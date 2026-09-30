Τέμπη: Απορρίφθηκε το αίτημα για εξέταση Γεωργιάδη και Μαρκόπουλου ως μαρτύρων

Με την απόφαση του δικαστηρίου επί των αιτημάτων που υπέβαλε η οικογένεια του Νικόλαου Ναλμπάντη, βοηθού μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας, ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα να κληθούν ως μάρτυρες προς εξέταση ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ επιφυλάχθηκε ως προς τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης στο υπηρεσιακό κινητό τηλέφωνο του Νικόλαου Ναλμπάντη.

Παράλληλα, διέταξε την κατάσχεση του κινητού τηλεφώνου από αρμόδιο αστυνομικό υπάλληλο και έδωσε εντολή για τη σύνταξη σχετικής έκθεσης κατάσχεσης και την υποβολή της στο δικαστήριο.

Η διαδικασία συνεχίζεται με την κατάθεση του πατέρα του Γεράσιμου-Ιάσωνα Γεωργιάδη, ο οποίος είναι πολυτραυματίας από το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.