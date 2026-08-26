Κυβέρνηση: Πυρετώδεις συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς για να γεμίσει το «καλάθι» της ΔΕΘ

Οι περισσότερες προτάσεις του πακέτου που θα παρουσιάσει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ φαίνεται πως έχουν «κλειδώσει», ενώ εν πολλοίς έχει καθοριστεί και ποιοι θα είναι οι ωφελούμενοι των επικείμενων παρεμβάσεων. Ωστόσο, έμφαση δίνεται στο εξής, και καθώς ο χρόνος για την άνοδο στη Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα, στις συναντήσεις των κυβερνητικών στελεχών με εκπροσώπους παραγωγικών φορέων και επαγγελματικών ενώσεωντης χώρας, προκειμένου να οριστικοποιηθούν κι οι τελευταίες λεπτομέρειες.

Πρόθεση της κυβέρνησης να απευθυνθεί σε ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών και επαγγελματικών ομάδων, καλύπτοντας και τους δυσαρεστημένους από τις πολιτικές της επιλογές. Έτσι, τα μέτρα θα αφορούν τους αγρότες, τους συνταξιούχους και τους ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς επίσης και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Όπως ανέφερε το «R» σε προηγούμενο ρεπορτάζ, τα σχετικά μέτρα περιλαμβάνουν:

Φοροελαφρύνσεις για ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις.

Πιθανές αλλαγές στο τεκμαρτό εισόδημα και μείωση της προκαταβολής φόρου, καθώς και νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για τις ΜμΕ.

Αλλαγές στον μηχανισμό καταβολής των αγροτικών επιδοτήσεων.

Υπό συζήτηση είναι η δημιουργία Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, καθώς και η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Για τους συνταξιούχους, υπό εξέταση είναι η ενίσχυση της έκτακτης παροχής του Νοεμβρίου στα €300, με διεύρυνση των δικαιούχων, καθώς και παρεμβάσεις στην προσωπική διαφορά.

Ιδιαίτερο βάρος αναμένεται να δοθεί και στο στεγαστικό με το νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙΙ» να είναι προ των πυλών. Σχεδιάζεται, δε, με διευρυμένα ηλικιακά και εισοδηματικά κριτήρια, ενώ στο τραπέζι βρίσκονται και άλλα μέτρα που αφορούν τα κλειστά ακίνητα, τις βραχυχρόνιες μισθώσεις και τη Golden Visa.

Έμφαση στις επαφές με παραγωγικούς φορείς

Προλειαίνοντας το έδαφος, ο Υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, αναμένεται την επόμενη εβδομάδα να έχει συναντήσεις με επιμελητήρια, επαγγελματικές ενώσεις, εκπροσώπους αγροτών, αλλά και ενώσεις πολύτεκνων οικογενειών. Στόχος να ενημερωθούν οι εκπρόσωποι των συγκεκριμένων ομάδων για τις κυβερνητικές προθέσεις και τις παρεμβάσεις που τους αφορούν.

Μάλιστα, την Τρίτη (25/8) οι Υπουργοί κκ. Πιερρακάκης και Θεοδωρικάκος συζήτησαν την πορεία της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης και τις προτεραιότητες ενόψει ΔΕΘ, με έμφαση στη σημασία των επαφών των κυβερνητικών στελεχών με εκπροσώπους της αγοράς και παραγωγικούς φορείς, καθώς και στην ενίσχυση των παραγωγικών επενδύσεων, τη βελτίωση των αποδοχών και των προοπτικών απασχόλησης.

Σύμφωνα, δε, με τον Υπουργό Ανάπτυξης βασική προτεραιότητα είναι και η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου της μέσης ελληνικής οικογένειας.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι συναντήσεις με τους παραγωγικούς φορείς θεωρούνται κομβικής σημασίας από την κυβέρνηση, προκειμένου να καθοριστούν οι τελευταίες λεπτομέρειες των προτεινόμενων παρεμβάσεων.

Στο επίκεντρο ακρίβεια και ενέργεια

Παράλληλα, όπως δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ θα αναφερθεί εκτενώς και στο περιεχόμενο της ρήτρας διαφυγής για την ενέργεια ύψους 1 δισ. ευρώ. Πρόκειται στην ουσία για έργα που αφορούν στην περίοδο 2026 – 2028 και σχετίζονται την αποθήκευση ενέργειας από ΑΠΕ, την εξοικονόμηση ενέργειας, την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και έργα υποδομών. Τα έργα αυτά πρόκειται να καλυφθούν από εθνικούς πόρους.

Στην ενέργεια, προβλέπονται και παρεμβάσεις για τη μείωση των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος. Βασικό «όχημα» για την υλοποίηση των σχετικών μέτρων αναμένεται να είναι η ΔΕΗ, με στόχο να υπάρξουν σημαντικές μειώσεις για τους καταναλωτές σε βάθος τριετίας.

Παρεμβάσεις προβλέπονται και για το νούμερο 1 ζήτημα, αυτό της ακρίβειας, με τον πληθωρισμό να αποτελεί – όπως αναγνώρισε πρόσφατα κι ο Κυριάκος Μητσοτάκης – το μεγαλύτερο πρόβλημα για τα νοικοκυριά. Μέχρι στιγμής, γνωρίζουμε ότι από 1η Σεπτεμβρίου τίθεται σε εφαρμογή η Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, ενώ επί χάρτου βρίσκονται κι άλλα μέτρα που αφορούν στις οικογένειες – και δη τις πολυμελείς – και τις ευάλωτες ομάδες.