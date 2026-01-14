YouTube: Eπεκτείνει τον γονικό έλεγχο στην Ελλάδα - Οι νέες λειτουργίες

Η δημοφιλής πλατφόρμα streaming YouTube ανακοίνωσε νέες λειτουργίες που δίνουν στους γονείς τη δυνατότητα να ελέγχουν τον χρόνο που αφιερώνουν οι έφηβοι στην παρακολούθηση των Shorts, σηματοδοτώντας μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία στον κλάδο για μεγαλύτερο γονικό έλεγχο.

Οι γονικοί έλεγχοι περιλαμβάνουν τη δυνατότητα ρύθμισης ενός λογαριασμού παιδιού ή εφήβου στην εφαρμογή YouTube για κινητά με λίγα μόλις κλικ. Παράλληλα, οι νέες αρχές ποιότητας περιεχομένου θα βοηθήσουν τους εφήβους να εντοπίζουν βίντεο υψηλής ποιότητας, ωφέλιμα και κατάλληλα για την ηλικία τους.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα στην Ελλάδα, το 81% των γονέων που χρησιμοποιούν εποπτευόμενους λογαριασμούς θεωρεί ότι το περιεχόμενο που παρακολουθεί το παιδί τους είναι κατάλληλο για την ηλικία του, ενώ το 75% δηλώνει ότι τα εργαλεία αυτά τους προσφέρουν μεγαλύτερη σιγουριά για την ασφάλεια του ψηφιακού περιβάλλοντος.

Ο Dr. Garth Graham, παγκόσμιος επικεφαλής του τομέα υγείας του YouTube, δήλωσε: «Πιστεύουμε στην προστασία των παιδιών μέσα στον ψηφιακό κόσμο, όχι από τον ψηφιακό κόσμο. Η παροχή αποτελεσματικών, ενσωματωμένων εργαλείων είναι κρίσιμη, καθώς οι γονείς διαμορφώνουν τους κανόνες για τις διαδικτυακές εμπειρίες της οικογένειάς τους».

Ο Dr. Graham πρόσθεσε ότι οι νέες λειτουργίες αναπτύχθηκαν με βάση σχόλια γονέων και καθοδήγηση από ανεξάρτητους ειδικούς, παρέχοντας περισσότερα εργαλεία προστασίας για τις οικογένειες και στηρίζοντας μια δεκαετή επένδυση στη δημιουργία ασφαλών εμπειριών για νέους.

Βασικές ενημερώσεις

1. Νέοι γονικοί έλεγχοι για παρακολούθηση Shorts:

Οι γονείς μπορούν να θέσουν χρονικά όρια στην παρακολούθηση των Shorts και σύντομα θα υπάρχει η δυνατότητα πλήρους απενεργοποίησής τους. Επιπλέον, μπορούν να ορίζουν εξατομικευμένες υπενθυμίσεις για «Ώρα ύπνου» ή «Διάλειμμα» από τον πίνακα γονικού ελέγχου.

2. Απλούστερη ρύθμιση οικογενειακών λειτουργιών:

Η νέα διαδικασία εγγραφής διευκολύνει τους γονείς στη δημιουργία παιδικών λογαριασμών και την εναλλαγή μεταξύ οικογενειακών προφίλ στην εφαρμογή για κινητά, διασφαλίζοντας εμπειρία κατάλληλη για ηλικία και ενδιαφέροντα.

3. Διευκόλυνση εύρεσης ποιοτικού περιεχομένου για εφήβους:

Το YouTube εισάγει νέες αρχές ποιότητας περιεχομένου, σε συνεργασία με το Center for Scholars & Storytellers του UCLA, την Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρεία (APA) και το Νοσοκομείο Παίδων της Βοστώνης, για να προβάλλει κατά προτεραιότητα βίντεο υψηλής αξίας από δημιουργούς στην Ελλάδα και παγκοσμίως.

Παράλληλα, παρουσιάστηκε ένας νέος Οδηγός για Δημιουργούς, σε συνεργασία με τη Συμβουλευτική Επιτροπή για Νέους και Οικογένειες του YouTube και με την υποστήριξη του Save the Children International.

Η Rebecca Smith, Global Head of Child Protection του Save the Children, δήλωσε: «Ο Οδηγός εφοδιάζει τους δημιουργούς περιεχομένου με γνώσεις και εργαλεία για ασφαλή και ενημερωμένη παρουσία στο διαδίκτυο, υποστηρίζοντας παράλληλα άλλους δημιουργούς».

Ο καθηγητής Peter Fonagy, επικεφαλής του Τμήματος Ψυχολογίας και Γλωσσικών Επιστημών στο UCL, τόνισε: «Οι Αρχές Ποιότητας για Εφήβους του YouTube παρέχουν πρακτικό οδηγό βασισμένο στην έρευνα για τη δημιουργία αναπτυξιακά κατάλληλων και συναισθηματικά ασφαλών βίντεο, βοηθώντας τους εφήβους να αναπτύσσονται και περιορίζοντας πιθανούς κινδύνους».

Οι νέες ενημερώσεις θα αρχίσουν να διατίθενται από σήμερα και θα επεκταθούν σταδιακά σε όλους τους χρήστες παγκοσμίως τους επόμενους μήνες.