Δημοσκόπηση Alco: Μονοψήφια διαφορά ΝΔ - ΕΛΑΣ, τρίτο το ΠΑΣΟΚ

Μονοψήφια διαφορά μεταξύ ΝΔ και ΕΛΑΣ καταγράφει νέα δημοσκόπηση της Alco για την Εφημερίδα των Συντακτών.

Συγκεκριμένα η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 24,6% από 24% σε δημοσκόπηση της Alco στις 30 Ιουνίου.

Άνοδος και για την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη που μετριέται στο 15,3% από 14,7% στα τέλη Ιουνίου.



Το ΠΑΣΟΚ είναι στην τρίτη θέση με 9,7% και ακολουθούν:

Ελληνική Λύση με 6,9%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 6,4%, ΚΚΕ με 6,2%, Πλεύση Ελευθερίας με 3,6%, ΜεΡΑ 25 με 2,7%, Φωνή Λογικής με 2,5%, Νίκη με 1,4%, ΣΥΡΙΖΑ με 1,2% (1,3%) και Δημοκράτες με 0,5% (1%).

Όσο για το κόμμα Σαμαρά, οι συμμετέχοντες στη δημοσκόπηση ρωτήθηκαν για το πόσο πιθανό είναι να ψηφίσουν το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά με το 83% να απαντά καθόλου ή λίγο και το 12% αρκετά ή πολύ.