ΕΛ.Α.Σ: Ανακοίνωσε το Οργανωτικό Γραφείο και οι συντονιστές περιφερειών

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τη συγκρότηση του Οργανωτικού Γραφείου, καθώς και τον καθορισμό των τομέων ευθύνης, αποφάσισε η Πολιτική Επιτροπή της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ), στο πλαίσιο της οργανωτικής ανάπτυξης του κόμματος.

Παράλληλα, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση των Συντονιστών Περιφερειών, οι οποίοι αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη συγκρότηση και την ανάπτυξη της Συμπαράταξης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Κατά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής, ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε ως βασική προτεραιότητα τη διαρκή επαφή της ΕΛΑΣ με την κοινωνία.

Όπως τόνισε, στόχος είναι να διαμορφωθεί ένας σταθερός δίαυλος επικοινωνίας με τους πολίτες, ώστε οι θέσεις και το πρόγραμμα της Συμπαράταξης να φτάσουν σε κάθε περιοχή της χώρας.

Η νέα οργανωτική δομή αποτελεί, σύμφωνα με την ενημέρωση του κόμματος, ένα ακόμη βήμα στην προσπάθεια ενίσχυσης της παρουσίας της ΕΛΑΣ σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Η σύνθεση του Συντονιστικού Οργανωτικού έχει ως εξής: Αλεξίου Σωτήρης, Αποστόλου Στέλιος, Διαμαντοπούλου Τζένη, Μπουλμέτης Κώστας, Σταυρακάκη Ελένη, Χαλαζωνίτης Δημήτρης, Χατζοπούλου Αγγελίνα, Χρονάς Θάνος.

Οργανωτικό – Τομείς ευθύνης

Χατζοπούλου Αγγελίνα, Γραμματεία Οργάνων

Αποστόλου Στέλιος, υπεύθυνος Εκδηλώσεων – Κινητοποιήσεων – Μελών

Χρονάς Θάνος, οργανωτικός υπεύθυνος εκλογών

Τασίκας Θάνος, αναπληρωτής υπεύθυνος εκλογών

Πατερέλης Δημήτρης, υπεύθυνος Τομέα Νέας Γενιάς

Διαδικτυακή Πλατφόρμα ΕΛΑΣ

Κόκκαλης Πέτρος, συντονιστής Ψηφιακού Κόμματος

Χαλαζωνίτης Δημήτρης, υπεύθυνος Πλατφόρμας

Διευθυντής του γραφείου του γραμματέα αναλαμβάνει ο Κώστας Μπουλμέτης

ΕΛΑΣ – Συντονιστές Περιφερειών- Αττική

Σαράντης Νίκος, Δυτικός Τομέας (Β2,)

Αποστολίδου Κλεονίκη, Βόρειος Τομέας (Β1),

Καραγκούνης Σταύρος, Ανατολική Αττική,

Πέππας Νίκος, Δυτική Αττική,

Διαμαντοπούλου Τζένη, Α’ Αθηνών,

Συκάς Στέλιος, Νότιος Τομέας (Β3),

Καϊλίδου Δόμνα, Α-Β Πειραιά

Περιφέρειες

Μπγιάλας Χρήστος, Δυτική Μακεδονία

Τζούφης Βασίλης, Ήπειρος

Βέττας Δημήτρης, Στερεά Ελλάδα

Αϊβαλής Βασίλης, Δυτική Ελλάδα

Τσεφαλάς Κωνσταντίνος, Πελοπόννησος

Πετρακάκης Μανώλης, Κρήτη

Αλεξίου Σωτήρης, Ανατ. Μακεδονία-Θράκη

Παπαλεξίου Έφη, Α-Β Θεσσαλονίκης

Μπουρνάρης Θωμάς, Κεντρική Μακεδονία

Χρονάς Θάνος, Βόρειο Αιγαίο

Κουτσιώρας Γιάννης, Θεσσαλία

Χατζοπούλου Αγγελίνα, Νότιο Αιγαίο ( Δωδεκάνησα – Κυκλάδες )

Χαλαζωνίτης Δημήτρης, Ιόνιο