Aegean: Ορισμός Chief Financial Officer και Chief Commercial Officer

Η εταιρεία «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η κα Στέλλα Δημαράκη ανέλαβε καθήκοντα Chief Financial Officer από την 1η Οκτωβρίου 2026, έχοντας έως σήμερα τη θέση της Deputy Chief Financial Officer.

Η κα Στέλλα Δημαράκη διαθέτει πολυετή εμπειρία στον τομέα των χρηματοοικονομικών, και από την ένταξή της στην AEGEAN το 2007, έχει συμβάλει καθοριστικά στη διαμόρφωση και υλοποίηση της οικονομικής στρατηγικής και στην ολοκλήρωση σημαντικών συναλλαγών που υποστήριξαν την ανάπτυξη του Ομίλου.

Επιπλέον, ο κ. Ηλίας Μανδρούκας ανέλαβε καθήκοντα Chief Commercial Officer, από την 1η Οκτωβρίου 2026, έχοντας έως σήμερα τη θέση του Deputy Chief Commercial Officer. Ο κ. Ηλίας Μανδρούκας από την ένταξή του στην AEGEAN από το 1999 εργάζεται σε διαφορετικές διευθυντικές θέσεις όπως Digital & eCommerce, Loyalty & Customer Engagement, συμβάλλοντας σημαντικά στην ανάπτυξη υπηρεσιών, προϊόντων και συνεργασιών.