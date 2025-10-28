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Ο διπλός ρόλος της Τεχνητής Νοημοσύνης στις κυβερνοεπιθέσεις – Ποιες εταιρείες «αγαπούν» οι χάκερς
Τεχνολογία
17:32 - 28 Οκτ 2025

Ο διπλός ρόλος της Τεχνητής Νοημοσύνης στις κυβερνοεπιθέσεις – Ποιες εταιρείες «αγαπούν» οι χάκερς

Reporter.gr Newsroom
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Συναγερμός έχει σημάνει σε μεγάλες αμερικανικές εταιρείες, καθώς χάρη στην Τεχνητή Νοημοσύνη οι χάκερς μπορούν να πραγματοποιούν κυβερνοεπιθέσεις πιο γρήγορα, πιο έξυπνα και στοχευμένα. Κι αυτό συμβαίνει καθώς η πρόοδος στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης επιτρέπει στους χάκερς να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και να αυτοματοποιήσουν τμήματα της διαδικασίας επιθέσεων.

Η Threat Intelligence Group επισημαίνει ότι κακόβουλοι χάκερς επιδιώκουν να αξιοποιήσουν νόμιμα εργαλεία hacking για επιθέσεις που θα μπορούσαν να διακόψουν την παραγωγή σε εργοστάσια, να θέσουν νοσοκομεία εκτός λειτουργίας ή να αποκτήσουν τον έλεγχο δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, πριν καν γίνει αντιληπτό ότι κάτι πάει στραβά.

Τόσο η OpenAI όσο και η Anthropic έχουν εντοπίσει πως κράτη-εχθροί και εγκληματίες του κυβερνοχώρου χρησιμοποιούν τα μοντέλα τους για να γράφουν κώδικα και να κάνουν έρευνα για τις επιθέσεις τους.

Η Σάντρα Τζόις, επικεφαλής της Threat Intelligence Group της Google, δήλωσε στο Axios ότι η ομάδα της έχει εντοπίσει πως χάκερς προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν νόμιμα εργαλεία hacking που βασίζονται στην AI για να επιτύχουν τους στόχους τους. Ο Φιλ Βέναμπλς, πρώην υπεύθυνος ασφάλειας της Google Cloud, ανέφερε ότι κρατικοί χάκερς θα δημιουργήσουν εργαλεία για την αυτοματοποίηση όλων των διαδικασιών, από τον εντοπισμό τρωτών σημείων μέχρι την εκτόξευση εξατομικευμένων επιθέσεων σε εταιρικά δίκτυα.

«Σίγουρα θα συμβεί», τόνισε ο Βέναμπλς, προσθέτοντας ότι το μόνο ερώτημα είναι εάν θα γίνει σε τρεις, έξι ή δώδεκα μήνες. Μια έκθεση της Microsoft έδειξε ότι τα αυτοματοποιημένα με AI μηνύματα phishing πέτυχαν ποσοστό κλικ 54%, σε σύγκριση με 12% για τα παραδοσιακά μηνύματα.

Η Deep Instinct, εταιρεία κυβερνοασφάλειας που βασίζεται στην AI, διαπίστωσε ότι οι χάκερς στοχεύουν όλο και περισσότερο εταιρείες κρίσιμων υποδομών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Το 50% των οργανισμών κρίσιμων υποδομών ανέφερε ότι έχει ήδη δεχθεί επίθεση με χρήση της AI κατά τον τελευταίο χρόνο.

Κινέζοι, Ρώσοι, Ιρανοί και Βορειοκορεάτες χάκερς έχουν ήδη αξιοποιήσει την AI για κατασκοπευτικές δραστηριότητες και hacking. Οι Κινέζοι χρησιμοποιούν την AI ως «βοηθητικό μέσο» ή «σύντροφο» για να ενισχύσουν επιχειρήσεις επιρροής, ενώ οι Ρώσοι πειραματίζονται με κακόβουλο λογισμικό βασισμένο στην AI για επιθέσεις κατά ουκρανικών στόχων. Επιπλέον, εφαρμογές όπως το Sora της OpenAI επιτρέπουν τη δημιουργία ψεύτικων βίντεο που χρησιμοποιούνται σε απάτες, όπως προσομοιώσεις διασημοτήτων ή παιδιών σε κίνδυνο.

Λύση στο πρόβλημα (και πάλι) η Τεχνητή Νοημοσύνη

Οι ειδικοί στον τομέα της κυβερνοασφάλειας εναποθέτουν τις ελπίδες τους στην AI για άμυνα, χρησιμοποιώντας ρομπότ που μπορούν να επεξεργαστούν εκατοντάδες ειδοποιήσεις απειλών και να ανταποκριθούν προληπτικά σε αυτές. Τα μοντέλα AI μπορούν επίσης να γράφουν ασφαλή κώδικα, απαλλαγμένο από ευπάθειες ασφαλείας.

Σύμφωνα με την έρευνα της Deep Instinct, πάνω από το 80% των μεγάλων εταιρειών χρησιμοποιούν ήδη την Τεχνητή Νοημοσύνη για να ενισχύσουν τις δικές τους κυβερνοάμυνες.

Οι «αμυνόμενοι» έχουν ήδη δει τα πρώτα απτά (και εντυπωσιακά) αποτελέσματα, σύμφωνα με τη Γουέντι Γουίτμορ επικεφαλής της Palo Alto Networks.

Σε μία περίπτωση, η αυτοματοποίηση με AI επέτρεψε σε μεγάλη εταιρεία κατασκευής μεταφορικών μέσων να μειώσει τον χρόνο απόκρισης σε επιθέσεις από τρεις εβδομάδες σε μόλις 19 λεπτά.

Η πρώην επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφάλειας στον Κυβερνοχώρο, Τζεν Ίστερλι, τόνισε - μιλώντας στο Axios - ότι η AI μπορεί να εντοπίζει τρωτά σημεία που κανένας άνθρωπος δεν θα μπορούσε, να ανιχνεύει εισβολές πριν συμβούν, να εφαρμόζει αντίμετρα σε χιλιοστά του δευτερολέπτου και να μαθαίνει από τις ενέργειες αυτές για να βελτιώνεται συνεχώς.

«Αν το κάνουμε σωστά, η πλάστιγγα μπορεί να γείρει υπέρ των αμυνόμενων», κατέληξε.

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