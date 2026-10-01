S&P Global: Στις 54 μονάδες η ελληνική μεταποίηση – Ισχυρή άνοδος παραγγελιών και παραγωγής

Σημαντική βελτίωση κατέγραψαν τον Σεπτέμβριο οι λειτουργικές συνθήκες στον ελληνικό μεταποιητικό τομέα, καθώς τόσο η παραγωγή όσο και οι νέες παραγγελίες αυξήθηκαν με ταχύτερους ρυθμούς. Την ίδια ώρα, οι επιχειρήσεις συνέχισαν τις προσλήψεις προσωπικού και διατήρησαν σε υψηλά επίπεδα την εμπιστοσύνη τους για τις προοπτικές του επόμενου έτους.

Σύμφωνα με την έρευνα της S&P Global για τον ελληνικό τομέα της μεταποίησης, η ζήτηση ενισχύθηκε τόσο στην εγχώρια όσο και στις διεθνείς αγορές. Οι νέες πωλήσεις αυξήθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό από τον Μάρτιο, ενώ οι νέες παραγγελίες εξαγωγών κατέγραψαν τη μεγαλύτερη αύξηση των τελευταίων 18 μηνών.

Ο εποχικά προσαρμοσμένος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών (PMI) της S&P Global για τη μεταποίηση στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στις 54,0 μονάδες τον Σεπτέμβριο, έναντι 54,4 μονάδων τον Αύγουστο.

Παρά την οριακή υποχώρηση του δείκτη, τα στοιχεία εξακολούθησαν να υποδεικνύουν σημαντική βελτίωση της υγείας του μεταποιητικού τομέα. Ωστόσο, πρόκειται για την ασθενέστερη βελτίωση που έχει καταγραφεί σε διάστημα τριών μηνών.

Συνεχίζεται η αύξηση των νέων παραγγελιών

Οι εισερχόμενες νέες παραγγελίες στα εργοστάσια των Ελλήνων κατασκευαστών αυξήθηκαν για ακόμη έναν μήνα, επεκτείνοντας την περίοδο συνεχούς ανόδου που ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2024.

Οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα απέδωσαν την ενίσχυση της ζήτησης στην απόκτηση νέων πελατών, αλλά και στο αυξημένο ενδιαφέρον από υφιστάμενους πελάτες.

Η συνολική αύξηση των νέων εργασιών ήταν η ισχυρότερη που έχει καταγραφεί σε διάστημα έξι μηνών, ενώ ιδιαίτερα θετική ήταν η εικόνα στις εξαγωγές. Οι νέες εργασίες εξαγωγών αυξήθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό από τον Μάρτιο του 2025, με τη ζήτηση από πελάτες στην Ευρώπη και την Ασία να συμβάλλει στην άνοδο των πωλήσεων στο εξωτερικό.

Η ενισχυμένη ζήτηση αποτυπώθηκε και στην παραγωγή. Τα επίπεδα παραγωγής στα εργοστάσια αυξήθηκαν με σημαντικό ρυθμό, ο οποίος ήταν ελαφρώς υψηλότερος από εκείνον του Αυγούστου και παράλληλα υπερέβη τον μέσο όρο της έρευνας.

Νέες προσλήψεις και μείωση των εκκρεμοτήτων

Η αύξηση των απαιτήσεων παραγωγής οδήγησε σε έναν ακόμη γύρο προσλήψεων στη μεταποίηση. Ο ρυθμός δημιουργίας θέσεων εργασίας παρέμεινε απότομος, αν και ήταν χαμηλότερος σε σχέση με το πρόσφατο υψηλό του Αυγούστου.

Σύμφωνα με τις αναφορές των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα, οι νέες προσλήψεις αφορούσαν σε σημαντικό βαθμό εργαζομένους πλήρους απασχόλησης, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες εισροές παραγγελιών.

Η ενίσχυση του προσωπικού συνέβαλε παράλληλα στη νέα μείωση των αδιεκπεραίωτων εργασιών. Ήταν η τρίτη μείωση μέσα σε διάστημα τεσσάρων μηνών και η ταχύτερη που έχει καταγραφεί από τον Απρίλιο.

Βελτίωση στις παραδόσεις, αλλά προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα

Παρά την αυξημένη παραγωγική δραστηριότητα, οι επιδόσεις των προμηθευτών επιδεινώθηκαν εκ νέου τον Σεπτέμβριο.

Οι καθυστερήσεις στις μεταφορές και την υλικοτεχνική υποστήριξη, σε συνδυασμό με τις ελλείψεις αποθεμάτων, προκάλεσαν νέες καθυστερήσεις στις παραδόσεις. Ωστόσο, ο βαθμός των καθυστερήσεων ήταν ο χαμηλότερος που έχει καταγραφεί από τον Φεβρουάριο.

Παράλληλα, ο ρυθμός αύξησης των αγορών εισροών επιβραδύνθηκε με μέτριο ρυθμό και διαμορφώθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάιο.

Οι κατασκευαστές ανέφεραν ότι επέλεξαν σε αρκετές περιπτώσεις να περιορίσουν τα αποθέματά τους, λόγω των οικονομικών συνθηκών, αξιοποιώντας παράλληλα τα υφιστάμενα αποθέματα για να στηρίξουν την παραγωγή.

Ως αποτέλεσμα, τόσο τα αποθέματα ετοίμων προϊόντων όσο και τα αποθέματα αγορών μειώθηκαν, με τον ταχύτερο ρυθμό που έχει καταγραφεί από τον Μάιο.

Νέες πληθωριστικές πιέσεις από πετρέλαιο και ενέργεια

Στο μέτωπο του κόστους, τα στοιχεία της έρευνας καταγράφουν εντονότερες πληθωριστικές πιέσεις.

Οι υψηλότερες τιμές πετρελαίου, καυσίμων και ενέργειας, καθώς και το αυξημένο κόστος υλικών, που συνδέονται με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ενίσχυσαν την αύξηση των λειτουργικών δαπανών των ελληνικών εργοστασίων.

Ο ρυθμός αύξησης του κόστους επιταχύνθηκε σε σχέση με τον Αύγουστο και κινήθηκε γενικά κοντά στον μέσο όρο που έχει καταγραφεί μέχρι στιγμής το 2026.

Οι επιχειρήσεις επιχείρησαν να μετακυλίσουν μέρος του υψηλότερου κόστους στους πελάτες, με αποτέλεσμα οι τιμές πώλησης να αυξηθούν για ακόμη έναν μήνα. Ο ρυθμός αύξησης των χρεώσεων χαρακτηρίστηκε σημαντικός, αλλά ήταν χαμηλότερος σε σχέση με εκείνους που είχαν καταγραφεί νωρίτερα μέσα στο έτος.

Υψηλή, αλλά ελαφρώς χαμηλότερη επιχειρηματική εμπιστοσύνη

Οι προσδοκίες των κατασκευαστών για την παραγωγή κατά τους επόμενους 12 μήνες έγιναν ελαφρώς λιγότερο αισιόδοξες τον Σεπτέμβριο.

Βασική πηγή προβληματισμού αποτέλεσαν οι ανησυχίες για την τιμολογιακή ισχύ των επιχειρήσεων και τις πιέσεις που ενδέχεται να ασκηθούν στα περιθώρια κέρδους.

Παρά τη μικρή υποχώρηση, το επίπεδο επιχειρηματικής εμπιστοσύνης παρέμεινε ιστορικά υψηλό. Η αισιοδοξία εξακολουθεί να στηρίζεται, μεταξύ άλλων, στις προγραμματισμένες επενδύσεις στην τεχνολογία, στην απόκτηση νέων πελατών και στην εξασφάλιση νέων συμβολαίων.

S&P Global: Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Η Siân Jones, Επικεφαλής Οικονομολόγος της S&P Global Market Intelligence, σημείωσε ότι οι Έλληνες κατασκευαστές συνέχισαν να καταγράφουν σημαντική βελτίωση των συνθηκών στον τομέα, καθώς η αύξηση των νέων παραγγελιών επιταχύνθηκε λόγω της περαιτέρω ενίσχυσης της ζήτησης.

Όπως ανέφερε, οι επιχειρήσεις προχώρησαν επίσης σε νέες προσλήψεις με έντονο ρυθμό, επιδιώκοντας να αυξήσουν την παραγωγική τους ικανότητα.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια, οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή, κυρίως μέσω των υψηλότερων τιμών πετρελαίου, επηρέασαν αρνητικά τον κλάδο. Τα στοιχεία της έρευνας έδειξαν εντονότερη αύξηση του κόστους εισροών, αλλά και σημαντικές καθυστερήσεις στις παραδόσεις υλικών.

Ως αποτέλεσμα, ορισμένες επιχειρήσεις περιόρισαν την αύξηση των αγορών εισροών και επέλεξαν να αξιοποιήσουν υφιστάμενα αποθέματα.

Η Siân Jones επισήμανε ακόμη ότι οι ανησυχίες για την τιμολογιακή ισχύ και την πίεση στα περιθώρια κέρδους επηρέασαν την επιχειρηματική εμπιστοσύνη. Παρά ταύτα, όπως υπογράμμισε, οι εταιρείες παρέμειναν σε γενικές γραμμές αισιόδοξες για τις προοπτικές του επόμενου έτους.