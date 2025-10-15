Θεσσαλονίκη: Στόχος η επέκταση του τουριστικού προϊόντος στις αγορές της Βαλτικής και της Τουρκίας

Ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης συμμετείχε στο Roadshow Baltics 2025, που πραγματοποιήθηκε από 7 έως 9 Οκτωβρίου σε Ταλίν (Εσθονία), Ρίγα (Λετονία), Βίλνιους (Λιθουανία), καθώς και στην Κωνσταντινούπολη (Τουρκία) στις 10 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της συνεργασίας του με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Σε έναν άκρως ανταγωνιστικό «μαραθώνιο» προβολής της Θεσσαλονίκης στις χώρες της Βαλτικής αλλά και στην Τουρκία, ο ΟΤΘ παρουσίασε τον προορισμό σε αγορές με αυξανόμενο ενδιαφέρον για τη Μεσόγειο, μέσα από στοχευμένες Β2Β συναντήσεις με επαγγελματίες του τουρισμού και ταξιδιωτικούς πράκτορες.

Η πόλη παρουσιάστηκε ως ένας προορισμός με ζωντανή πολιτιστική ταυτότητα και μοναδικές εμπειρίες για κάθε επισκέπτη. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν:

Πολιτιστικές διαδρομές που αποκαλύπτουν την ιστορία και την παράδοση της Θεσσαλονίκης

Γαστρονομικές εμπειρίες που συνδέουν ντόπιες γεύσεις με σύγχρονες τάσεις

Υποδομές και δραστηριότητες που φέρνουν τον επισκέπτη σε επαφή με την αυθεντική Θεσσαλονίκη και υποστηρίζουν επαγγελματικές και συνεδριακές ανάγκες

Το πλούσιο ενημερωτικό υλικό ανέδειξε τη Θεσσαλονίκη ως ολοκληρωμένο τουριστικό προορισμό, ικανό να προσφέρει υψηλής ποιότητας εμπειρίες καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Αποτελέσματα και προοπτικές:

Ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας της Θεσσαλονίκης στις νέες αγορές

Δημιουργία προϋποθέσεων για νέες συνεργασίες με ταξιδιωτικούς φορείς και οργανισμούς

Επιβεβαίωση της στρατηγικής σημασίας της προσέγγισης νέων αγορών, με στόχο την ανάπτυξη συνεργασιών και την αύξηση της τουριστικής δυναμικής της πόλης

Η προσπάθεια προβολής της Θεσσαλονίκης συνεχίζεται, με στόχο η πόλη να αναδειχθεί ως της αξίζει στον παγκόσμιο πολιτιστικό και τουριστικό χάρτη, διατηρώντας παράλληλα τη βιωσιμότητα και την αυθεντικότητά της.