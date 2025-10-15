Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Το «PHAROS» γίνεται περιφερειακός κόμβος ΤΝ για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Το ελληνικό «Εργοστάσιο» Τεχνητής Νοημοσύνης «PHAROS» αναβαθμίζεται σε περιφερειακό κόμβο Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, καθώς εγκρίθηκαν οι προτάσεις για τη δημιουργία τεσσάρων AI Factory Antennas σε Κύπρο, Μάλτα, Βόρεια Μακεδονία και Σερβία, τα οποία θα συνδεθούν με το «PHAROS».

Με τον τρόπο αυτό, διαμορφώνεται ένα διακρατικό οικοσύστημα ΤΝ με επίκεντρο την Ελλάδα και τέσσερις περιφερειακούς κόμβους, που μοιράζονται υπολογιστικούς πόρους, δεδομένα και εργαλεία. Σημειώνεται ότι από τα συνολικά 13 AI Factory Antennas στην Ευρώπη, τα τέσσερα αυτά θα συνδέονται με το ελληνικό εργοστάσιο ΤΝ.

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης συνέβαλε στην επιτυχή υποβολή των προτάσεων στο πλαίσιο του EuroHPC-JU, το οποίο θα καλύψει έως και το 50% των επιλέξιμων δαπανών, ενώ το υπόλοιπο θα χρηματοδοτηθεί από τα συμμετέχοντα κράτη. Η έναρξη των έργων αναμένεται στις αρχές του 2026, παράλληλα με την πρώτη φάση λειτουργίας των υπηρεσιών του «PHAROS».

Μέσω των τεσσάρων AI Factory Antennas, το «PHAROS» θα αποκτήσει πρόσβαση σε νέες κοινότητες ΤΝ, ενισχύοντας τη θέση του ως διακρατικός κόμβος ΤΝ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και συμβάλλοντας στην ανάπτυξη των εθνικών οικοσυστημάτων. Τα Antennas θα παρέχουν πρόσβαση σε υπολογιστικούς πόρους υπερυψηλών επιδόσεων για εφαρμογές ΤΝ, υποστηρίζοντας την έρευνα, την καινοτομία και τη βιομηχανική ανάπτυξη σε διάφορους τομείς.

Κάθε Antenna θα έχει τη δική του θεματική και γεωγραφική εξειδίκευση, προωθώντας την εκπαίδευση, την κοινή ανάπτυξη μοντέλων και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ενώ υποστηρίζει την υιοθέτηση λύσεων ΤΝ από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.

Κύπρος: PHAROS–CY

Η Κύπρος δημιουργεί έναν ισχυρό κόμβο ψηφιακής καινοτομίας και ερευνητικής αριστείας μέσω του PHAROS-CY, που θα συντονίζεται από το Cyprus Institute. Το Antenna εστιάζει σε τρεις πυλώνες: Υγεία, Πολιτισμός και Γλώσσα, Βιωσιμότητα. Ανάμεσα στις δράσεις του περιλαμβάνονται εφαρμογές βιοϊατρικής ΤΝ για σπάνιες ασθένειες, γλωσσικά μοντέλα για την Κυπριακή διάλεκτο, εργαλεία ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και συστήματα ΤΝ για την παρακολούθηση του κλίματος και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Μάλτα: MDIA Antenna

Το Antenna της Μάλτας, υπό το συντονισμό της Malta Digital Innovation Authority, θα επικεντρώνεται στη στήριξη ΜμΕ και νεοφυών επιχειρήσεων για την υιοθέτηση ΤΝ, με εφαρμογές σε δημόσιες υπηρεσίες και ναυτιλία — δύο κρίσιμους τομείς για τη νησιωτική χώρα. Μέσω του «PHAROS», οι τοπικοί φορείς θα αποκτούν πρόσβαση σε υπολογιστικούς πόρους, υπηρεσίες συμβουλευτικής και εργαλεία ανάπτυξης ΤΝ, ενισχύοντας την ψηφιακή ανθεκτικότητα και ανταγωνιστικότητα της Μάλτας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Βόρεια Μακεδονία: Vezilka AIFA

Το Antenna «Vezilka» θα φιλοξενείται στη Σχολή Πληροφορικής και Μηχανικής του Πανεπιστημίου Ss. Cyril and Methodius στα Σκόπια και θα συνεργάζεται στενά με το «PHAROS» για δράσεις στους τομείς της Υγείας, Βιωσιμότητας και Πράσινης Ενέργειας, συνεισφέροντας στο τοπικό οικοσύστημα με εκπαίδευση, συμβουλευτικές υπηρεσίες και πρόσβαση σε υπολογιστικούς πόρους.

Σερβία – IPB AIFA

Το Ινστιτούτο Φυσικής του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου (IPB) ηγείται του Antenna της Σερβίας, με εστίαση στους τομείς της Υγείας, της Βιωσιμότητας και της Γλώσσας και του Πολιτισμού. Θα παρέχει εκπαίδευση, υποστήριξη και πρόσβαση σε υπολογιστικούς πόρους λειτουργώντας ως κόμβος διασύνδεσης της τοπικής ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας με το ευρωπαϊκό οικοσύστημα ΤΝ.