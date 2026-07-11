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Δημοσκόπηση Alco: Μονοψήφια διαφορά ΝΔ - ΕΛΑΣ, τρίτο το ΠΑΣΟΚ
Πολιτική
12:31 - 11 Ιουλ 2026

Δημοσκόπηση Alco: Μονοψήφια διαφορά ΝΔ - ΕΛΑΣ, τρίτο το ΠΑΣΟΚ

Reporter.gr Newsroom
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Μονοψήφια διαφορά μεταξύ ΝΔ και ΕΛΑΣ καταγράφει νέα δημοσκόπηση της Alco για την Εφημερίδα των Συντακτών.

Συγκεκριμένα η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 24,6% από 24% σε δημοσκόπηση της Alco στις 30 Ιουνίου.

Άνοδος και για την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη που μετριέται στο 15,3% από 14,7% στα τέλη Ιουνίου.

Το ΠΑΣΟΚ είναι στην τρίτη θέση με 9,7% και ακολουθούν:

Ελληνική Λύση με 6,9%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 6,4%, ΚΚΕ με 6,2%, Πλεύση Ελευθερίας με 3,6%, ΜεΡΑ 25 με 2,7%, Φωνή Λογικής με 2,5%, Νίκη με 1,4%, ΣΥΡΙΖΑ με 1,2% (1,3%) και Δημοκράτες με 0,5% (1%).

Όσο για το κόμμα Σαμαρά, οι συμμετέχοντες στη δημοσκόπηση ρωτήθηκαν για το πόσο πιθανό είναι να ψηφίσουν το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά με το 83% να απαντά καθόλου ή λίγο και το 12% αρκετά ή πολύ.

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