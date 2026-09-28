ΠΑΣΟΚ κατά Καλαφάτη: Οι επιχειρήσεις κλείνουν και η κυβέρνηση πανηγυρίζει για τις εγγραφές στο ΓΕΜΗ

Σε δήλωση του ο Γιώργος Νικητιάδης, Βουλευτής Δωδεκανήσου ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής και Υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Ανάπτυξης για τις αναφορές του υφυπουργού Ανάπτυξης Σταύρου Καλαφάτη, για τις ΜμΕ τονίζει ότι «Χιλιάδες επιχειρήσεις κλείνουν λόγω ελλιπούς χρηματοδότησης και ο κ. Καλαφάτης πανηγυρίζει για… τις νέες εγγραφές στο ΓΕΜΗ».

Όπως τονίζει ο κ. Νικητιάδης: «Η κυβέρνηση και το υπουργείο Ανάπτυξης ζουν σε άλλο κόσμο. Πιθανόν σε έναν δικό τους κόσμο, που υπάρχει μόνο στη φαντασία τους.

Δεν άκουσε ο κ. Καλαφάτης τι είπε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, κ. Βουτσινάς, στη Γενική Συνέλευση των Επιμελητηρίων, παρουσία του υπουργού Ανάπτυξης, κ. Θεοδωρικάκου; Δεν του μετέφερε ο κ. Θεοδωρικάκος όσα άκουσε εκεί και επαίρεται για τα κατορθώματα της κυβέρνησης τους;

Μόνο μία στις είκοσι επιχειρήσεις έχει δυνατότητα τραπεζικής χρηματοδότησης. Το 70% μένει εκτός των προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Ο πρόεδρος των Επιμελητηρίων τα είπε αυτά, όχι το ΠΑΣΟΚ.

Δεν γνωρίζει ο κ. Καλαφάτης ότι τα ετήσια λουκέτα αυξήθηκαν από περίπου 30.000 το 2021 σε περίπου 51.000 το 2025;

Γνωρίζει ο κ. Καλαφάτης πόσες επιχειρήσεις βρίσκονται σε διαδικασία οριστικής διακοπής και για γραφειοκρατικούς λόγους αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί;

Τέλος, αφού επικαλείται 570.000 νέες θέσεις εργασίας από το 2019, θα μας πει ο κ. Καλαφάτης πόσες από αυτές δημιουργήθηκαν στις νέες επιχειρήσεις και στις μικρομεσαίες;».