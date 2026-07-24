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Στη Βουλή ο Ανδρουλάκης – Τι αναμένεται από την ομιλία του για τη Συνταγματική Αναθεώρηση
Πολιτική
12:27 - 24 Ιουλ 2026

Στη Βουλή ο Ανδρουλάκης – Τι αναμένεται από την ομιλία του για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

Reporter.gr Newsroom
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Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται στις 13:30 η ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ και αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκου Ανδρουλάκη, στην Ολομέλεια της Βουλής, στο πλαίσιο της συζήτησης για τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

Η παρέμβασή του κ. Ανδρουλάκη πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη συγκυρία για το ΠΑΣΟΚ, το οποίο επιχειρεί, ενόψει της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης – όποτε αυτή προκηρυχθεί – να ανακτήσει πολιτική δυναμική και να αντιστρέψει τη στασιμότητα που καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις μετά την ίδρυση της ΕΛΑΣ από τον Αλέξη Τσίπρα.

Υπενθυμίζουμε, ότι το στίγμα των θέσεων του κόμματος για τη Συνταγματική Αναθεώρηση είχε περιγράψει πρόσφατα, σε συνέντευξή του στο reporter.gr, το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και στενός συνεργάτης του Νίκου Ανδρουλάκη, Θανάσης Γλαβίνας.

Ο κ. Γλαβίνας είχε σταθεί ιδιαίτερα στο γεγονός ότι η σημερινή Βουλή αποφασίζει μόνο ποια άρθρα θα αναθεωρηθούν, ενώ το περιεχόμενο θα καθοριστεί από την επόμενη.

Παράλληλα, είχε ξεκαθαρίσει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν εμπιστεύεται την κυβέρνηση, επιμένοντας πως οι συνταγματικές αλλαγές πρέπει να εγκρίνονται με ευρεία πλειοψηφία 180 βουλευτών στην αναθεωρητική Βουλή.

Είχε, ακόμη, κατηγορήσει την κυβέρνηση ότι εργαλειοποιεί τη διαδικασία για προεκλογικούς λόγους, αντιπαραβάλλοντας ότι το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για την αναθεώρηση.

ολοκληρωθεί εκτός προεκλογικού κλίματος.

Δείτε live τη συζήτηση στη Βουλή εδώ:

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