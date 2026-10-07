ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ο Μητσοτάκης επαναφέρει το μπόνους ορόφων... από το παράθυρο - Έντονη αντίδραση από τον Ανδρουλάκη
Πολιτική
14:24 - 07 Οκτ 2026

Ο Μητσοτάκης επαναφέρει το μπόνους ορόφων... από το παράθυρο - Έντονη αντίδραση από τον Ανδρουλάκη

Σπύρος Πολυχρονόπουλος

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Αν και το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει ήδη αποφανθεί σχετικά, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, επανέφερε την πρόταση για μπόνους δόμησης έως δύο ορόφων, αυτή τη φορά ως αντίδοτο στο στεγαστικό.

Ο πρωθυπουργός σε συζήτηση που είχε την Τρίτη (6/10) με τον συγγραφέα Ντ. Μέντελσον στο πλαίσιο του συνεδρίου «Διάλογοι για την Αθήνα» που διοργανώνει η εφημερίδα ΒΗΜΑ, επανέφερε την ιδέα να δίδεται στους εργολάβους ως μπόνους η οικοδόμηση έως δύο ορόφων επιπλέον αυτών που επιτρέπονται, σε πολυκατοικίες που θα αναγερθούν με σκοπό την μακροχρόνια ενοικίαση.

Ως γνωστόν, προηγούμενη ρύθμιση της κυβέρνησης, που έδινε την δυνατότητα περισσότερων ορόφων για ενεργειακά αναβαθμισμένα κτίρια, κρίθηκε αντισυνταγματική από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Ωστόσο, ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι προτίθεται να την επαναφέρει, λέγοντας μάλιστα πως θέλει να τη «συζητήσει» με τη Δικαιοσύνη.

Με αφορμή την αναζήτηση λύσεων για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, ο κ. Μητσοτάκης είπε συγκεκριμένα πως «για τις εταιρείες που κατασκευάζουν ακίνητα αποκλειστικά για μακροχρόνια μίσθωση, θα μπορούσαμε να τους δώσουμε ένα μικρό κίνητρο: Να τους επιτρέψουμε να χτίσουν περισσότερα τετραγωνικά μέτρα, αυξάνοντας ίσως το ύψος κατά έναν ή δύο ορόφους».

Ακολούθως πρόσθεσε: «Το πρόβλημα είναι ότι, δυστυχώς, το ανώτατο δικαστήριό μας έχει εκδώσει αποφάσεις κατά κινήτρων αυτού του είδους. Πρέπει, λοιπόν, να φροντίσουμε να συζητήσουμε και με το δικαστήριο και να συμφωνήσουμε πώς θα βρούμε ισορροπία ανάμεσα αφενός στην προστασία του περιβάλλοντος, που είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη, και, αφετέρου, την ανάγκη εξασφάλισης στέγης, που αποτελεί επίσης συνταγματική υποχρέωση του κράτους».

«Φαεινή ιδέα»

Προφανώς, η δήλωση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς η απόφαση του ΣτΕ είναι σχετικά πρόσφατη και επί της ουσίας αποτελεί μία παραίνεση υπέρ της άναρχης δόμησης με πρόσχημα το στεγαστικό.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από το βήμα του ίδιου συνεδρίου έκανε λόγο για «φαεινή ιδέα» του πρωθυπουργού, τον οποίο κατηγορεί πως επικαλείται το στεγαστικό πρόβλημα για να δώσει «μπόνους» για μπίζνες στους εργολάβους.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επανέλαβε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για πλαφόν στα ενοίκια, φορολογικά κίνητρα για να ανοίξουν τα άδεια σπίτια ή να επιστρέψουν στις μακροχρόνιες μισθώσεις. Επιπλέον, σημείωσε πως πρέπει να υπάρξει ένα ισχυρό πρόγραμμα οικοδόμησης κοινωνικών κατοικιών, προκειμένου να βοηθηθούν οι πιο ευάλωτοι συμπολίτες μας, να αυξηθεί η προσφορά και να πέσουν τα ενοίκια.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlykdlj7v04x?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Άμεση ήταν η αντίδραση και του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα, ο οποίος χαρακτήρισε την πρόταση του πρωθυπουργού «Νέα παγκόσμια πρωτοτυπία».

Ο δήμαρχος κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι επιχειρεί να επαναφέρει τον ΝΟΚ «από το παράθυρο», μέσω νέων πολεοδομικών κινήτρων.

«Η πρόταση που κατέθεσε ο πρωθυπουργός για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, είναι να φορτώσει τις πόλεις με μερικούς ακόμα τόνους τσιμέντο», ανέφερε ο Χάρης Δούκας.

Και πρόσθεσε: «Πραγματικός στόχος να επαναφέρει τον αντισυνταγματικό ΝΟΚ από το παράθυρο, προτείνοντας μπόνους ορόφων σε όσους κατασκευάζουν κτίρια για μακροχρόνια ενοικίαση».

Μένει να δούμε αν ο πρωθυπουργός θα επιμείνει σε αυτή την πρόταση που έχει κριθεί, όπως προείπαμε αντισυνταγματική.

Υπενθυμίζουμε πως το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) έκρινε αντισυνταγματικό το σύστημα κινήτρων και μπόνους δόμησης του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ, ν. 4067/2012) με τις αποφάσεις της Ολομέλειας (146-149/2025) που δημοσιεύθηκαν τον Ιανουάριο του 2025 (μετά την αρχική ανακοίνωση του Δεκεμβρίου 2024).

Σημειώνεται τέλος πως στην Αθήνα παραμένουν κλειστές 117.000 κατοικίες, ενώ υπάρχουν και δεκάδες δημόσια κτίρια που δεν αξιοποιούνται και παραμένουν ερμητικά κλειστά.

Τελευταία τροποποίηση στις 07/10/2026 - 14:41
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ανδρουλάκης: Μπίζνα για τους εργολάβους η πρόταση Μητσοτάκη για το στεγαστικό
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Μπίζνα για τους εργολάβους η πρόταση Μητσοτάκη για το στεγαστικό

Ενέργεια: Πακέτο €95 εκατ. στη βιομηχανία – Οι «κατανομές» και το στοίχημα της ανταγωνιστικότητας
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Ενέργεια: Πακέτο €95 εκατ. στη βιομηχανία – Οι «κατανομές» και το στοίχημα της ανταγωνιστικότητας

Συνάντηση Μητσοτάκη - Μαρινάκη για το νέο «Γ. Καραϊσκάκης»: Η κυβέρνηση δρομολογεί τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Συνάντηση Μητσοτάκη - Μαρινάκη για το νέο «Γ. Καραϊσκάκης»: Η κυβέρνηση δρομολογεί τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες

Στουρνάρας: Στέγαση και κυκλοφοριακό «φρενάρουν» την ανάπτυξη της Αθήνας
Οικονομία

Στουρνάρας: Στέγαση και κυκλοφοριακό «φρενάρουν» την ανάπτυξη της Αθήνας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
07/10/2026 - 15:54

Βανς: Οποιαδήποτε συμφωνία θα απαιτούσε από το Ιράν να μειώσει την ικανότητά του για εμπλουτισμό ουρανίου

Πολιτική
07/10/2026 - 15:49

Ανδρουλάκης: Μπίζνα για τους εργολάβους η πρόταση Μητσοτάκη για το στεγαστικό

Ανεμοδείκτης
07/10/2026 - 15:34

Η σημασία των απαντήσεων που δεν έδωσε ο Ρούμπιο

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
07/10/2026 - 15:32

Allwyn: Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών ύψους €150 εκατ.

Ειδήσεις
07/10/2026 - 15:29

Δίκη Τεμπών: Στο νοσοκομείο ο Πάνος Ρούτσι ύστερα από έντονη αδιαθεσία στη δικαστική αίθουσα

Ανακοινώσεις
07/10/2026 - 15:25

Ανδρομέδα: Πότε πληρώνεται το μέρισμα €0,2643 ανά μετοχή

Πολιτική
07/10/2026 - 15:15

Τελεσίγραφο ΣΥΡΙΖΑ στους 12 ανεξάρτητους να επιστρέψουν τις έδρες

Υγεία
07/10/2026 - 15:05

ΠΟΥ: Ερευνά και δεύτερο περιστατικό πνευμονικής πανώλης στο Ιρκούτσκ

Ειδήσεις
07/10/2026 - 14:59

Επικοινωνία Ερντογάν – Πούτιν: Διμερείς σχέσεις και Μαύρη Θάλασσα στο επίκεντρο

Πολιτική
07/10/2026 - 14:46

Δένδιας – Ρούμπιο: Υπεγράφη η συμφωνία για τη συνεργασία Ενόπλων Δυνάμεων και Εθνοφρουράς της Φλόριντα

Οικονομία
07/10/2026 - 14:43

Θεοδωρόπουλος: Η Αθήνα θα παραμείνει το οικονομικό κέντρο της Ελλάδας - Απαραίτητος ο τουρισμός

Ειδήσεις
07/10/2026 - 14:36

Τέλος εποχής για τη Μονακό: Κήρυξε πτώχευση και αποχωρεί από το ευρωπαϊκό μπάσκετ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
07/10/2026 - 14:31

Τέλος οι Ράδιο Αρβύλα από τον ΑΝΤ1 – Ο λόγος αποχώρησης

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
07/10/2026 - 14:28

ΗΣΑΠ: Σε κυκλοφορία ο πρώτος πλήρως ανακατασκευασμένος συρμός της γραμμής 1 – Τι αλλάζει

Πολιτική
07/10/2026 - 14:24

Ο Μητσοτάκης επαναφέρει το μπόνους ορόφων... από το παράθυρο - Έντονη αντίδραση από τον Ανδρουλάκη

Οικονομία
07/10/2026 - 14:09

Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030: 97,8 εκατ. ευρώ σε περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές

Ειδήσεις
07/10/2026 - 14:05

ΕΕ: «Φρένο» σε νέα αποδέσμευση πετρελαίου και ντίζελ

Νομίσματα
07/10/2026 - 14:00

Κόκκινος συναγερμός στα crypto: Το Bitcoin βυθίζεται κάτω από τα $84.000

Ναυτιλία
07/10/2026 - 13:57

Κυβερνοεπίθεση στο δεξαμενόπλοιο «VL Prosperity» ερευνούν οι αμερικανικές αρχές

Πολιτική
07/10/2026 - 13:54

Δούκας: 40.000 οι κλειστές κατοικίες στην Αθήνα παρά τις νομοθετικές πρωτοβουλίες

Ανεμοδείκτης
07/10/2026 - 13:40

Ο Σπηλιωτόπουλος μιλάει για την «ψυχή της παράταξης»

Οικονομία
07/10/2026 - 13:37

ΥΠΕΘΟ-ΥΠΕΝ: Σε δύο φάσεις η στήριξη €95 εκατ. στην ελληνική βιομηχανία

Ανεμοδείκτης
07/10/2026 - 13:26

Μία δήλωση - έκπληξη για το κόμμα Σαμαρά

Εμπορεύματα
07/10/2026 - 13:26

Κοντά στα $101 το Brent – Τυφώνας στον Κόλπο του Μεξικού απειλεί πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στις ΗΠΑ

Ειδήσεις
07/10/2026 - 13:18

Νόμπελ Χημείας για την αποκάλυψη του μυστηρίου της ασύμμετρης χημείας

Ειδήσεις
07/10/2026 - 13:12

Τρία χρόνια μετά την 7η Οκτωβρίου, οι Ισραηλινοί κρίνουν το πολιτικό μέλλον του Νετανιάχου

Ομόλογα
07/10/2026 - 12:56

Τρίμηνα έντοκα: Αντλήθηκαν €500 εκατ. με αυξημένη απόδοση

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
07/10/2026 - 12:51

Ουδείς γνωρίζει πότε θα «ξεκολλήσει» ο μετροπόντικας στην Κυψέλη: Ουτοπικός ο στόχος του 2032

Επιχειρήσεις
07/10/2026 - 12:48

Google: «Φρένο» στα data centers στη Φινλανδία - Παγώνουν οι εργασίες για περιβαλλοντικούς λόγους

Ειδήσεις
07/10/2026 - 12:48

ΟΑΣΘ: 96 ελεγκτές στους δρόμους της Θεσσαλονίκης – Τι ισχύει για τα πρόστιμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ