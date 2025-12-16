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Παπασταύρου στις Βρυξέλλες: Η ενεργειακή ασφάλεια πυλώνας ευρωπαϊκής και εθνικής άμυνας
Πολιτική
13:14 - 16 Δεκ 2025

Παπασταύρου στις Βρυξέλλες: Η ενεργειακή ασφάλεια πυλώνας ευρωπαϊκής και εθνικής άμυνας

Reporter.gr Newsroom
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Σε μια ιστορική συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την πρώτη συμμετοχή της ηγεσίας του ΝΑΤΟ, πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες συνάντηση των Ευρωπαίων υπουργών με την αναπληρώτρια Γενική Γραμματέα της Συμμαχίας, κ. Ράντμιλα Σεκερίνσκα. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, χαρακτήρισε τη συνάντηση «αναγκαία και απολύτως επίκαιρη», υπογραμμίζοντας ότι η ενεργειακή ασφάλεια συνιστά αναπόσπαστο κομμάτι τόσο της εθνικής όσο και της ευρωπαϊκής ασφάλειας.

Στο Συμβούλιο συμμετείχαν ο κ. Παπασταύρου και ο υφυπουργός Ενέργειας, Νίκος Τσάφος, οι οποίοι μετέβησαν στις Βρυξέλλες τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο των συζητήσεων για το μέλλον της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής και τις προκλήσεις που απορρέουν από το γεωπολιτικό περιβάλλον.

Η ενέργεια ως παράγοντας γεωπολιτικής ισχύος

Αναφερόμενος στα συμπεράσματα της πρόσφατης Στρογγυλής Τράπεζας του ΝΑΤΟ για την Ενεργειακή Ασφάλεια, ο κ. Παπασταύρου σημείωσε ότι η ενέργεια λειτουργεί ως μοχλός ανάπτυξης και συνεργασίας σε περιόδους ειρήνης, αλλά μετατρέπεται σε εργαλείο πίεσης και αποσταθεροποίησης σε συνθήκες πολέμου. Όπως επεσήμανε, ο πόλεμος στην Ουκρανία ανέδειξε με τον πιο σαφή τρόπο την ευαλωτότητα των ενεργειακών υποδομών και την ανάγκη η Ευρώπη να θωρακίσει το ενεργειακό της σύστημα.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη σε ευρωπαϊκό και διατλαντικό επίπεδο, όπως τα πακέτα για τα ενεργειακά δίκτυα, τα Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος, οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το ΝΑΤΟ, αλλά και οι συζητήσεις για τη συμφωνία-πλαίσιο ΕΕ–ΗΠΑ. Ο Έλληνας Υπουργός υπογράμμισε την ανάγκη συντονισμού όλων αυτών των δράσεων, με σεβασμό στα θεσμικά πλαίσια, ώστε να ενισχυθεί συνολικά η ενεργειακή ανθεκτικότητα της Ευρώπης. «Δεν μπορεί να υπάρξει ενεργειακή ανεξαρτησία και ευημερία χωρίς ισχυρή ενεργειακή ασφάλεια», τόνισε.

Η ενισχυμένη θέση της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό ενεργειακό χάρτη

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Παπασταύρου στον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας στη νέα ευρωπαϊκή ενεργειακή αρχιτεκτονική, μετά και την 6η Υπουργική Συνάντηση του P-TEC που φιλοξενήθηκε πρόσφατα στην Αθήνα. Όπως σημείωσε, οι πρόσφατες ενεργειακές συμφωνίες συμβάλλουν καθοριστικά στη στρατηγική απεξάρτησης της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο, ενισχύοντας παράλληλα τη θέση της χώρας ως ενεργειακού κόμβου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ο Υπουργός τόνισε ότι υπάρχει σαφής σύγκλιση απόψεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών ως προς τον στόχο της πλήρους απεξάρτησης από το ρωσικό αέριο, επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη ελέγχου της προέλευσης του φυσικού αερίου που διοχετεύεται στην Ευρώπη μέσω τρίτων χωρών, όπως η Τουρκία και ο αγωγός TurkStream.

Συναντήσεις με Κύπρο και Κομισιόν

Στο περιθώριο των εργασιών του Συμβουλίου, ο κ. Παπασταύρου και ο κ. Τσάφος είχαν συνάντηση με τον νέο Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρου, Μιχάλη Δαμιανό. Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, με τις δύο πλευρές να συμφωνούν στην προώθηση των κοινών πρωτοβουλιών που έχουν εξαγγελθεί από τις ηγεσίες Ελλάδας και Κύπρου.

Παράλληλα, η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ συναντήθηκε με την Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Καθαρή, Δίκαιη και Ανταγωνιστική Μετάβαση, Τερέζα Ριμπέρα, με αντικείμενο τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης.

Δίκτυα, διασυνδέσεις και «Ενεργειακές Λεωφόροι»

Στη δική του παρέμβαση στο Συμβούλιο, ο υφυπουργός Ενέργειας Νίκος Τσάφος επικεντρώθηκε στο σχέδιο της Κομισιόν για την ανάπτυξη και ενίσχυση των ενεργειακών δικτύων. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα στηρίζει σταθερά τη μεγαλύτερη διασυνδεσιμότητα και χαιρετίζει το φιλόδοξο επίπεδο χρηματοδότησης που έχει συμφωνηθεί.

Ο κ. Τσάφος υπογράμμισε ότι προτεραιότητα πρέπει να δοθεί σε στρατηγικά έργα που θα άρουν κρίσιμα εμπόδια, θα μειώσουν τις μεγάλες αποκλίσεις τιμών μεταξύ των ευρωπαϊκών αγορών και θα ενισχύσουν τη σύνδεση των περιφερειακών αγορών με τον ευρωπαϊκό πυρήνα. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ανάγκη καλύτερης αξιοποίησης του υφιστάμενου ενεργειακού συστήματος και στην αντιμετώπιση των σημείων συμφόρησης, τα οποία μεταβάλλονται καθώς εξελίσσονται τα ενεργειακά συστήματα της Ευρώπης.

Τελευταία τροποποίηση στις 16/12/2025 - 13:17
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