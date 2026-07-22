Citi για Πειραιώς: Στα €11,35 η τιμή στόχος με περιθώριο ανόδου 27,5%

Η Citi επιβεβαιώνει τη θετική της άποψη για την Τράπεζα Πειραιώς, διατηρώντας τη σύσταση «αγορά» και την τιμή στόχο στα 11,35 ευρώ, ενόψει της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων του δεύτερου τριμήνου στις 29 Ιουλίου. Όπως αναφέρεται στην τελευταία έκθεση του αμερικανικού οίκου, η συγκεκριμένη αποτίμηση αφήνει περιθώριο ανόδου 27,5% σε σχέση με την τιμή των 8,90 ευρώ στην οποία διαπραγματευόταν η μετοχή στις 20 Ιουλίου. Εφόσον συνυπολογιστεί και η εκτιμώμενη μερισματική απόδοση 4,5%, η συνολική δυνητική απόδοση διαμορφώνεται στο 32%.

Μετά την προκαταρκτική ενημέρωση από τη διοίκηση της τράπεζας, η Citi προχώρησε σε περιορισμένες ανοδικές αναπροσαρμογές των προβλέψεών της. Οι αλλαγές αφορούν κυρίως τα έσοδα από προμήθειες, τα οποία ενισχύονται από τις δραστηριότητες στη διαχείριση περιουσίας, τη διαχείριση κεφαλαίων και τις χρηματιστηριακές υπηρεσίες, αλλά και τα καθαρά έσοδα από τόκους, λόγω της πιο ευνοϊκής εξέλιξης των επιτοκίων.

Για το δεύτερο τρίμηνο, η Citi εκτιμά ότι τα καθαρά κέρδη πριν από τα έξοδα των ομολόγων ΑΤ1 θα διαμορφωθούν στα 311 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 13% σε ετήσια βάση και 11% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο. Σε προσαρμοσμένη βάση, τα κέρδη υπολογίζονται στα 316 εκατ. ευρώ.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους προβλέπεται να ανέλθουν στα 485 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 2% σε σχέση με πέρυσι, ενώ τα έσοδα από προμήθειες αναμένονται στα 207 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 25%. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται και συνεισφορά 20 εκατ. ευρώ από την Εθνική Ασφαλιστική.

Σημαντικό ρόλο στην εικόνα των αποτελεσμάτων αναμένεται να έχει και η επαναφορά των εσόδων από συναλλαγές. Η Citi εκτιμά ότι θα φτάσουν τα 30 εκατ. ευρώ, μετά την απώλεια 31 εκατ. ευρώ που καταγράφηκε στο πρώτο τρίμηνο. Η διοίκηση της τράπεζας έχει επισημάνει ότι η συγκεκριμένη αρνητική επίδραση έχει πλέον αντισταθμιστεί πλήρως.

Οι λειτουργικές δαπάνες εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στα 240 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικές προβλέψεις αναμένονται στα 54 εκατ. ευρώ. Η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) υπολογίζεται στο 15,3%, έναντι 14,2% το πρώτο τρίμηνο, ενώ ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET1 αναμένεται να ενισχυθεί στο 14,7%.

Παράλληλα, η πορεία της πιστωτικής επέκτασης κατά το πρώτο εξάμηνο δείχνει ότι η Τράπεζα Πειραιώς βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης του ετήσιου στόχου για αύξηση των δανείων κατά 8%-9%. Την ίδια στιγμή, η ποιότητα του χαρτοφυλακίου παραμένει ισχυρή, με τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων να διατηρείται σε σταθερά επίπεδα.