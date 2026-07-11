Η κυβέρνηση Τραμπ ολοένα και πιο απαισιόδοξη για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για τα πυρηνικά

Η κυβέρνηση Τραμπ εκτιμά ότι μια συμφωνία με το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα γίνεται ολοένα και λιγότερο πιθανή, δήλωσαν την Παρασκευή ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι σε δημοσιογράφους. Πρόκειται για μια σπάνια παραδοχή ότι ένας από τους βασικούς στόχους της εξωτερικής πολιτικής του προέδρου, δηλαδή ο περιορισμός του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, ενδέχεται να μην μπορεί να επιτευχθεί μέσω ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.

Οι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι το Ιράν θα πρέπει να εκδώσει ανακοίνωση με την οποία να δηλώνει ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοικτά και ότι θα σταματήσει να πυροβολεί εναντίον πλοίων. Ένας από αυτούς προειδοποίησε ότι θα υπάρξουν σοβαρές συνέπειες εάν μια τέτοια δέσμευση δεν αναληφθεί έως το Σάββατο, ενώ άλλοι δεν άφησαν να εννοηθεί ότι υπάρχει αυστηρή προθεσμία.

Οι δηλώσεις αυτές εγείρουν ερωτήματα σχετικά με το εάν ο πρόεδρος Τραμπ προετοιμάζεται για μια ακόμη σημαντική αλλαγή στρατηγικής, αφού είχε δηλώσει ότι η κατάπαυση του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχει λήξει.

Μεταξύ των επιλογών του είναι να επανεκκινήσει έναν ολοκληρωτικό πόλεμο με στόχο να αποτρέψει το Ιράν από την απόκτηση πυρηνικού όπλου. Θα μπορούσε επίσης να υπογράψει μια συμφωνία που δεν θα ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του ή να αποχωρήσει εντελώς από τη σύγκρουση, παρότι κάτι τέτοιο θα άφηνε ανοιχτό το ζήτημα του ελέγχου των Στενών του Ορμούζ.

«Παραβιάζουν τη συμφωνία κάθε μέρα, λένε ψέματα, εξαπατούν, σκοτώνουν ανθρώπους», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους την Τετάρτη. «Δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικό όπλο στο πλαίσιο της δικής μας συμφωνίας, αλλά δεν ξέρω αν τελικά θα υπάρξει συμφωνία.»

Στο πλαίσιο μιας προσωρινής ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, η οποία υπογράφηκε τον Ιούνιο, το Ιράν δεσμεύτηκε να λάβει μέτρα για την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας και τη διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης των εμπορικών πλοίων. Ωστόσο, σκληροπυρηνικά στοιχεία στο Ιράν ερμήνευσαν τη συμφωνία ως διατήρηση του ελέγχου των Στενών, ανοίγοντας πυρ κατά εμπορικών πλοίων που δεν ακολουθούσαν τις προκαθορισμένες θαλάσσιες διαδρομές.

Οι ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι, εάν το Ιράν δεν μπορεί να τηρήσει αυτή τη συμφωνία —η οποία του παρείχε οικονομικά οφέλη με αντάλλαγμα το άνοιγμα των Στενών— τότε υπάρχουν ελάχιστες ελπίδες να επιτευχθεί μια πολύ πιο σύνθετη συμφωνία για τη διάθεση του πυρηνικού υλικού του Ιράν και την επιβολή μακροπρόθεσμων περιορισμών στο πυρηνικό του πρόγραμμα.

Ένας από τους αξιωματούχους ανέφερε ότι το Ιράν ενημέρωσε πρόσφατα τις ΗΠΑ πως ήταν λάθος να πυροβολήσει εναντίον εμπορικών πλοίων και ότι οι δύο πλευρές θα πρέπει να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις.

Οι αξιωματούχοι πρόσθεσαν ότι δεν μπορεί να υπάρξει πυρηνική συμφωνία εάν το Ιράν δεν παραδώσει στις ΗΠΑ τον έλεγχο των υπόγειων αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει. Οι ΗΠΑ, όπως είπαν, έχουν στη διάθεσή τους στρατιωτικές επιλογές χαμηλού κόστους για να αποκλείσουν οριστικά την πρόσβαση στο πυρηνικό αυτό υλικό, αν και εδώ και καιρό υπάρχουν ανησυχίες ότι η Ουάσιγκτον θα δυσκολευτεί να επιβεβαιώσει πόση ποσότητα ουρανίου θα είχε πράγματι καταστραφεί από μια επίθεση.

Σύμφωνα με την προσωρινή συμφωνία, οι δύο πλευρές διαθέτουν 60 ημέρες για να καταλήξουν σε οριστική συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα, αν και η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί. Το Ιράν δεν ανέλαβε ρητή δέσμευση να περιορίσει το πυρηνικό του πρόγραμμα κατά τη μεταβατική περίοδο, δεσμεύτηκε όμως ότι οι δύο πλευρές θα καταλήξουν σε μια ικανοποιητική λύση για τη διαχείριση των υφιστάμενων αποθεμάτων ουρανίου υψηλού βαθμού εμπλουτισμού.

Η συμφωνία προέβλεπε επίσης ότι τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Ιράν θα διατηρούσαν το «υφιστάμενο καθεστώς» όσον αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και τις αμερικανικές κυρώσεις καθ' όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε την Παρασκευή την επιβολή νέων κυρώσεων σε έναν κορυφαίο Ιρανό επιχειρηματία, τον Αλί Ανσάρι, καθώς και σε οντότητες που συνδέονται με αυτόν.

Οι ΗΠΑ επανέφεραν επίσης αυτή την εβδομάδα κυρώσεις κατά του Ιράν, οι οποίες είχαν προσωρινά επιτρέψει στη χώρα να πωλεί πετρέλαιο στη διεθνή αγορά και να επαναπατρίζει έσοδα σε δολάρια, ενώ παράλληλα επανέλαβαν τις στρατιωτικές επιδρομές. Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η παραβίαση από την Τεχεράνη του προσωρινού μνημονίου κατανόησης, το οποίο είχε άρει τις οικονομικές κυρώσεις για αυτές τις πωλήσεις, προκάλεσε την επίσημη επίπληξή της.

Η απαισιοδοξία αυτή ακολουθεί ημέρες συγκρούσεων στα Στενά του Ορμούζ, μέσω των οποίων διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και φυσικού αερίου, γεγονός που οδήγησε τον Τραμπ να διατάξει ένα από τα πιο εκτεταμένα κύματα βομβαρδισμών των τελευταίων μηνών.