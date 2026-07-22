ΠΑΣΟΚ: Προσωρινό φρένο στις «μεταγραφές» – Ποια ονόματα διχάζουν τη Χαριλάου Τρικούπη

Στασιμότητα επικρατεί το τελευταίο διάστημα όσον αφορά την προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ να προχωρήσει σε νέα διεύρυνση, καθώς τυχόν «προσθήκες» θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε νέες τριβές στο εσωτερικό του κόμματος.

Συγκεκριμένα, η Χαριλάου Τρικούπη εμφανιζόταν μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες πρόθυμη να δεχθεί ξανά στις τάξεις της τη Θεοδώρα Τζάκρη, η οποία πρόσφατα αποχώρησε, με αρκετά επεισοδιακό τρόπο, από το Προοδευτικό Κέντρο του Στέφανου Κασσελάκη, καθώς και τη Νίνα Κασιμάτη, η οποία έχει επίσης αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ θα επιθυμούσε την προσθήκη των δύο βουλευτών, εκτιμώντας ότι η παρουσία τους θα μπορούσε να ενισχύσει την εκλογική δυναμική του κόμματος όποτε στηθούν κάλπες. Η Θεοδώρα Τζάκρη διαθέτει σταθερή επιρροή στην εκλογική περιφέρεια της Πέλλας, όπου διαχρονικά συγκεντρώνει υψηλό αριθμό σταυρών, ενώ η Νίνα Κασιμάτη διατηρεί ισχυρή παρουσία στη Β' Πειραιά, μια περιφέρεια στην οποία το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει να ενισχύσει τα ποσοστά του.

Ωστόσο, στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ δεν είναι λίγοι εκείνοι που θυμούνται τις πολιτικές διαδρομές των δύο βουλευτών. Η Θεοδώρα Τζάκρη αποχώρησε από το ΠΑΣΟΚ κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης για να ενταχθεί στον ΣΥΡΙΖΑ. Ενδεχόμενη υποψηφιότητά της δημιουργεί και ένα πρόσθετο ζήτημα, καθώς το καταστατικό προβλέπει ανώτατο όριο πέντε βουλευτικών θητειών. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη οδήγησε, de facto, στον αποκλεισμό του Χάρη Καστανίδη, ο οποίος στη συνέχεια αποχώρησε από το κόμμα.

Για τον λόγο αυτό, η ηγετική ομάδα του ΠΑΣΟΚ φέρεται να εξέταζε το ενδεχόμενο η κ. Τζάκρη να έχει καθεστώς συνεργαζόμενης, ώστε να παρακαμφθεί το συγκεκριμένο κώλυμα. Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα φαίνεται να επικρατούν δεύτερες σκέψεις.

Ενστάσεις εκφράζονται και για τη Νίνα Κασιμάτη, κυρίως από στελέχη που ανήκουν στο λεγόμενο «παπανδρεϊκό» μπλοκ. Στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκεται παλαιότερη ανάρτησή της για την τρομοκρατική επίθεση στον Μαραθώνιο της Βοστώνης το 2013, στην οποία, με τη φράση «fit freak», φωτογράφιζε ειρωνικά τον Γιώργο Παπανδρέου, προκαλώντας τότε έντονες αντιδράσεις. Μάλιστα, ορισμένα στελέχη θεωρούν ότι η βουλευτής θα έπρεπε να ζητήσει δημόσια συγγνώμη.

Αντίθετα, πιο ομαλή εμφανίζεται η συζήτηση για τον ναύαρχο Ευάγγελο Αποστολάκη και τον Μιχάλη Χουρδάκη. Ο κ. Αποστολάκης εξελέγη με τον ΣΥΡΙΖΑ και στη συνέχεια ανεξαρτητοποιήθηκε, ωστόσο θεωρείται πρόσωπο με διακομματική αποδοχή. Άλλωστε, κατά την πρώτη τετραετία της κυβέρνησης Μητσοτάκη είχε βρεθεί ένα βήμα πριν από την ανάληψη του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Κατά καιρούς έχει ακουστεί το ενδεχόμενο να είναι υποψήφιος στα Χανιά, ωστόσο οι τελευταίες πληροφορίες τον θέλουν να προορίζεται για περιφέρεια της Αττικής, πιθανότατα στον Πειραιά.

Όσον αφορά τον Μιχάλη Χουρδάκη, εξελέγη με την Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου και ανεξαρτητοποιήθηκε σχετικά σύντομα. Στη συνέχεια προσχώρησε στο κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη, από το οποίο επίσης αποχώρησε πριν από λίγες εβδομάδες. Πληροφορίες τον θέλουν να κατεβαίνουν στην Α' Θεσσαλονίκης, όπου θα έχει πάντως σοβαρό ανταγωνισμό, καθώς για την συγκεκριμένη περιφέρεια προορίζονται οι εκ των ΣΥΡΙΖΑ προερχόμενοι βουλευτές Πέτρος Παππάς και Ράνια Θρασκιά.

Ωστόσο, η εικόνα βουλευτών που έχουν αλλάξει δύο ή και τρεις πολιτικούς σχηματισμούς μέσα στην ίδια κοινοβουλευτική περίοδο εξακολουθεί να προκαλεί προβληματισμό, καθώς ενισχύει την αντίληψη ότι προτεραιότητα αποτελεί η πολιτική επιβίωση και όχι η ιδεολογική συνέπεια.

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι η ένταξη ανεξάρτητων βουλευτών στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ αποφασίζεται από τον επικεφαλής της, δηλαδή τον πρόεδρο του κόμματος Νίκο Ανδρουλάκη. Παράλληλα, ο Κώστας Σκανδαλίδης, ως επικεφαλής της προσπάθειας διεύρυνσης, έχει την ευθύνη για τις επαφές με στελέχη και πρόσωπα εκτός Βουλής που θα μπορούσαν να ενταχθούν στο κόμμα.