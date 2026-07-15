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Ανδρουλάκης στο TikTok: Ένα γρήγορο μάθημα για όσα δεν μας λένε για την Παιδεία
Πολιτική
15:16 - 15 Ιουλ 2026

Ανδρουλάκης στο TikTok: Ένα γρήγορο μάθημα για όσα δεν μας λένε για την Παιδεία

Reporter.gr Newsroom
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Στο νέο βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης συζητά με τον Τομεάρχη Παιδείας Στέφανο Παραστατίδη για όσα δεν λέει η κυβέρνηση για την Παιδεία.

Όπως αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, τα υπόλοιπα στην αποψινή εκδήλωση, “Η Παιδεία αλλάζει (σ)την Ελλάδα”.

Ο Τομέας Παιδείας του ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει την ολοκληρωμένη πρότασή του για το σχολείο του αύριο, το δημόσιο πανεπιστήμιο και τις σύγχρονες εκπαιδευτικές πολιτικές.

Απόψε στο Ωδείο Αθηνών | 16:00–20:00

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