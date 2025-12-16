ΙΟΒΕ: Τάσεις ομαλοποίησης του επιχειρηματικού κλίματος στη Βιομηχανία τον Νοέμβριο παρά την διεθνή αβεβαιότητα

Κατά τον Νοέμβριο του τρέχοντος έτους, ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στη Βιομηχανία εξασθένισε στις 102,8 μονάδες, από 104,9 μονάδες τον προηγούμενο μήνα, διαμορφούμενος επίσης σε χαμηλότερο επίπεδο σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους (105,9 μονάδες). Η σχετική σταθερότητα των δεικτών αποτυπώνει ενδεχομένως μια τάση ομαλοποίησης του επιχειρηματικού κλίματος, ωστόσο η παρατεταμένη αβεβαιότητα στο παγκόσμιο εμπόριο εξακολουθεί να επηρεάζει τη δυναμική της εγχώριας βιομηχανίας, όπως προκύπτει από έκθεση του ΙΟΒΕ που δημοσιεύτηκε την Τρίτη (16/12).

Ειδικότερα, καταγράφεται μείωση στο θετικό ισοζύγιο προβλέψεων για την απασχόληση, καθώς και υποχώρηση του δείκτη προβλέψεων για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες. Παράλληλα, εξασθένισε και το θετικό ισοζύγιο προσδοκιών για τις τιμές, όπως προκύπτει από έκθεση του ΙΟΒΕ. Ο επόμενος μήνας αναμένεται να αποτυπώσει με μεγαλύτερη σαφήνεια την τελική τάση του έτους, σε ένα περιβάλλον όπου τόσο οι διεθνείς εξελίξεις όσο και η ήπια επιβράδυνση της εγχώριας οικονομίας λειτουργούν ως βασικοί παράγοντες αβεβαιότητας.

Σε επίπεδο παραγωγικής δυναμικότητας, το ποσοστό χρησιμοποίησης εργοστασιακού δυναμικού ενισχύθηκε τον Οκτώβριο στο 78,4%, από 78,1% τον Ιούλιο, ενώ η εξασφαλισμένη παραγωγή περιορίστηκε στους 4,5 μήνες από 5,0 μήνες την ίδια περίοδο. Την ίδια στιγμή, καταγράφηκαν αυξητικές τάσεις στους επιμέρους τομείς της βιομηχανίας. Ειδικότερα, σημειώθηκε άνοδος στη Μεταποίηση κατά 4,2%, εντονότερη αύξηση στην παραγωγή Ηλεκτρικού Ρεύματος (18,1%) και στα Ορυχεία-Λατομεία (12,1%). Σε κλάδους υψηλής σημασίας για την ελληνική οικονομία, η παραγωγή αυξήθηκε στα Τρόφιμα κατά 4,2% και ακόμη περισσότερο στα Φαρμακευτικά προϊόντα (11,3%), ενώ μείωση καταγράφηκε στα Βασικά Μέταλλα (-1,2%). Σε μηνιαία βάση, η βιομηχανική παραγωγή παρουσίασε ήπια άνοδο 0,6% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Ως προς την απασχόληση, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025 η απασχόληση στη Βιομηχανία ενισχύθηκε κατά 4,6% σε ετήσια βάση, φθάνοντας τα 436,1 χιλ. άτομα. Παράλληλα, άνοδος σημειώθηκε και στο σύνολο της οικονομίας, με την απασχόληση να αυξάνεται κατά 1,4% σε ετήσια βάση και τους απασχολούμενους να ανέρχονται στα 4.386,8 χιλ. άτομα, κατά 59,0 χιλ. περισσότερους σε σχέση με ένα έτος πριν. Ο δείκτης κόστους εργασίας στη Μεταποίηση διαμορφώθηκε στις 123,1 μονάδες το δεύτερο τρίμηνο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 8,4% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Σε ό,τι αφορά τις τιμές, συνεχίστηκε η τάση μείωσης των τιμών εισαγωγών, αν και τον Σεπτέμβριο καταγράφηκε οριακή άνοδος κατά 0,5%, μετά από εντονότερη υποχώρηση (-2,1%) τον προηγούμενο μήνα. Στην Ευρωζώνη, οι τιμές εισαγωγών συνέχισαν να εξασθενούν, σημειώνοντας μείωση 1,7%, έναντι υποχώρησης 2,0% ένα μήνα νωρίτερα. Αντίστοιχα, οι τιμές παραγωγού στην Ελλάδα κατέγραψαν οριακή ενίσχυση τον Οκτώβριο κατά 0,3%, μετά από αύξηση 1,9% τον Σεπτέμβριο, ενώ στην Ευρώπη ο σχετικός δείκτης αυξήθηκε επίσης κατά 0,3%, από 0,6% τον προηγούμενο μήνα.

Στο εξωτερικό εμπόριο, οι εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων ανήλθαν στα €2,8 δισεκ. τον Σεπτέμβριο, αυξημένες κατά 1,8% σε ετήσια βάση. Η εξέλιξη αυτή συνέβαλε στη μείωση του εμπορικού ελλείμματος της βιομηχανίας στα €3,5 δισεκ., από €3,7 δισεκ. ένα έτος πριν. Το μερίδιο των βιομηχανικών προϊόντων στο σύνολο των εξαγωγών αγαθών διαμορφώθηκε στο 88,5%, σε επίπεδα υψηλότερα του διαχρονικού μέσου όρου κατά 4,4 ποσοστιαίες μονάδες.

Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2025, κορυφαία εξαγόμενα βιομηχανικά προϊόντα αναδείχθηκαν τα Φαρμακευτικά σκευάσματα, με εξαγωγές ύψους €675 εκατ. και ετήσια αύξηση 6,3%, καθώς και το Αλουμίνιο, με εξαγωγές €683 εκατ. και άνοδο 0,8%. Το 78% των βιομηχανικών προϊόντων κατευθύνθηκε προς ευρωπαϊκές χώρες, ενώ μόλις το 6,6% των εξαγωγών πραγματοποιήθηκε προς τη Βόρεια Αμερική. Προς τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική κατευθύνθηκε το 7,2% των εξαγωγών της βιομηχανίας.

Τέλος, σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση, ο 12μηνος ρυθμός πιστωτικής επέκτασης προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις μειώθηκε τον Οκτώβριο στο 11,5%, με αρνητικές καθαρές ροές ύψους €890 εκατ. προς τον συγκεκριμένο τομέα.

Ολόκληρη η παρουσίαση του ΙΟΒΕ συνημμένη στο τέλος του κειμένου