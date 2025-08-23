Ο Mini «ξεναγεί» στη Βόλβη: Το Ρομπότ-ξεναγός της Θεσσαλονίκης που μιλάει 120 γλώσσες

Πού βρίσκεται ο αρχαιολογικός χώρος της Ρεντίνας; Πού μπορεί κανείς να απολαύσει φρέσκο ψάρι με θέα στη λίμνη Βόλβη; Ή πώς να τραβήξει μια αναμνηστική φωτογραφία με τον “ψηφιακό ξεναγό”; Αυτές είναι μόνο μερικές από τις ερωτήσεις που μπορούν πλέον να απαντηθούν από τον Mini — το νέο ρομπότ-ξεναγό της περιοχής.

Ο Mini βρίσκεται σε κεντρικό σημείο του Σταυρού, στον χώρο του Γραφείου Πληροφοριών που λειτουργεί σε συνεργασία με τον σύλλογο ενοικιαζόμενων δωματίων, και είναι έτοιμος να βοηθήσει τους επισκέπτες. Διαθέτει γνώσεις για όλα: αξιοθέατα, πολιτιστικά δρώμενα, καταλύματα και περιοχές του Δήμου Βόλβης.

Όπως δήλωσε ο δήμαρχος Βόλβης, Διαμαντής Λιάμας, πρόκειται για τη συνέχεια μιας επιτυχημένης δράσης με ρομπότ σε σχολεία, που τώρα εξελίσσεται σε κάτι πιο πρωτοποριακό: έναν ρομποτικό ξεναγό που μιλά πολλές γλώσσες και γνωρίζει σε βάθος την περιοχή.

Ο Mini δεν προσφέρει μόνο πληροφορίες, αλλά έχει ήδη γίνει και δημοφιλής “ατραξιόν”, αφού πολλοί επισκέπτες στέκονται για να συνομιλήσουν ή να φωτογραφηθούν μαζί του. Η εμπειρία είναι εντυπωσιακή για όλους, Έλληνες και ξένους, καθώς φέρνει σε άμεση επαφή το κοινό με την τεχνολογία.

Το έργο υλοποιήθηκε από την Ortem Hellas A.E., μια τεχνολογική εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη, η οποία ανέπτυξε την τεχνητή νοημοσύνη και την εφαρμογή που “τρέχει” μέσα στον Mini. Το ρομπότ υποστηρίζει πάνω από 120 γλώσσες, από ελληνικά και αγγλικά έως κινεζικά, τουρκικά, γαλλικά και αραβικά, προσφέροντας έτσι εξατομικευμένη πληροφόρηση σε κάθε επισκέπτη.

Όπως εξήγησε ο Αστέριος Ίκας, εκπρόσωπος της εταιρείας, στόχος είναι η τεχνολογία να συμπληρώνει και να αναβαθμίζει την εμπειρία του τουρίστα, χωρίς να αντικαθιστά τον ανθρώπινο παράγοντα. Ο Mini είναι απλώς το πρώτο βήμα — σύντομα έρχονται κι άλλοι ρομποτικοί ξεναγοί, ακόμα και για χειμερινούς προορισμούς.