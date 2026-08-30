ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΕΛ.Α.Σ: Ανακοίνωσε το Οργανωτικό Γραφείο και οι συντονιστές περιφερειών
Πολιτική
21:15 - 30 Αυγ 2026

ΕΛ.Α.Σ: Ανακοίνωσε το Οργανωτικό Γραφείο και οι συντονιστές περιφερειών

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τη συγκρότηση του Οργανωτικού Γραφείου, καθώς και τον καθορισμό των τομέων ευθύνης, αποφάσισε η Πολιτική Επιτροπή της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ), στο πλαίσιο της οργανωτικής ανάπτυξης του κόμματος.

Παράλληλα, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση των Συντονιστών Περιφερειών, οι οποίοι αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη συγκρότηση και την ανάπτυξη της Συμπαράταξης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Κατά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής, ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε ως βασική προτεραιότητα τη διαρκή επαφή της ΕΛΑΣ με την κοινωνία.

Όπως τόνισε, στόχος είναι να διαμορφωθεί ένας σταθερός δίαυλος επικοινωνίας με τους πολίτες, ώστε οι θέσεις και το πρόγραμμα της Συμπαράταξης να φτάσουν σε κάθε περιοχή της χώρας.

Η νέα οργανωτική δομή αποτελεί, σύμφωνα με την ενημέρωση του κόμματος, ένα ακόμη βήμα στην προσπάθεια ενίσχυσης της παρουσίας της ΕΛΑΣ σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Η σύνθεση του Συντονιστικού Οργανωτικού έχει ως εξής: Αλεξίου Σωτήρης, Αποστόλου Στέλιος, Διαμαντοπούλου Τζένη, Μπουλμέτης Κώστας, Σταυρακάκη Ελένη, Χαλαζωνίτης Δημήτρης, Χατζοπούλου Αγγελίνα, Χρονάς Θάνος.

Οργανωτικό – Τομείς ευθύνης

Χατζοπούλου Αγγελίνα, Γραμματεία Οργάνων

Αποστόλου Στέλιος, υπεύθυνος Εκδηλώσεων – Κινητοποιήσεων – Μελών

Χρονάς Θάνος, οργανωτικός υπεύθυνος εκλογών

Τασίκας Θάνος, αναπληρωτής υπεύθυνος εκλογών

Πατερέλης Δημήτρης, υπεύθυνος Τομέα Νέας Γενιάς

Διαδικτυακή Πλατφόρμα ΕΛΑΣ

Κόκκαλης Πέτρος, συντονιστής Ψηφιακού Κόμματος

Χαλαζωνίτης Δημήτρης, υπεύθυνος Πλατφόρμας

Διευθυντής του γραφείου του γραμματέα αναλαμβάνει ο Κώστας Μπουλμέτης

ΕΛΑΣ – Συντονιστές Περιφερειών- Αττική

Σαράντης Νίκος, Δυτικός Τομέας (Β2,)

Αποστολίδου Κλεονίκη, Βόρειος Τομέας (Β1),

Καραγκούνης Σταύρος, Ανατολική Αττική,

Πέππας Νίκος, Δυτική Αττική,

Διαμαντοπούλου Τζένη, Α’ Αθηνών,

Συκάς Στέλιος, Νότιος Τομέας (Β3),

Καϊλίδου Δόμνα, Α-Β Πειραιά

Περιφέρειες

Μπγιάλας Χρήστος, Δυτική Μακεδονία

Τζούφης Βασίλης, Ήπειρος

Βέττας Δημήτρης, Στερεά Ελλάδα

Αϊβαλής Βασίλης, Δυτική Ελλάδα

Τσεφαλάς Κωνσταντίνος, Πελοπόννησος

Πετρακάκης Μανώλης, Κρήτη

Αλεξίου Σωτήρης, Ανατ. Μακεδονία-Θράκη

Παπαλεξίου Έφη, Α-Β Θεσσαλονίκης

Μπουρνάρης Θωμάς, Κεντρική Μακεδονία

Χρονάς Θάνος, Βόρειο Αιγαίο

Κουτσιώρας Γιάννης, Θεσσαλία

Χατζοπούλου Αγγελίνα, Νότιο Αιγαίο ( Δωδεκάνησα – Κυκλάδες )

Χαλαζωνίτης Δημήτρης, Ιόνιο

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΕΘ: Τη Δευτέρα 31/8 στις 12:00 η σύσκεψη του Τσίπρα με τους παραγωγικούς φορείς
Πολιτική

ΔΕΘ: Τη Δευτέρα 31/8 στις 12:00 η σύσκεψη του Τσίπρα με τους παραγωγικούς φορείς

Πλεύρης: Πρόκληση να πάει ο Τσίπρας πριν από τον Μητσοτάκη στη ΔΕΘ
Πολιτική

Πλεύρης: Πρόκληση να πάει ο Τσίπρας πριν από τον Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

Τσίπρας: Είμαι αμετανόητος στην επιδίωξη μιας Ελλάδας της εντιμότητας
Πολιτική

Τσίπρας: Είμαι αμετανόητος στην επιδίωξη μιας Ελλάδας της εντιμότητας

Συνάντηση του Προέδρου της ΓΣΕΒΕΕ με τον Αλέξη Τσίπρα
Επιχειρήσεις

Συνάντηση του Προέδρου της ΓΣΕΒΕΕ με τον Αλέξη Τσίπρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
30/08/2026 - 22:43

Νορβηγία: Στις 9 Σεπτεμβρίου η κηδεία του βασιλιά Χάραλντ

Ειδήσεις
30/08/2026 - 22:17

Βαρθολομαίος για την οικολογική κρίση: Ο σύγχρονος «ανθρωποθεός» καταστρέφει τον πλανήτη

Πολιτική
30/08/2026 - 21:50

Απάντηση ΠΑΣΟΚ σε ΥΠΕΘΟ: Η κυβέρνηση συντηρεί την κερδοσκοπία της πώλησης των δανείων

Οικονομία
30/08/2026 - 21:45

Νέες τιμές από Δευτέρα: Πάνω από 1.600 προϊόντα φθηνότερα έως 30% – Τι αλλάζει στα καύσιμα

Ειδήσεις
30/08/2026 - 21:45

Νετανιάχου κατά ΕΕ για την Κύπρο: Σιωπά απέναντι στην τουρκική κατοχή

Ειδήσεις
30/08/2026 - 21:30

Κόστα μετά το «όχι» της Ισλανδίας στην ΕΕ: Να ενισχύσουμε περαιτέρω τις σχέσεις μας

Ειδήσεις
30/08/2026 - 21:29

Κυψέλη: Νεκρό έμβρυο εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης

Πολιτική
30/08/2026 - 21:24

ΔΕΘ: Τη Δευτέρα 31/8 στις 12:00 η σύσκεψη του Τσίπρα με τους παραγωγικούς φορείς

Πολιτική
30/08/2026 - 21:15

ΕΛ.Α.Σ: Ανακοίνωσε το Οργανωτικό Γραφείο και οι συντονιστές περιφερειών

Ειδήσεις
30/08/2026 - 20:59

Ερντογάν: Πάνω από 100 δισ. δολάρια το κόστος των έργων της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας

Ειδήσεις
30/08/2026 - 20:30

Νέες φωτογραφίες του Νικολάς Μαδούρο μέσα από τη φυλακή στις ΗΠΑ

Νομίσματα
30/08/2026 - 20:29

Χρυσός και Bitcoin: Το «αδύναμο» δολάριο φουντώνει το ράλι – Οι νέες κινήσεις των επενδυτών

Πολιτική
30/08/2026 - 19:55

ΥΠΕΘΟ: Στο ΠΑΣΟΚ μοιράζουν ανέξοδες υποσχέσεις και στέλνουν τον λογαριασμό στους συνεπείς

Ειδήσεις
30/08/2026 - 19:44

Ναυάγιο στην Κερύνεια: «Βαθιά θλίψη» από τη Λευκωσία – 8 νεκροί, συνεχίζονται οι έρευνες διάσωσης

Πολιτική
30/08/2026 - 19:25

Πολιτική κόντρα με φόντο Σαμαρά: Τσιούτσιας κατά Μητσοτάκη – Σκληρή απάντηση Γεωργιάδη

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
30/08/2026 - 19:01

Ελληνικό: «Χτύπησαν» εργοτάξιο της ΥΠΑ – Έκλεψαν καλώδια οπτικών ινών, μήνυση κατά αγνώστων

Πολιτική
30/08/2026 - 18:55

ΠΑΣΟΚ: Οι ΜμΕ δεν χρειάζονται άλλα επικοινωνιακά αφηγήματα, αλλά πολιτικές να σταθούν όρθιες

Οικονομία
30/08/2026 - 18:25

Χατζηδάκης: «Τα καταφέραμε» – Πλήρης απορρόφηση των €35,95 δισ. του Ταμείου Ανάκαμψης

Ειδήσεις
30/08/2026 - 17:56

Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρή 11χρονη σε πισίνα ξενοδοχείου

Πολιτική
30/08/2026 - 17:50

Δένδιας: Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» σηματοδοτεί τη μετάβαση σε ένα ολιστικό σύστημα αποτροπής

Πολιτική
30/08/2026 - 17:17

Χρηστίδης: Το «καλάθι» του ΠΑΣΟΚ είναι το σχέδιο για να γίνει η καθημερινότητα καλύτερη

Ειδήσεις
30/08/2026 - 16:40

ΓΕΕΘΑ: Παρέδωσε στρατιωτικό υλικό στις Ένοπλες Δυνάμεις του Λιβάνου

Ειδήσεις
30/08/2026 - 16:20

Ιράν: Μήνυμα Χαμενεΐ για συσπείρωση των μουσουλμανικών χωρών απέναντι σε ΗΠΑ και Ισραήλ

Ειδήσεις
30/08/2026 - 15:43

Συναγερμός στην κατεχόμενη Κερύνεια: Ανατράπηκε σκάφος με 267 επιβαίνοντες – Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης, πληροφορίες για νεκρούς

Ειδήσεις
30/08/2026 - 15:40

Στα άκρα η κόντρα Ισραήλ–Τουρκίας: «Πόλεμος» ανακοινώσεων Ερντογάν–Νετανιάχου

Πολιτική
30/08/2026 - 15:10

Γερουλάνος στο Chios Festival: Κάθε δύναμη οφείλει να υπηρετεί τον Άνθρωπο και την αξιοπρέπειά του

Ειδήσεις
30/08/2026 - 14:50

Στο στόχαστρο της Κίνας τα αμερικανικά data centers – Η κρυφή εκστρατεία στα social media

Πολιτική
30/08/2026 - 14:20

ΠΑΣΟΚ: Δεν θα το επιτρέψουμε – Όχι σε παρεμβάσεις που υπονομεύουν το αυτοδιοίκητο των Πανεπιστημίων

Πολιτική
30/08/2026 - 13:58

Γραφάκος (ΥΠΕΝ): Στο «πληρώνω όσο πετάω» το επόμενο βήμα στη διαχείριση απορριμμάτων

Ειδήσεις
30/08/2026 - 13:20

Axios: Ο Ράτκλιφ (CIA) πρότεινε τριμερή Τραμπ-Πούτιν-Ζελένσκι στην επίσκεψή του στη Μόσχα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ