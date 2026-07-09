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Απάντηση Τσίπρα σε Γεωργιάδη με ανέκδοτο του Γεωργίου Παπανδρέου: «Μας υβρίζει, αλλά δεν έχει καμία σημασία»
Πολιτική
22:06 - 09 Ιουλ 2026

Απάντηση Τσίπρα σε Γεωργιάδη με ανέκδοτο του Γεωργίου Παπανδρέου: «Μας υβρίζει, αλλά δεν έχει καμία σημασία»

Reporter.gr Newsroom
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Μετά τη Νίκαια, η πρωτοβουλία «Τώρα Μιλάμε» της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.) συνεχίζεται με επόμενο σταθμό το Περιστέρι, όπου ο πρόεδρος του κόμματος, Αλέξης Τσίπρας, συμμετείχε σε εκδήλωση ανοιχτού διαλόγου με πολίτες, παρουσιάζοντας τη φιλοσοφία της νέας πολιτικής πρωτοβουλίας και το πολιτικό της στίγμα.

Όπως υπογραμμίζει η ΕΛ.Α.Σ., η πρωτοβουλία «Τώρα Μιλάμε» αποσκοπεί στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών και στην οικοδόμηση ενός διαλόγου που, όπως τονίζεται, τοποθετεί την κοινωνία στο επίκεντρο των πολιτικών αποφάσεων. Στο πλαίσιο αυτό, ο Αλέξης Τσίπρας ανέφερε ότι οι συγκεκριμένες εκδηλώσεις δεν αποτελούν επικοινωνιακές δράσεις, αλλά ουσιαστική διαδικασία ανταλλαγής απόψεων με την κοινωνία.

«Αυτές οι εκδηλώσεις για εμάς είναι ουσία και όχι επικοινωνία. Ακούμε την κοινωνία, προχωράμε μαζί», δήλωσε χαρακτηριστικά, δίνοντας έμφαση στη σημασία της άμεσης επαφής με τους πολίτες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dju96uc4jmox?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Κατά την ομιλία του, ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. αναφέρθηκε και στην πολιτική αντιπαράθεση με την κυβέρνηση, χρησιμοποιώντας ένα ιστορικό πολιτικό περιστατικό ως παράδειγμα. Επικαλέστηκε το γνωστό περιστατικό με τον Γεώργιο Παπανδρέου στη Βουλή, ο οποίος, όταν διέκοψε την ομιλία του για να ρωτήσει ποιος τον διέκοψε και έλαβε την απάντηση «εγώ», σχολίασε: «Α, εσείς; Δεν έχει καμία σημασία τότε», συνεχίζοντας την τοποθέτησή του.

Συνδέοντας το περιστατικό με τη σημερινή πολιτική αντιπαράθεση, ο Αλέξης Τσίπρας σχολίασε ότι οι επιθέσεις που, όπως είπε, δέχεται από τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη «δεν έχουν καμία απολύτως σημασία», επιλέγοντας να απαντήσει με έμμεσο τρόπο στην κριτική που του ασκείται.

{https://www.facebook.com/tsiprasalexis/videos/4488694348040670}

Παράλληλα, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πορεία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης από την ίδρυσή της, υποστηρίζοντας ότι το νέο πολιτικό εγχείρημα έχει ήδη αποκτήσει δυναμική και απήχηση.

«Η δημιουργία της ΕΛ.Α.Σ. είναι μια θετική εξέλιξη. Δίνει ελπίδα και προοπτική. Είμαστε εδώ ως κυβερνώσα Αριστερά και, μόλις 40 ημέρες από την ίδρυσή μας, μπορούμε να κοιτάξουμε στα μάτια τη Νέα Δημοκρατία, όποτε κι αν γίνουν οι εκλογές», ανέφερε, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι το κόμμα μπορεί να αποτελέσει ισχυρή εναλλακτική πολιτική πρόταση.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/07/2026 - 22:07
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