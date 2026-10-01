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Γιώργος Τσιάνος και Σπύρος Γιαννιώτης: Η πλέον εμβληματική κολυμβητική διάσχιση στην Ελλάδα
Magazino
17:52 - 01 Οκτ 2026

Γιώργος Τσιάνος και Σπύρος Γιαννιώτης: Η πλέον εμβληματική κολυμβητική διάσχιση στην Ελλάδα

Reporter.gr Newsroom

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Η πλέον εμβληματική κολυμβητική διάσχιση στην Ελλάδα. Οι συνθήκες πέρα από απαιτητικές και το ρίσκο της μη-επιτυχίας στο πιθανό σενάριο.

Δύο αδιαμφισβήτητες προσωπικότητες της ελληνικής κολύμβησης. Κολυμβητές διαφορετικών γενεών, ο Τσιάνος προγενέστερης.

Η συνδυαστική εμπειρία με το υγρό στοιχείο μεταξύ τους, ξεπερνάει τα όρια φαντασίας.

Και οι δυο τους πρωταθλητές Ελλάδος και κάτοχοι πανελληνίων ρεκόρ. Ο Τσιάνος πρώτος Ελληνας με συμμετοχή σε παγκόσμια πρωταθλήματα ανοιχτής θάλασσας. Ο Γιαννιώτης πρωταθλητής Ευρώπης και πρωταθλητής Κόσμου στην ανοιχτή θάλασσα. Ο Τσιάνος κολύμπησε την Μάγχη - από Αγγλία σε Γαλλία - με το γρηγορότερο χρόνο παγκοσμίως τη χρονιά 2000 και την καλύτερη ελληνική επίδοση ως σήμερα, κολύμπησε από την Πελοπόννησο στην Κρήτη το 2011 101χλμ non-stop και έγινε ο πρώτος άνθρωπος που διέσχισε κολυμπώντας το ανοιχτό Αιγαίο πέλαγος, και το 2023 κολύμπησε στα παγωμένα νερά της Ανταρκτικής.

Ο Γιαννιώτης με πέντε ολυμπιάδες στις πλάτες του σε αγωνίσματα της πισίνας και την ανοιχτή θάλασσα, το 2016 κέρδισε το αργυρό μετάλλιο στους ολυμπιακούς αγώνες στα 10km κολύμβησης ανοιχτής θαλάσσης και εδραίωσε τη θέση του ως τον πιο επιτυχημένο Ελληνα κολυμβητή στην ιστορία της χώρας στην αγωνιστική κολύμβηση.

Στο πλαίσιο του AMPHIBIAN, μόνο οι δύο τους θα μπορούσαν να καταφέρουν την κολυμβητική διάσχιση από το Αντίρριο στο Ρίο με τις συνθήκες τις οποίες αντικρίσανε μέσα στο νερό!

Πολυμέσα

Τελευταία τροποποίηση στις 01/10/2026 - 18:19
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