνια τώρα μόνο το ΠΑΣΟΚ έχει ψηφίσει ό,τι στηρίζει, έστω και με 1 ευρώ, τους συμπολίτες μας. Και δεν το κάναμε τώρα, το κάναμε και επί ΣΥΡΙΖΑ. Και το λέω αυτό γιατί δεν το έκανε η Νέα Δημοκρατία», σημείωσε.

Αναφέρθηκε, τέλος, στην παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο και άσκησε σκληρή κριτική στη στάση του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη.

«Κατά την άποψή μου, μετά την απόφαση της παραπομπής του κυρίου Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο, έπρεπε να έχει παραιτηθεί ο Γιώργος Φλωρίδης από τη θέση του Υπουργού Δικαιοσύνης μετά την κατάπτυστη δήλωση την οποία είχε κάνει τότε ότι “όποιος μιλάει για μπάζωμα είναι για τα μπάζα”. Ο κ. Τριαντόπουλος παραπέμπεται για να μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει, και ο κ. Φλωρίδης θα έπρεπε να αποπέμπεται γιατί είναι εκείνος ο οποίος προκάλεσε το θυμικό των πολιτών και έπαιξε παιχνίδια για να είναι υπηρέτης συμφερόντων της Νέας Δημοκρατίας», κατέληξε.