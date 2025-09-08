«Εισαγωγή της Τεχνητής Νοημοσύνης στα σχολεία»: Το Ίδρυμα Ωνάση υποστηρίζει το νέο πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας

Την Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου, παρουσιάστηκε στη Θεσσαλονίκη, το πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού «Εισαγωγή της Τεχνητής Νοημοσύνης στα Σχολεία». Πρόκειται για μια καινοτόμο πρωτοβουλία, στο πλαίσιο της οποίας το Ίδρυμα Ωνάση, ως στρατηγικός εταίρος, ενισχύει έμπρακτα τη μετάβαση του σχολείου στην ψηφιακή εποχή.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, ο Αντώνης Σ. Παπαδημητρίου, Πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση, το οποίο χρηματοδοτεί το πρόγραμμα, τόνισε σχετικά: «Αποτελεί πραγματική τιμή το γεγονός ότι συμμετέχουμε ως Ίδρυμα Ωνάση σε μια κομβική στιγμή για την εκπαιδευτική πολιτική της χώρας μας, ότι συνεργαζόμαστε με την Πολιτεία και το Υπουργείο Παιδείας ως στρατηγικοί εταίροι σε μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία, η οποία μάλιστα συνδέεται και με τη λειτουργία την επόμενη εβδομάδα των πρώτων Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων».

Στο πλαίσιο της παρουσίασης, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε με τον Sam Altman, CEO της OpenAI, σε μια συζήτηση που συντόνισε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη.

Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τη νέα συνεργασία, επισημαίνοντας τον μετασχηματιστικό ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση. Όπως τόνισε, τα εργαλεία ΑΙ μπορούν να ενισχύσουν το έργο των εκπαιδευτικών, απαλλάσσοντάς τους από διοικητικά βάρη και επιτρέποντάς τους να εστιάσουν περισσότερο στη διδασκαλία, ενώ παράλληλα προσφέρουν στους μαθητές καινοτόμους και δημιουργικούς τρόπους μάθησης.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Sam Altman σημείωσε ότι η χρήση του ChatGPT στην Ελλάδα έχει επταπλασιαστεί τον τελευταίο χρόνο, με σχεδόν 60% των χρηστών να είναι κάτω των 35 ετών, και εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αποτελέσει καταλυτική δύναμη θετικής αλλαγής για τις κοινωνίες που την υιοθετούν.

Εκπροσωπώντας την OpenAI, ο Chief Global Affairs Officer, Chris Lehane, δήλωσε σχετικά:« Από την Ακαδημία του Πλάτωνα έως το Λύκειο του Αριστοτέλη, η Ελλάδα είναι η ιστορική γενέτειρα της δυτικής εκπαίδευσης. Σήμερα, με εκατομμύρια Έλληνες να χρησιμοποιούν τακτικά το ChatGPT, η χώρα επιδεικνύει για άλλη μια φορά την αφοσίωσή της στη μάθηση και τις ιδέες. Αναγνωρίζοντας ότι σχεδόν το 60% αυτών των χρηστών είναι κάτω των 35 ετών, η ελληνική κυβέρνηση ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην εκπαίδευση, προετοιμάζοντας τον λαό της να αξιοποιήσει τις οικονομικές ευκαιρίες της εποχής της τεχνητής νοημοσύνης. Είμαστε περήφανοι που στεκόμαστε στο πλευρό της Ελλάδας, η οποία πρωτοπορεί στον τρόπο με τον οποίο οι χώρες μπορούν να ενσωματώσουν την τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση της επόμενης γενιάς».

Η «Εισαγωγή της Τεχνητής Νοημοσύνης στα Σχολεία» είναι ένα πιλοτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί σε 20 Λύκεια, µε προοπτική τη σταδιακή διεύρυνση σε περισσότερα δημόσια σχολεία της χώρας. Τα σχολεία που θα συμμετάσχουν συμπεριλαμβάνουν 6 από τα Λύκεια των Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων που ξεκινούν τη λειτουργία τους το νέο σχολικό έτος, καθώς και επιλεγμένα Πρότυπα και Πειραματικά.

Σύμμαχοι στην υλοποίηση της πρωτοβουλίας είναι φορείς με μεγάλη εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης, όπως ο οργανισμός The Tipping Point in Education, ο οποίος, με την καθοδήγηση του Υπουργείου Παιδείας και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, θα αναλάβει την επιμόρφωση όλων των συμμετεχόντων.

Μέσα από ένα εκτεταμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών θα αξιοποιηθεί μια ειδικά διαμορφωμένη για την εκπαιδευτική κοινότητα έκδοση των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI, ChatGPT Edu. Η πλατφόρμα λειτουργεί σε ένα ασφαλές περιβάλλον, χωρίς διαφημίσεις, τηρώντας πλήρως τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) και παρέχοντας δυνατότητες διαχειριστικού ελέγχου στο Υπουργείο Παιδείας. Οι εκπαιδευτικοί θα έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόζουν τα εργαλεία της OpenAI για τον σχεδιασµό και παράδοση µαθηµάτων, και την υποστήριξη διοικητικών εργασιών, ενώ οι µαθητές μέσα από ένα πρόγραμμα υπεύθυνης, ηθικής και αξιόπιστης τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούν να χρησιμοποιούν την τεχνολογία για εξατομικευμένη μάθηση, ανάπτυξη ιδεών, εκμάθηση ξένων γλωσσών και ερευνητικές εργασίες.

Με την ολοκλήρωση της συζήτησης, υπεγράφη το Μνημόνιο Συνεργασίας «OpenAI for Greece» από την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευµάτων και Αθλητισµού Σοφία Ζαχαράκη, τον Πρόεδρο του Ιδρύματος Ωνάση, Αντώνη Σ. Παπαδημητρίου, τον Chief Global Affairs Officer της OpenAI Chris Lehane και τον Head of Education and Government GTM της OpenAI Kevin Mills.

Η «Εισαγωγή της Τεχνητής Νοημοσύνης στα Σχολεία» θα δώσει τη δυνατότητα σε καθηγητές και μαθητές να συμβάλουν ενεργά στον επαναπροσδιορισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας, μεταμορφώνοντας τα σχολεία τους σε εργαστήρια καινοτομίας και εφαρμογής της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαίδευση.

Σε μια περίοδο ταχύτατων τεχνολογικών μετασχηματισμών, όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει σχεδόν κάθε πτυχή της καθημερινότητας, η εκπαίδευση διατηρεί και επαυξάνει τον ρόλο της ως θεμέλιο για την προσωπική ανάπτυξη και την ενεργή συμμετοχή του πολίτη στην κοινωνία.

Με τη βαθιά πεποίθηση ότι η Παιδεία αποτελεί καταλύτη για ένα βιώσιμο και δίκαιο μέλλον, το Ίδρυμα Ωνάση συνεχίζει να λειτουργεί ως αρωγός για την Πολιτεία, ενισχύοντας πρωτοβουλίες που υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και αντανακλούν τον κοινωφελή του χαρακτήρα.

Η στρατηγική υποστήριξη αυτής της πρωτοβουλίας από το Ίδρυμα Ωνάση επιβεβαιώνει τη διαχρονική του δέσμευση απέναντι στην κοινωνία, η οποία εκφράζεται σταθερά εδώ και 50 χρόνια, μέσα από καινοτόμες παρεμβάσεις στον τομέα της εκπαίδευσης. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η πρωτοβουλία για τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία, το νέο, ενιαίο δίκτυο πρότυπων σχολικών μονάδων με κοινωνικό χαρακτήρα, που από τον Σεπτέμβριο του 2025 φιλοδοξεί να διευρύνει τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες για τη νέα γενιά, προσφέροντας σε χιλιάδες μαθητές μια σύγχρονη εμπειρία δημόσιας εκπαίδευσης. Η σταθερή και εξελισσόμενη συνεργασία του Ιδρύματος με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού αποτελεί πολύτιμο θεμέλιο για την υλοποίηση αυτών των κοινών στόχων.