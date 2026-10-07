Ο Μητσοτάκης επαναφέρει το μπόνους ορόφων... από το παράθυρο - Έντονη αντίδραση από τον Ανδρουλάκη

Αν και το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει ήδη αποφανθεί σχετικά, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, επανέφερε την πρόταση για μπόνους δόμησης έως δύο ορόφων, αυτή τη φορά ως αντίδοτο στο στεγαστικό.

Ο πρωθυπουργός σε συζήτηση που είχε την Τρίτη (6/10) με τον συγγραφέα Ντ. Μέντελσον στο πλαίσιο του συνεδρίου «Διάλογοι για την Αθήνα» που διοργανώνει η εφημερίδα ΒΗΜΑ, επανέφερε την ιδέα να δίδεται στους εργολάβους ως μπόνους η οικοδόμηση έως δύο ορόφων επιπλέον αυτών που επιτρέπονται, σε πολυκατοικίες που θα αναγερθούν με σκοπό την μακροχρόνια ενοικίαση.

Ως γνωστόν, προηγούμενη ρύθμιση της κυβέρνησης, που έδινε την δυνατότητα περισσότερων ορόφων για ενεργειακά αναβαθμισμένα κτίρια, κρίθηκε αντισυνταγματική από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Ωστόσο, ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι προτίθεται να την επαναφέρει, λέγοντας μάλιστα πως θέλει να τη «συζητήσει» με τη Δικαιοσύνη.

Με αφορμή την αναζήτηση λύσεων για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, ο κ. Μητσοτάκης είπε συγκεκριμένα πως «για τις εταιρείες που κατασκευάζουν ακίνητα αποκλειστικά για μακροχρόνια μίσθωση, θα μπορούσαμε να τους δώσουμε ένα μικρό κίνητρο: Να τους επιτρέψουμε να χτίσουν περισσότερα τετραγωνικά μέτρα, αυξάνοντας ίσως το ύψος κατά έναν ή δύο ορόφους».

Ακολούθως πρόσθεσε: «Το πρόβλημα είναι ότι, δυστυχώς, το ανώτατο δικαστήριό μας έχει εκδώσει αποφάσεις κατά κινήτρων αυτού του είδους. Πρέπει, λοιπόν, να φροντίσουμε να συζητήσουμε και με το δικαστήριο και να συμφωνήσουμε πώς θα βρούμε ισορροπία ανάμεσα αφενός στην προστασία του περιβάλλοντος, που είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη, και, αφετέρου, την ανάγκη εξασφάλισης στέγης, που αποτελεί επίσης συνταγματική υποχρέωση του κράτους».

«Φαεινή ιδέα»

Προφανώς, η δήλωση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς η απόφαση του ΣτΕ είναι σχετικά πρόσφατη και επί της ουσίας αποτελεί μία παραίνεση υπέρ της άναρχης δόμησης με πρόσχημα το στεγαστικό.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από το βήμα του ίδιου συνεδρίου έκανε λόγο για «φαεινή ιδέα» του πρωθυπουργού, τον οποίο κατηγορεί πως επικαλείται το στεγαστικό πρόβλημα για να δώσει «μπόνους» για μπίζνες στους εργολάβους.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επανέλαβε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για πλαφόν στα ενοίκια, φορολογικά κίνητρα για να ανοίξουν τα άδεια σπίτια ή να επιστρέψουν στις μακροχρόνιες μισθώσεις. Επιπλέον, σημείωσε πως πρέπει να υπάρξει ένα ισχυρό πρόγραμμα οικοδόμησης κοινωνικών κατοικιών, προκειμένου να βοηθηθούν οι πιο ευάλωτοι συμπολίτες μας, να αυξηθεί η προσφορά και να πέσουν τα ενοίκια.

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Άμεση ήταν η αντίδραση και του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα, ο οποίος χαρακτήρισε την πρόταση του πρωθυπουργού «Νέα παγκόσμια πρωτοτυπία».

Ο δήμαρχος κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι επιχειρεί να επαναφέρει τον ΝΟΚ «από το παράθυρο», μέσω νέων πολεοδομικών κινήτρων.

«Η πρόταση που κατέθεσε ο πρωθυπουργός για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, είναι να φορτώσει τις πόλεις με μερικούς ακόμα τόνους τσιμέντο», ανέφερε ο Χάρης Δούκας.

Και πρόσθεσε: «Πραγματικός στόχος να επαναφέρει τον αντισυνταγματικό ΝΟΚ από το παράθυρο, προτείνοντας μπόνους ορόφων σε όσους κατασκευάζουν κτίρια για μακροχρόνια ενοικίαση».

Μένει να δούμε αν ο πρωθυπουργός θα επιμείνει σε αυτή την πρόταση που έχει κριθεί, όπως προείπαμε αντισυνταγματική.

Υπενθυμίζουμε πως το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) έκρινε αντισυνταγματικό το σύστημα κινήτρων και μπόνους δόμησης του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ, ν. 4067/2012) με τις αποφάσεις της Ολομέλειας (146-149/2025) που δημοσιεύθηκαν τον Ιανουάριο του 2025 (μετά την αρχική ανακοίνωση του Δεκεμβρίου 2024).

Σημειώνεται τέλος πως στην Αθήνα παραμένουν κλειστές 117.000 κατοικίες, ενώ υπάρχουν και δεκάδες δημόσια κτίρια που δεν αξιοποιούνται και παραμένουν ερμητικά κλειστά.