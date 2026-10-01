Πλεύρης: Ευρεία στήριξη στην ελληνική πρωτοβουλία για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Έκτακτης Ανάγκης

Με ιδιαίτερη επιτυχία και σε κλίμα έντονης κινητικότητας ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του Συμβουλίου Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο, στο επίκεντρο των οποίων βρέθηκε η πρόταση για τη θεσμοθέτηση Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποιημένης μεταναστευτικής πίεσης.

Στο πλαίσιο των εργασιών, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, προχώρησε στην αναλυτική παρουσίαση της πρότασης του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη η οποία προκάλεσε αίσθηση και απέσπασε τη στήριξη της ευρείας πλειοψηφίας των κρατών-μελών, επιβεβαιώνοντας τον ηγετικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελλάδα στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής ατζέντας.

Ο νέος μηχανισμός φιλοδοξεί να καλύψει το δομικό κενό του υφιστάμενου πλαισίου, παρέχοντας άμεση επιχειρησιακή και νομική θωράκιση στα εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε. όταν οι ροές χρησιμοποιούνται ως υβριδική απειλή.Η ενεργοποίηση αυτού του Ειδικού Καθεστώτος Παρέκκλισης θα πραγματοποιείται όταν συντρέχουν σωρευτικά αντικειμενικά ποσοτικά κριτήρια, όπως η ραγδαία αύξηση αφίξεων και ο υπερκορεσμός των τοπικών υποδομών, σε συνδυασμό με ποιοτικά στοιχεία που αποδεικνύουν κρατική ή οργανωμένη διευκόλυνση των ροών από τρίτες χώρες. Με την πιστοποίηση της κρίσης, ο μηχανισμός θα επιτρέπει την προσωρινή αναστολή παραλαβής αιτήσεων ασύλου, την εφαρμογή ταχειών διαδικασιών επιστροφής και την άμεση επιχειρησιακή συνδρομή του Frontex.

Νωρίτερα το πρωί, ο κ. Πλεύρης συμμετείχε σε πρωινό εργασίας των πέντε κρατών-μελών της ομάδας Core Group, (Ελλάδα, Δανία, Γερμανία, Αυστρία και Ολλανδία),στο πλαίσιο των τακτικών πλέον επαφών τους για τον συντονισμό της κοινής τους στρατηγικής με σκοπό τη δημιουργία κόμβων επιστροφής (return hubs) σε τρίτες χώρες. Παράλληλα, στο περιθώριο του Συμβουλίου, ο Υπουργός πραγματοποίησε διμερείς συναντήσεις με τη Γενική Διευθύντρια του ΔΟΜ, κα Amy Pope, καθώς και με τους Ομολόγους του από το Βέλγιο και τη Νορβηγία.

Τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου συνοδεύουν η γενική γραμματέας Μεταναστευτικής πολιτικής, Νάντια Παπακώστα και ο διοικητής της Υπηρεσίας Ασύλου, Μάριος Καλέας.