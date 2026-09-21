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Βενετία: Στο τραπέζι αύξηση του τουριστικού τέλους στα 30 ευρώ
Ειδήσεις
16:34 - 21 Σεπ 2026

Βενετία: Στο τραπέζι αύξηση του τουριστικού τέλους στα 30 ευρώ

Reporter.gr Newsroom
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Την αύξηση του τέλους εισόδου για τους ημερήσιους επισκέπτες της Βενετίας εξετάζει η δημοτική αρχή, με το μέτρο να ενδέχεται να επεκταθεί και σε περισσότερες ημέρες του έτους.

Σύμφωνα με δηλώσεις του Μικέλε Ζουίν, συμβούλου της πόλης για θέματα προϋπολογισμού και φορολογίας, το σημερινό τέλος, που κυμαίνεται από 5 έως 10 ευρώ, θεωρείται ότι δεν έχει πλέον τον αποτρεπτικό χαρακτήρα που είχε αρχικά σχεδιαστεί να έχει, στο πλαίσιο της προσπάθειας αντιμετώπισης του υπερτουρισμού.

«Η τωρινή επιβάρυνση των 5-10 ευρώ είναι οικονομικά προσιτή ουσιαστικά για όλους. Ο κίνδυνος είναι ότι δεν έχει πλέον τον αποτρεπτικό χαρακτήρα που υποτίθεται είχε το μέτρο», δήλωσε ο Ζουίν στην τοπική εφημερίδα Il Gazzettino.

Συζητήσεις για το ύψος του τέλους

Όπως ανέφερε ο ίδιος σε δηλώσεις που αναπαράχθηκαν από ιταλικά μέσα ενημέρωσης, έχει συζητηθεί ακόμη και το ενδεχόμενο το τέλος να φτάσει τα 50 ευρώ. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Ζουίν, ένα πιθανό ανώτατο όριο θα μπορούσε να διαμορφωθεί στα 30 ευρώ.

Η τελική τιμή για το 2027 δεν έχει αποφασιστεί και, όπως διευκρίνισε ο δημοτικός αξιωματούχος, θα πρέπει να συζητηθεί και να συμφωνηθεί με την ιταλική κυβέρνηση.

Το τέλος αφορά αποκλειστικά τους ημερήσιους επισκέπτες και όχι όσους διαμένουν στη Βενετία. Εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 2024, αποτελώντας μια πρωτοβουλία που προσέλκυσε διεθνές ενδιαφέρον ως μέσο διαχείρισης των μεγάλων τουριστικών ροών.

Το ποσό που καταβάλλουν οι επισκέπτες διαφοροποιείται ανάλογα με το πότε γίνεται η κράτηση, ενώ προβλέπονται και εξαιρέσεις, μεταξύ άλλων για παιδιά κάτω των 14 ετών.

Πάνω από 5,2 εκατ. ευρώ στα δημοτικά ταμεία

Το 2026, το μέτρο εφαρμόστηκε σε επιλεγμένες ημέρες από τις 3 Απριλίου έως τις 26 Ιουλίου. Κατά το διάστημα αυτό, τα δημοτικά ταμεία ενισχύθηκαν με περισσότερα από 5,2 εκατ. ευρώ, από την πώληση σχεδόν 680.000 εισιτηρίων.

Η δημοτική αρχή υποστηρίζει ότι ο στόχος του μέτρου δεν είναι μόνο η άντληση εσόδων, αλλά και η διαχείριση της τουριστικής κίνησης, ενθαρρύνοντας τους επισκέπτες να επιλέγουν περιόδους εκτός των ημερών αιχμής.

Η Βενετία αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια τις συνέπειες των υψηλών τουριστικών ροών, ενώ παράλληλα βρίσκεται αντιμέτωπη με τη σταδιακή μείωση του μόνιμου πληθυσμού της. Στο πλαίσιο αυτό, η δημοτική αρχή εξετάζει τρόπους ώστε η τουριστική δραστηριότητα να παραμείνει διαχειρίσιμη για την πόλη και τους κατοίκους της.

Τελευταία τροποποίηση στις 21/09/2026 - 16:57
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