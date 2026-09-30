ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τέμπη: Απορρίφθηκε το αίτημα για εξέταση Γεωργιάδη και Μαρκόπουλου ως μαρτύρων
Ειδήσεις
10:23 - 30 Σεπ 2026

Τέμπη: Απορρίφθηκε το αίτημα για εξέταση Γεωργιάδη και Μαρκόπουλου ως μαρτύρων

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Με την απόφαση του δικαστηρίου επί των αιτημάτων που υπέβαλε η οικογένεια του Νικόλαου Ναλμπάντη, βοηθού μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας, ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.  

Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα να κληθούν ως μάρτυρες προς εξέταση ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ επιφυλάχθηκε ως προς τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης στο υπηρεσιακό κινητό τηλέφωνο του Νικόλαου Ναλμπάντη.

Παράλληλα, διέταξε την κατάσχεση του κινητού τηλεφώνου από αρμόδιο αστυνομικό υπάλληλο και έδωσε εντολή για τη σύνταξη σχετικής έκθεσης κατάσχεσης και την υποβολή της στο δικαστήριο.

Η διαδικασία συνεχίζεται με την κατάθεση του πατέρα του Γεράσιμου-Ιάσωνα Γεωργιάδη, ο οποίος είναι πολυτραυματίας από το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τέμπη: Στο Ειδικό Δικαστήριο Τριαντόπουλος και Αγοραστός – Το βούλευμα και οι αντιδράσεις
Πολιτική

Τέμπη: Στο Ειδικό Δικαστήριο Τριαντόπουλος και Αγοραστός – Το βούλευμα και οι αντιδράσεις

Τέμπη: Στο Ειδικό Δικαστήριο για το «μπάζωμα» Τριαντόπουλος, Αγοραστός και άλλοι τρεις
Ειδήσεις

Τέμπη: Στο Ειδικό Δικαστήριο για το «μπάζωμα» Τριαντόπουλος, Αγοραστός και άλλοι τρεις

Οι εξελίξεις της εβδομάδας στη δίκη των Τεμπών - Ενοχλημένοι οι συγγενείς με την Επιτροπή PETI
Ειδήσεις

Οι εξελίξεις της εβδομάδας στη δίκη των Τεμπών - Ενοχλημένοι οι συγγενείς με την Επιτροπή PETI

Συναγερμός στα Δικαστήρια Πειραιά: Απειλή για βόμβα, εκκενώνεται το κτήριο
Ειδήσεις

Συναγερμός στα Δικαστήρια Πειραιά: Απειλή για βόμβα, εκκενώνεται το κτήριο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
30/09/2026 - 12:04

Τραμπ: «Δεν προσέφερα τίποτα στο Ιράν» – Διαψεύδει συμφωνία για χαλάρωση των κυρώσεων

Ειδήσεις
30/09/2026 - 11:54

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Πού αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Ειδήσεις
30/09/2026 - 11:53

Ουκρανία: Στα 155 δισ. δολάρια αναμένεται να φτάσει το κόστος του πολέμου φέτος

Επιχειρήσεις
30/09/2026 - 11:49

Drees & Sommer: Ενισχύει την παρουσία της στην Ελλάδα με την ένταξη της ENOIA – Οι στόχοι

Επιχειρήσεις
30/09/2026 - 11:45

Η EY Ελλάδος βραβεύτηκε ως κορυφαία εταιρεία υπηρεσιών διαχείρισης φορολογικών διαφορών

Ειδήσεις
30/09/2026 - 11:44

Μπέρναμ: Αφήνει ανοιχτό το «παράθυρο» για επανένταξη της Βρετανίας στην ΕΕ

Σχόλια Αγοράς
30/09/2026 - 11:40

Χρηματιστήριο: Προς νέα υψηλά 17ετίας με «καύσιμο» τις τράπεζες

Οικονομία
30/09/2026 - 11:38

Τι αλλάζει σε πετρέλαιο θέρμανσης και diesel – Οι τέσσερις παρεμβάσεις της κυβέρνησης

Ειδήσεις
30/09/2026 - 11:30

Ουκρανία: Τρεις νεκροί από ρωσική επίθεση στο Κίεβο

Ειδήσεις
30/09/2026 - 11:23

Νέο Κληρονομικό Δίκαιο: Ο «χάρτης» των αλλαγών σε ακίνητα και χρέη

Πολιτική
30/09/2026 - 11:12

Κατρίνης: Να δοθούν απαντήσεις για το κόστος των κλειστών στρατοπέδων και την αξιοποίηση της στρατιωτικής περιουσίας

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
30/09/2026 - 11:12

Από το χωράφι στο ράφι: Tα εργαλεία που χρειάζεται η μικρή αγροδιατροφική επιχείρηση

Επιχειρήσεις
30/09/2026 - 11:06

Επενδύσεις, άμυνα, ενέργεια και καινοτομία στο επίκεντρο του 11ου Business Forum Greece - Sweden

ΕΜΠΟΡΙΟ
30/09/2026 - 11:03

Μασούτης: Στο επίκεντρο η εξωστρέφεια – Σχέδιο για τις εξαγωγές ελληνικών προϊόντων και νέα εποχή μετά την Κρητικός

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
30/09/2026 - 10:58

Η επόμενη πίστα των τηλεπικοινωνιών: FiberGrid και ΟΤΕ πατούν γκάζι στις οπτικές ίνες

Χρηματιστήρια
30/09/2026 - 10:52

Σε θετικό έδαφος οι ευρωαγορές παρά την αβεβαιότητα για τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή

Το σκίτσο του ΚΥΡ
30/09/2026 - 10:44

Φταίει η ακρίβεια

Ανακοινώσεις
30/09/2026 - 10:38

Τράπεζα Κύπρου: Παραιτήθηκε από το ΔΣ η Lyn Mary Grobler

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
30/09/2026 - 10:32

Παναγιωτόπουλος (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ): Απαιτείται νέο μοντέλο ανάπτυξης στις υποδομές

Ναυτιλία
30/09/2026 - 10:26

ΟΛΠ: Επιταχύνει το επενδυτικό πλάνο σε logistics και κρουαζιέρα – Στα €106,7 εκατ. οι επενδύσεις στο εξάμηνο

Ειδήσεις
30/09/2026 - 10:23

Τέμπη: Απορρίφθηκε το αίτημα για εξέταση Γεωργιάδη και Μαρκόπουλου ως μαρτύρων

Αναλύσεις
30/09/2026 - 10:19

XA: Πλησιέστερη στήριξη οι 2705 μονάδες και αντίσταση στις 2726 για το ΓΔ

Ανακοινώσεις
30/09/2026 - 10:13

ΔΕΗ: Άντλησε €675 εκατ. μέσω νέας τιτλοποίησης απαιτήσεων

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
30/09/2026 - 10:11

HELLENiQ ENERGY: Παρατείνεται έως και 14 Οκτωβρίου η έκτακτη έκπτωση σε αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης

Ειδήσεις
30/09/2026 - 10:08

Συναγερμός σε πτήση της Flydubai: Εξέπεμψε σήμα για πιθανή αεροπειρατεία

Ειδήσεις
30/09/2026 - 09:56

Σεπόλια: Μαθητής παρασύρθηκε από Ι.Χ. – Στο νοσοκομείο με κάταγμα στο πόδι

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
30/09/2026 - 09:50

Συνεχίζεται το «πάρτι» στις αγροτικές επιδοτήσεις – Γιατί απαιτεί η Κομισιόν επιστροφή χρημάτων

Ειδήσεις
30/09/2026 - 09:49

Η διεθνής παρουσία του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών

Πολιτική
30/09/2026 - 09:43

ΣΥΡΙΖΑ για Πανεπιστήμιο Πατρών: Κανένας επιτυχών να μη χάσει τη θέση του λόγω κόστους

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
30/09/2026 - 09:37

Μελέτη Visa: Η τεχνητή νοημοσύνη καθορίζει την «τράπεζα του μέλλοντος» – Η θέση των ευρωπαϊκών τραπεζών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ