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Νεπάλ: Τουλάχιστον 919 νεκροί και 4.800 αγνοούμενοι από τις φονικές πλημμύρες
Ειδήσεις
10:20 - 31 Αυγ 2026

Νεπάλ: Τουλάχιστον 919 νεκροί και 4.800 αγνοούμενοι από τις φονικές πλημμύρες

Reporter.gr Newsroom
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Τουλάχιστον 919 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περίπου 4.800 παραμένουν αγνοούμενοι στο Νεπάλ και την Κίνα, μετά την κατάρρευση παγετώνα που προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες, παρασύροντας τεράστιες ποσότητες λάσπης και φερτών υλικών στην παραμεθόρια περιοχή. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται, με τα συνεργεία να αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες στην πρόσβαση σε απομονωμένες κοινότητες.  

Ο αριθμός των αγνοουμένων αυξήθηκε σημαντικά καθώς οι έρευνες πέρασαν στην έκτη ημέρα. Οι αρχές του Νεπάλ κάνουν λόγο για 903 νεκρούς και 4.247 αγνοούμενους, ενώ στην κινεζική πλευρά, οι αρχές ανέφεραν 16 νεκρούς και 546 αγνοούμενους στην κομητεία Γκιρόνγκ του Θιβέτ.

Η καταστροφή έχει προκαλέσει παράλληλα σοβαρές ζημιές σε κρίσιμες υποδομές. Σύμφωνα με το Bloomberg, τουλάχιστον 12 υδροηλεκτρικά έργα στις περιοχές Νουβάκοτ και Ρασούβα του Νεπάλ υπέστησαν ζημιές, όπως ανακοίνωσε η Ένωση Ανεξάρτητων Παραγωγών Ενέργειας του Νεπάλ. Επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι 933 άνθρωποι αγνοούνται μόνο από τα συγκεκριμένα υδροηλεκτρικά έργα.

Ο στρατός του Νεπάλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις για τον εντοπισμό και τη διάσωση ανθρώπων που έχουν εγκλωβιστεί σε σήραγγες υδροηλεκτρικών εγκαταστάσεων, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Στρατού του Νεπάλ, Ράτζα Ραμ Γκαουτάμ. Στις επιχειρήσεις συμμετέχουν επίσης ομάδες από την Κίνα, την Ινδία και τη Νότια Αφρική, οι οποίες επιχειρούν σε διαφορετικές περιοχές.

Σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Μείωσης και Διαχείρισης Κινδύνων Καταστροφών του Νεπάλ, περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι έχουν διασωθεί, ενώ σχεδόν 20.000 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας έχουν κινητοποιηθεί για την αντιμετώπιση της καταστροφής.

{https://x.com/chematierra/status/2094026591512809552}

Βαρύ πλήγμα για την οικονομία του Νεπάλ

Το Νεπάλ, που συγκαταλέγεται στις φτωχότερες οικονομίες της Ασίας, καλείται πλέον να αντιμετωπίσει μια δύσκολη και δαπανηρή προσπάθεια ανοικοδόμησης. Η καταστροφή έρχεται σε μια ήδη πιεσμένη συγκυρία για τη χώρα, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με το αυξημένο κόστος των καυσίμων λόγω του πολέμου στο Ιράν, την υποχώρηση της τουριστικής δραστηριότητας και την επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης.

Η νέα κρίση προσθέτει ακόμη μία σημαντική πρόκληση για τον 36χρονο πρωθυπουργό του Νεπάλ, Μπαλέντρα Σαχ, ο οποίος ανέλαβε την εξουσία νωρίτερα φέτος, σε μια περίοδο έντονης κοινωνικής δυσαρέσκειας, ιδιαίτερα μεταξύ της Gen Z.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dl2xrjzsv03t?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Η κατάρρευση του παγετώνα που προκάλεσε τις πλημμύρες

Η καταστροφή σημειώθηκε την Τετάρτη, όταν η κατάρρευση παγετώνα απελευθέρωσε τεράστιες ποσότητες πάγου, λάσπης, βράχων και ορμητικού νερού σε κοιλάδα του Νεπάλ. Το φαινόμενο προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές σε οικισμούς και διέκοψε την οδική σύνδεση με χωριά της περιοχής.

Βίντεο από το σημείο καταγράφουν ανθρώπους να προσπαθούν να απομακρυνθούν, την ώρα που τα ορμητικά νερά και τα φερτά υλικά παρασύρουν κτίρια, καταστρέφουν γέφυρες και δίκτυα ηλεκτροδότησης και παρασύρουν οχήματα. Οι αρχές εκτιμούν ότι αρκετά από τα θύματα ενδέχεται να βρίσκονται ακόμη εγκλωβισμένα κάτω από συντρίμμια, λάσπη και νερό.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dl2wv4qmzel5?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Το Νεπάλ αναζητά εξειδικευμένη διεθνή συνδρομή για τις επιχειρήσεις διάσωσης και την αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών, δήλωσε το Σάββατο ο υπουργός Εξωτερικών Σισίρ Χανάλε.

Μεταξύ άλλων, η χώρα έχει ζητήσει βοήθεια για τη διάνοιξη σηράγγων όπου εκτιμάται ότι έχουν εγκλωβιστεί άνθρωποι, βαρέος τύπου drones για τη μεταφορά προμηθειών σε περιοχές που παραμένουν αποκλεισμένες, καθώς και τη συνδρομή εξειδικευμένων εγκληματολογικών εργαστηρίων για την ταυτοποίηση των νεκρών.

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