Μαρινάκης για ενεργειακή κρίση: Δεν θα μείνει κανείς αβοήθητος - Στις 14 Οκτωβρίου οι ανακοινώσεις

Στα μέτρα που προωθεί η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης και της ακρίβειας αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υπογραμμίζοντας ότι βασικός στόχος είναι «να μην μείνει κανείς αβοήθητος».

Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι κάθε οικονομική ενίσχυση έχει σημασία για τους πολίτες, τονίζοντας παράλληλα ότι οι δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας θέτουν συγκεκριμένα όρια στις παρεμβάσεις. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση έχει διαμορφώσει ένα πλαίσιο στήριξης με βασική στόχευση το πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ οι τελικές ανακοινώσεις για τα νέα μέτρα αναμένονται στις 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν από την έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, η φετινή παρέμβαση δεν αποτελεί την πρώτη στήριξη για το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς έχει διευρυνθεί η περίμετρος των δικαιούχων. Παράλληλα, η ενίσχυση έχει επεκταθεί σε νοικοκυριά που χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια, καυσόξυλα ή φυσικό αέριο για τη θέρμανσή τους.

Όπως είπε, θα υπάρξουν επίσης μέτρα για το ντίζελ, ενώ για τη βενζίνη η κυβέρνηση αναμένει τις σχετικές ευρωπαϊκές αποφάσεις.

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«Τα μέτρα θα ανακοινωθούν σε δύο φάσεις»

Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι η κυβέρνηση θα κινηθεί στο πλαίσιο που έχει ήδη περιγράψει ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι οι παρεμβάσεις θα παρουσιαστούν σε δύο φάσεις.

Παράλληλα, αντιπαρέβαλε την κυβερνητική προσέγγιση με τις προτάσεις της αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας ότι κάθε δημόσια δαπάνη προέρχεται τελικά από τον Έλληνα φορολογούμενο. Τόνισε, ωστόσο, ότι δεν πρέπει να δημιουργείται ούτε η εικόνα μιας χώρας χωρίς προβλήματα ούτε, από την άλλη πλευρά, μια συνολική εικόνα απαξίωσης της οικονομικής κατάστασης.

«Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι η ελληνική οικονομία έχει μετακινηθεί από τη θέση μιας οικονομίας με πολύ χαμηλές επιδόσεις ανάπτυξης σε μια οικονομία που, όπως είπε, αναπτύσσεται με ρυθμούς υψηλότερους από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Στο ίδιο πλαίσιο, σημείωσε ότι η Ελλάδα έχει αντιμετωπίσει τις διαδοχικές κρίσεις χωρίς, κατά την κυβερνητική θέση, να εκτροχιάσει τα δημόσια οικονομικά. Επικαλέστηκε, μάλιστα, στοιχεία σύμφωνα με τα οποία η χώρα βρίσκεται στην τρίτη θέση στην ΕΕ ως προς τους πόρους που έχουν διατεθεί, σε σχέση με το ΑΕΠ, για τη στήριξη της κοινωνίας στην έκτακτη αυτή συγκυρία. Μάλιστα, όπως τόνισε: «Αν όσα συμβαίνουν τώρα είχαν γίνει στην διαλυμένη οικονομία του 2015-19 θα μας είχε βρει με την Ελλάδα εκτός Ευρώπης».

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Ακρίβεια και μέτρα για τα τρόφιμα

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναγνώρισε ότι το ζήτημα της ακρίβειας παραμένει ιδιαίτερα δύσκολο, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, σε μια περίοδο διαδοχικών κρίσεων και πολέμων.

Για τις τιμές των τροφίμων αναφέρθηκε στους ελεγκτικούς μηχανισμούς και στα πρόστιμα που, όπως είπε, έχουν ξεπεράσει τα 60 εκατ. ευρώ τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη «συμφωνία κυρίων» για τη συγκράτηση των τιμών, επισημαίνοντας ότι είχε συγκεκριμένη διάρκεια.

Όπως ανέφερε, μετά τον Οκτώβριο περισσότερες από 387 ετικέτες αναμένεται να ενταχθούν στην επόμενη φάση της σχετικής πρωτοβουλίας, για τους επόμενους δύο μήνες.

Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να περιοριστούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι συνέπειες της ακρίβειας και να αξιοποιηθούν οι διαθέσιμοι δημοσιονομικοί πόροι, χωρίς αύξηση φόρων και χωρίς υπέρβαση των ευρωπαϊκών ορίων δαπανών.

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Η αναφορά στον δημόσιο λόγο και στα μόνιμα μέτρα

Με αφορμή δηλώσεις στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε τη σημασία του ύφους στον δημόσιο λόγο, αναγνωρίζοντας ότι οι πολίτες αντιμετωπίζουν διαφορετικής έντασης προβλήματα.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στα μόνιμα μέτρα κοινωνικής στήριξης που έχουν θεσμοθετηθεί, όπως το επίδομα μητρότητας, η τιμαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων και η στήριξη των ενοικιαστών.

Όπως υποστήριξε, η κυβερνητική πολιτική δίνει έμφαση στα χαμηλότερα εισοδήματα και στις μόνιμες παρεμβάσεις, απορρίπτοντας τόσο την εικόνα μιας χώρας που «περνάει σούπερ» όσο και, όπως είπε, την ισοπεδωτική κριτική της αντιπολίτευσης.

Επικαλέστηκε στοιχεία της Eurostat για την ατομική κατανάλωση, την απασχόληση και την αγοραστική δύναμη, σημειώνοντας ότι απαιτείται ισορροπία ανάμεσα στην αναγνώριση των υπαρκτών προβλημάτων και στην αποφυγή υπερβολών. «Αυτά δεν λύνονται με λεφτόδεντρα και μαθητευόμενους μάγους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Ενεργειακές επενδύσεις και Κάθετος Διάδρομος

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον Κάθετο Διάδρομο φυσικού αερίου, στην παρουσία της Chevron και της ExxonMobil, καθώς και στις ευρύτερες ενεργειακές πρωτοβουλίες της χώρας.

Κατά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, οι εξελίξεις αυτές ενισχύουν το ενεργειακό αποτύπωμα της Ελλάδας, δημιουργούν θέσεις εργασίας και ενισχύουν τη γεωπολιτική της θέση.

Για το ενδεχόμενο να υπάρχουν συμφέροντα άλλων χωρών που αντιτίθενται στον Κάθετο Διάδρομο, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι δεν διαθέτει στοιχεία που να τεκμηριώνουν μια τέτοια εκτίμηση, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση κινείται με γνώμονα το εθνικό συμφέρον.

Στο ενεργειακό πεδίο αναφέρθηκε επίσης στην αύξηση της συμμετοχής των ΑΠΕ, στη ΔΕΗ και στις πρωτοβουλίες για την ευρωπαϊκή διασύνδεση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας. Παράλληλα, κάλεσε την Ευρώπη να εξετάσει έκτακτες παρεμβάσεις, σημειώνοντας ότι «δεν ζούμε σε μια κανονική περίοδο».

ΝΔ, δεξιότεροι ψηφοφόροι και άμυνα

Σε ό,τι αφορά τη Νέα Δημοκρατία, ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι η αποτελεσματικότητα και τα αποτελέσματα της κυβερνητικής πολιτικής αποτελούν βασικό τρόπο επικοινωνίας και με πολίτες που τοποθετούνται δεξιότερα του κόμματος.

Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε στη θωράκιση των συνόρων, στη μείωση των μεταναστευτικών ροών και στην αμυντική ενίσχυση της χώρας, κάνοντας ειδική μνεία στα Rafale, τις Belharra, τα F-16 και τα F-35.

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι ψηφοφόροι που απομακρύνονται από τη Νέα Δημοκρατία δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως υπεύθυνοι για αυτή την εξέλιξη, αλλά ότι η κυβέρνηση οφείλει να εξηγεί καλύτερα τις πολιτικές της και τα αποτελέσματά τους.

Αναφερόμενος στην κριτική περί «ενδοτικότητας» στην εξωτερική πολιτική, υπερασπίστηκε τις κυβερνητικές επιλογές, επικαλούμενος συμφωνίες με άλλες χώρες, την αμυντική ενίσχυση, τις ενεργειακές συμφωνίες και τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό.

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Το ΠΑΣΟΚ και η συζήτηση για τις μετεκλογικές συνεργασίες

Για το ΠΑΣΟΚ και τις δημοσκοπήσεις, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι δεν θεωρεί πως έχει διαμορφωθεί ακόμη ασφαλής τάση που να επιτρέπει συνολική αξιολόγηση.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στον Νίκο Ανδρουλάκη, υποστηρίζοντας ότι η ρητορική του προσεγγίζει τον λαϊκισμό.

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Τέλος, διευκρίνισε ότι η αναφορά του σε πιθανή μετεκλογική συνεργασία αφορούσε, όπως είπε, ένα ΠΑΣΟΚ με τη «σοβαρότητα και τη θεσμικότητα» που ο ίδιος αποδίδει στην περίοδο της Φώφης Γεννηματά και του Ευάγγελου Βενιζέλου.

Όπως ανέφερε, οι σημερινές πολιτικές συνθήκες καθιστούν ακόμη πιο κεντρικό για τη Νέα Δημοκρατία τον στόχο της αυτοδυναμίας, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η τελική απόφαση ανήκει στους πολίτες.