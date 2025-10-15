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Πειραιώς: Η επενδυτική στρατηγική δ τριμήνου του 2025
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
13:09 - 15 Οκτ 2025

Πειραιώς: Η επενδυτική στρατηγική δ τριμήνου του 2025

Reporter.gr Newsroom
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Η Τράπεζα Πειραιώς παρουσιάζοντας την επενδυτική στρατηγική της για το τέταρτο τρίμηνο του 2025 αναφέρεται στην πρόσκαιρη σταθεροποίηση της παγκόσμιας οικονομίας, με τις αγορές να προσβλέπουν σε επιθετικές μειώσεις επιτοκίων από τη Fed προς το 3%. 

Όπως αναφέρει, βαδίζοντας προς το τέλος του έτους, το βασικό χαρακτηριστικό της παγκόσμιας οικονομίας είναι αυτό μιας φαινομενικής και πιθανότατα πρόσκαιρης σταθεροποίησης, η οποία ωστόσο φαντάζει αναντίστοιχη με τη σωρεία των οικονομικών, γεωπολιτικών αναταράξεων και ανταγωνισμού που καταγράφονται. Σχετικά με την νομισματική πολιτική, οι επενδυτές προεξοφλούν την ενεργοποίηση για άλλη μια φορά της ασφάλειας της Fed (Fed put), αναμένουν δηλαδή έναν πολύ πιο επιθετικό κύκλο μείωσης επιτοκίων προς το 3%, προσφέροντας στήριξη σε οικονομία και αγορές.

Στην μετοχική κατηγορία οι αγορές υιοθετούν την άποψη ότι μια σειρά αρνητικών μακροοικονομικών εξελίξεων θα έχουν θα έχουν θετικό αντίκτυπο. Παράλληλα η δυναμική του κεφαλαίου «Τεχνητή Νοημοσύνη» συνεχίζει να δημιουργεί προσδοκίες. Στο πλαίσιο αυτό αναβαθμίζουμε τη θέση μας στις αμερικανικές μετοχές από ήπια αρνητική σε ουδέτερη. Στην ίδια κίνηση εξαιτίας του αδύναμου δολαρίου και των θετικών θεμελιωδών τους στοιχείων προχωρούμε και στις αναδυόμενες αγορές.

Στα ομόλογα, παρά το γεγονός ότι αναμένουμε τα βραχυχρόνια επιτόκια να συνεχίσουν να αποκλιμακώνονται, θεωρούμε ότι τα ρίσκα για τα ομόλογα μεγάλης διάρκειας συνεχίζουν να αυξάνονται. Για το λόγο αυτό αναθεωρούμε την άποψή μας για τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα σε ουδέτερη (από ήπια θετική) και για τα ευρωπαϊκά κρατικά σε ήπια θετική (από θετική).

Τέλος θεωρούμε ότι ο χρυσός θα διατηρήσει την ανοδική του δυναμική, υποστηριζόμενος από τις συνεχιζόμενες αγορές από τις ανά τον κόσμο Κεντρικές Τράπεζες.

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