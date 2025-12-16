Το ψηφιακό Δημόσιο τα επόμενα 3(0) χρόνια - Ποιες καινοτομίες αναμένονται

Οι εξελίξεις στον τομέα της αξιοποίησης των ψηφιακών τεχνολογιών στο δημόσιο τομέα αποτέλεσαν το θέμα συζήτησης της τέταρτης ενότητας στο digital economy forum 2025, που πραγματοποιήθηκε χθες από τον ΣΕΠΕ. Στελέχη από φορείς του Δημοσίου, αλλά και εταιρείες με μακρά εμπειρία μοιράστηκαν τις γνώσεις και τις προβλέψεις τους για τις καινοτομίες που αναμένεται να μεταμορφώσουν τον τρόπο λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών τα επόμενα χρόνια, στην πορεία προς την ψηφιακή μεταρρύθμιση.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κύριος Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος σημείωσε ότι σήμερα η ταλαιπωρία του πολίτη, όταν συναλλάσσεται με το Δημόσιο, αποτελεί πλέον την εξαίρεση, ενώ κάποτε ήταν ο κανόνας, αναφερόμενος στο γεγονός ότι η πρόοδος που έχει συντελεστεί στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, δεν προϋποθέτει πλέον τη φυσική παρουσία του πολίτη στην εκάστοτε υπηρεσία.

«Για να φτάσουμε όμως μέχρι εδώ έγινε πολλή δουλειά. Η βασική διαφορά με το παρελθόν είναι ότι, πριν από το 2019, ο πολίτης όταν ήθελε να έρθει σε επαφή με το δημόσιο, έλεγε «όχι πάλι», γιατί γνώριζε την ταλαιπωρία που αυτό συνεπάγετo, από το να βρει τον κατάλληλο υπάλληλο, μέχρι να βρει τα κατάλληλα δικαιολογητικά. Το «όχι πάλι ταλαιπωρία» του 2019 έχει πλέον μετασχηματιστεί στο «όχι πια ταλαιπωρία» σήμερα, καθώς, όταν οποιοσδήποτε πολίτης θέλει να ασχοληθεί με το δημόσιο, θεωρεί δεδομένο ότι θα εξυπηρετηθεί και μάλιστα με τρόπο αποτελεσματικό και σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η ταλαιπωρία είναι πλέον η εξαίρεση και αυτό αποτελεί μία κατάκτηση», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Αναγνωστόπουλος.

Παίρνοντας το λόγο, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΗΔΙΚΑ Α.Ε., κυρία Νίκη Τσούμα, χαρακτήρισε ως τη μεγαλύτερη τομή, που συνέβη στον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δημοσίου τα τελευταία 30 χρόνια, την εξωστρέφεια και τη διασύνδεση όλων των φορέων μεταξύ τους. «Άλλαξε η κουλτούρα του Δημοσίου και έγινε εξωστρεφής. Για να επιτευχθεί αυτό, μείζονα ρόλο έπαιξε το Κέντρο Διαλειτουργικότητας. Μέχρι σήμερα ολοκληρώσαμε το κομμάτι των υποδομών. Πλέον, τις υποδομές αυτές τις συντηρούμε, τις συμπληρώνουμε και τις προσαρμόζουμε στις συνεχώς νέες απαιτήσεις των σύγχρονων τεχνολογιών», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Έργων της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΜΑΕ, κύριος Δημήτρης Γιάντσης, τόνισε, αναφερόμενος στις αλλαγές που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια: «Υπήρξε μια ριζική αλλαγή κουλτούρας. Είχαμε όλοι έναν κοινό κεντρικό στόχο: οι εφαρμογές και τα συστήματα που αναπτύσσουμε να είναι πολιτοκεντρικά. Το gov.gr ήταν η μεγαλύτερη τομή που έγινε στον τομέα του Δημοσίου τα τελευταία 30 χρόνια». Αναφερόμενος στο Ταμείο Ανάκαμψης, όπου η ΚτΠ Α.Ε. διαχειρίζεται κονδύλια 2,2 δισ. ευρώ, σχολίασε: «η μεγαλύτερή μας μέριμνα και ευθύνη είναι μέχρι τον Ιούνιο να ολοκληρώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα έργα». Όπως είπε ο ίδιος «έτερο στοίχημα είναι η συντήρηση των έργων, γιατί είναι κρίσιμο ζητούμενο για τη λειτουργικότητά τους».

Στη συνέχεια ο Partner της BRIGHT diadikasia, κύριος Αριστόδημος Θωμόπουλος, υπογράμμισε ότι, πλέον, η Ελλάδα προβάλλεται διεθνώς ως case study για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δημοσίου. «Έχουμε πλέον χρόνια να ακούσουμε την Εσθονία ως βέλτιστη πρακτική στον χώρο του ψηφιακού μετασχηματισμού. Τώρα ακούγεται η Ελλάδα. Ο εθνικός σχεδιασμός και ο συντονισμός ήταν συγχρονισμένα και αποδοτικά. Όλη η αγορά είναι πιεσμένη, βρισκόμαστε σε ένα συνεχές κυνήγι οροσήμων. Είμαι αισιόδοξος ότι όλα θα πάνε καλά και θα ανοίξουμε μια νέα σελίδα μετά τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης. Οι εταιρείες, οι οποίες δεν εξαρτώνται από τον Δημόσιο τομέα και έχουν ένα ορθολογικό μείγμα δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, δεν θα αντιμετωπίσουν προβλήματα. Πάμε σε μια νέα σελίδα και είμαι αισιόδοξος για το μέλλον των επιχειρήσεων του κλάδου. Κλειδί, σε κάθε περίπτωση, θα είναι η μη απόλυτη εξάρτηση από τον Δημόσιο τομέα».

«Η μεγάλη τομή, που συντελέστηκε τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, είναι ότι, για πρώτη φορά, ο ψηφιακός μετασχηματισμός έγινε στόχος μιας εθνικής προσπάθειας. Τέθηκαν σαφείς στόχοι, υπήρξαν μετρήσιμα αποτελέσματα. Η κορύφωση αυτής της προσπάθειας ήταν projects, όπως το gov.gr με τις 2.200 και πλέον υπηρεσίες. Αυτό ήταν μια μεγάλη κατάκτηση», είπε, παίρνοντας το λόγο ο CEO της Nova ICT, κύριος Αλέξανδρος Μπρέγιαννης. Αναφερόμενος στην πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης τόνισε: «Είμαστε σε τρομερή πίεση για την εκτέλεση των έργων. Μετά το ΤΑΑ υπάρχει όντως προβληματισμός. Νομίζω ότι δεν θα ξαναζήσουμε εποχή με τόσο μεγάλες χρηματοδοτήσεις και τόσο μεγάλη ζήτηση για ψηφιακά έργα του Δημοσίου. Ωστόσο, έχει δημιουργηθεί μια δυναμική, η οποία θα συνεχίσει να λειτουργεί. Θα μπούμε σε μια νέα γενιά ψηφιακών υπηρεσιών».

Με ενδιαφέρον ακούστηκαν και οι απόψεις του Διευθυντή Πωλήσεων Δημοσίου Τομέα της Byte, κυρίου Πάνου Ξενάκη. «Μετά από μια μακρά περίοδο καθυστερήσεων στα χρόνια της κρίσης, είχαμε μια σημαντική και επιταχυνόμενη πρόοδο τα τελευταία έξι χρόνια. Ενδιάμεσοι, αλλά σημαντικοί σταθμοί σε αυτή τη διαδρομή ήταν το ίδιο το Cloud, η ψηφιοποίηση μιας σειράς δεδομένων, η αποδοχή της ψηφιοποίησης από τον ίδιο τον δημόσιο τομέα. Σημαντική ήταν και η πρόοδος που έγινε στον τομέα της υγείας, ώστε να φτάσουμε στον ολοκληρωμένο φάκελο υγείας του πολίτη». Αναφορικά με το Ταμείο Ανάκαμψης ανέφερε ότι πρόκειται για ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, που έφερε την ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων και την αλλαγή της κουλτούρας. «Σήμερα είμαστε πιο σίγουροι, ώστε να εμπλακούμε σε μια νέα γενιά έργων. Όλη αυτή η τεχνογνωσία που αποκτήθηκε πρέπει να αξιοποιηθεί».

Τέλος, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της 01 Solutions, κύριος Χαράλαμπος Σάμιος, από το βήμα του ίδιου πάνελ, σχολίασε ότι η μεγάλη επιτυχία και τομή των τελευταίων ετών είναι ότι η εφαρμογή των καλών πρακτικών, που συνήθως βλέπαμε στον ιδιωτικό τομέα, τώρα εφαρμόζεται και στο δημόσιο τομέα. «Αυτό ήταν η μεγάλη επιτυχία. Πετύχαμε πολλές μικρές και σύντομες νίκες. Στο παρελθόν είχαμε μεγάλα έργα, με μικρό αντίκτυπο. Πλέον έχουν αντιστραφεί οι όροι. Αυτό που μένει είναι να εδραιώσουμε αυτήν την αλλαγή της νοοτροπίας, ώστε να περάσει συνολικά στο δημόσιο και σε οργανωτικό και σε επιχειρησιακό επίπεδο. Τρέξαμε ένα σπριντ με το Ταμείο Ανάκαμψης. Όμως ο αγώνας δε σταματάει».