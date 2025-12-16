Η Κομισιόν κάνει πίσω στις πράσινες δεσμεύσεις: «Φρένο» στην πλήρη απαγόρευση των κινητήρων καύσης από το 2035

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζεται να κάνει πίσω στο σχεδιαζόμενο από την ΕΕ μέτρο για την απαγόρευση των νέων αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης από το 2035, επιτρέποντας τη συνέχιση των πωλήσεων ορισμένων μη αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων, έπειτα από έντονες πιέσεις της Γερμανίας, της Ιταλίας και της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, σύμφωνα με το Reuters, η εκτελεστική αρχή της ΕΕ φαίνεται να υποχώρησε στις πιέσεις των αυτοκινητοβιομηχανιών, επιτρέποντάς τους να συνεχίσουν να πωλούν plug-in υβριδικά οχήματα και οχήματα με range extender, τα οποία καίνε CO₂-ουδέτερα βιοκαύσιμα ή συνθετικά καύσιμα, καθώς δυσκολεύονται να ανταγωνιστούν την Tesla και τα κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα.

Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες της ΕΕ, όλα τα νέα αυτοκίνητα από το 2035 πρέπει να έχουν μηδενικές εκπομπές. Ωστόσο, βάσει της πρότασης που αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα, η μείωση των εκπομπών CO₂ θα περιοριστεί στο 90% σε σχέση με τα επίπεδα του 2021, αντί για 100%.

Από την πλευρά του, ο Μάνφρεντ Βέμπερ, o Γερμανός πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), -της μεγαλύτερης πολιτικής ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο-, δήλωσε ότι το όριο του 90% έχει συμφωνηθεί από την Επιτροπή και ότι η περιορισμένη αυτή μείωση εξακολουθεί να αποτελεί πρόοδο.

«Μια μείωση κατά 90% το 2035 είναι μια τεράστια μείωση», δήλωσε επιπλέον σε συνέντευξη Τύπου στο Στρασβούργο.

Υποχώρηση της ΕΕ στις πράσινες δεσμεύσεις καθώς η Ford σκοτώνει τα EV

Η κίνηση αυτή, η οποία θα χρειαστεί την έγκριση των κυβερνήσεων της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα αποτελέσει τη σημαντικότερη υποχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις πράσινες πολιτικές που υιοθέτησε τα τελευταία πέντε χρόνια. Έρχεται σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία η αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία Ford Motor ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θα προχωρήσει σε απομείωση αξίας ύψους 19,5 δισ. δολαρίων και ότι ακυρώνει αρκετά μοντέλα ηλεκτρικών οχημάτων, ως απάντηση στις πολιτικές της κυβέρνησης Τραμπ και στη μείωση της ζήτησης για EV.

Ευρωπαίοι κατασκευαστές αυτοκινήτων, όπως η Volkswagen και η Stellantis (ιδιοκτήτρια της Fiat), έχουν επίσης επισημάνει την αδύναμη ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα και έχουν ζητήσει χαλάρωση των στόχων και των προστίμων για τη μη επίτευξή τους. Η ένωση αυτοκινητοβιομηχανιών ACEA χαρακτήρισε την κατάσταση «ώρα μηδέν» για τον κλάδο, προσθέτοντας ότι η Επιτροπή θα πρέπει να χαλαρώσει και τους ενδιάμεσους στόχους του 2030.

Οι γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες ειδικότερα βρίσκονται υπό έντονη πίεση, καθώς χάνουν μερίδιο αγοράς στην Κίνα από τους εγχώριους κατασκευαστές και απειλούνται στην ευρωπαϊκή αγορά από τις εισαγωγές σύγχρονων κινεζικών EV. Οι δασμοί της ΕΕ στα ηλεκτρικά οχήματα κινεζικής κατασκευής έχουν μειώσει την πίεση μόνο ελαφρώς.

Η ΕΕ υστερεί έναντι της Κίνας στην κούρσα για τα EV

Ωστόσο, ο κλάδος των ηλεκτρικών οχημάτων προειδοποίησε ότι η χαλάρωση των στόχων εκπομπών θα υπονομεύσει τις επενδύσεις και θα οδηγήσει την ΕΕ στο να χάσει ακόμη περισσότερο έδαφος έναντι της Κίνας στη μετάβαση προς τα EV.

«Η μετάβαση από έναν σαφή στόχο 100% μηδενικών εκπομπών σε 90% μπορεί να φαίνεται μικρή, αλλά αν κάνουμε πίσω τώρα, δεν θα βλάψουμε μόνο το κλίμα. Θα βλάψουμε και την ικανότητα της Ευρώπης να ανταγωνιστεί», δήλωσε ο Μίχαελ Λόσλερ, διευθύνων σύμβουλος της σουηδικής κατασκευάστριας ηλεκτρικών οχημάτων Polestar.

Ο Γουίλιαμ Τοντς, εκτελεστικός διευθυντής της οργάνωσης Transport & Environment (T&E), που προωθεί τις καθαρές μεταφορές, δήλωσε ότι η ΕΕ απλώς κερδίζει χρόνο, ενώ η Κίνα προχωρά με ταχύτητα.

«Η προσκόλληση στους κινητήρες εσωτερικής καύσης δεν θα κάνει ξανά μεγάλες τις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες», είπε.

Η Επιτροπή αναμένεται επίσης να παρουσιάσει σχέδια για την ενίσχυση του μεριδίου των ηλεκτρικών οχημάτων στους εταιρικούς στόλους, ιδίως στα εταιρικά αυτοκίνητα, τα οποία αντιπροσωπεύουν περίπου το 60% των νέων πωλήσεων αυτοκινήτων στην Ευρώπη. Το ακριβές μέτρο δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί, ωστόσο ενδέχεται να προβλέπεται κάποια απαίτηση για τοπικό περιεχόμενο. Ο κλάδος της αυτοκινητοβιομηχανίας ζητά κίνητρα αντί για υποχρεωτικούς στόχους.

Η εκτελεστική αρχή της ΕΕ είναι επίσης πιθανό να προτείνει τη δημιουργία μιας νέας ρυθμιστικής κατηγορίας για μικρά ηλεκτρικά οχήματα, τα οποία θα υπόκεινται σε χαμηλότερη φορολογία και θα αποφέρουν επιπλέον «πιστώσεις» για την επίτευξη των στόχων CO₂.

Οι πιστώσεις αυτές θα μπορούσαν επίσης να αποκτώνται μέσω πιο βιώσιμων διαδικασιών παραγωγής, όπως η κατασκευή οχημάτων με τη χρήση χάλυβα χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος.