ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
YouTube: Eπεκτείνει τον γονικό έλεγχο στην Ελλάδα - Οι νέες λειτουργίες
Τεχνολογία
18:05 - 14 Ιαν 2026

YouTube: Eπεκτείνει τον γονικό έλεγχο στην Ελλάδα - Οι νέες λειτουργίες

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η δημοφιλής πλατφόρμα streaming YouTube ανακοίνωσε νέες λειτουργίες που δίνουν στους γονείς τη δυνατότητα να ελέγχουν τον χρόνο που αφιερώνουν οι έφηβοι στην παρακολούθηση των Shorts, σηματοδοτώντας μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία στον κλάδο για μεγαλύτερο γονικό έλεγχο.

Οι γονικοί έλεγχοι περιλαμβάνουν τη δυνατότητα ρύθμισης ενός λογαριασμού παιδιού ή εφήβου στην εφαρμογή YouTube για κινητά με λίγα μόλις κλικ. Παράλληλα, οι νέες αρχές ποιότητας περιεχομένου θα βοηθήσουν τους εφήβους να εντοπίζουν βίντεο υψηλής ποιότητας, ωφέλιμα και κατάλληλα για την ηλικία τους.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα στην Ελλάδα, το 81% των γονέων που χρησιμοποιούν εποπτευόμενους λογαριασμούς θεωρεί ότι το περιεχόμενο που παρακολουθεί το παιδί τους είναι κατάλληλο για την ηλικία του, ενώ το 75% δηλώνει ότι τα εργαλεία αυτά τους προσφέρουν μεγαλύτερη σιγουριά για την ασφάλεια του ψηφιακού περιβάλλοντος.

Ο Dr. Garth Graham, παγκόσμιος επικεφαλής του τομέα υγείας του YouTube, δήλωσε: «Πιστεύουμε στην προστασία των παιδιών μέσα στον ψηφιακό κόσμο, όχι από τον ψηφιακό κόσμο. Η παροχή αποτελεσματικών, ενσωματωμένων εργαλείων είναι κρίσιμη, καθώς οι γονείς διαμορφώνουν τους κανόνες για τις διαδικτυακές εμπειρίες της οικογένειάς τους».

Ο Dr. Graham πρόσθεσε ότι οι νέες λειτουργίες αναπτύχθηκαν με βάση σχόλια γονέων και καθοδήγηση από ανεξάρτητους ειδικούς, παρέχοντας περισσότερα εργαλεία προστασίας για τις οικογένειες και στηρίζοντας μια δεκαετή επένδυση στη δημιουργία ασφαλών εμπειριών για νέους.

Βασικές ενημερώσεις

1. Νέοι γονικοί έλεγχοι για παρακολούθηση Shorts:

Οι γονείς μπορούν να θέσουν χρονικά όρια στην παρακολούθηση των Shorts και σύντομα θα υπάρχει η δυνατότητα πλήρους απενεργοποίησής τους. Επιπλέον, μπορούν να ορίζουν εξατομικευμένες υπενθυμίσεις για «Ώρα ύπνου» ή «Διάλειμμα» από τον πίνακα γονικού ελέγχου.

2. Απλούστερη ρύθμιση οικογενειακών λειτουργιών:

Η νέα διαδικασία εγγραφής διευκολύνει τους γονείς στη δημιουργία παιδικών λογαριασμών και την εναλλαγή μεταξύ οικογενειακών προφίλ στην εφαρμογή για κινητά, διασφαλίζοντας εμπειρία κατάλληλη για ηλικία και ενδιαφέροντα.

3. Διευκόλυνση εύρεσης ποιοτικού περιεχομένου για εφήβους:

Το YouTube εισάγει νέες αρχές ποιότητας περιεχομένου, σε συνεργασία με το Center for Scholars & Storytellers του UCLA, την Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρεία (APA) και το Νοσοκομείο Παίδων της Βοστώνης, για να προβάλλει κατά προτεραιότητα βίντεο υψηλής αξίας από δημιουργούς στην Ελλάδα και παγκοσμίως.

Παράλληλα, παρουσιάστηκε ένας νέος Οδηγός για Δημιουργούς, σε συνεργασία με τη Συμβουλευτική Επιτροπή για Νέους και Οικογένειες του YouTube και με την υποστήριξη του Save the Children International.

Η Rebecca Smith, Global Head of Child Protection του Save the Children, δήλωσε: «Ο Οδηγός εφοδιάζει τους δημιουργούς περιεχομένου με γνώσεις και εργαλεία για ασφαλή και ενημερωμένη παρουσία στο διαδίκτυο, υποστηρίζοντας παράλληλα άλλους δημιουργούς».

Ο καθηγητής Peter Fonagy, επικεφαλής του Τμήματος Ψυχολογίας και Γλωσσικών Επιστημών στο UCL, τόνισε: «Οι Αρχές Ποιότητας για Εφήβους του YouTube παρέχουν πρακτικό οδηγό βασισμένο στην έρευνα για τη δημιουργία αναπτυξιακά κατάλληλων και συναισθηματικά ασφαλών βίντεο, βοηθώντας τους εφήβους να αναπτύσσονται και περιορίζοντας πιθανούς κινδύνους».

Οι νέες ενημερώσεις θα αρχίσουν να διατίθενται από σήμερα και θα επεκταθούν σταδιακά σε όλους τους χρήστες παγκοσμίως τους επόμενους μήνες.

Τελευταία τροποποίηση στις 14/01/2026 - 18:36
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ελληνική οικονομία: Στο «κόκκινο» αποταμίευση και επενδύσεις των νοικοκυριών το α’ τρίμηνο
Οικονομία

Ελληνική οικονομία: Στο «κόκκινο» αποταμίευση και επενδύσεις των νοικοκυριών το α’ τρίμηνο

Deutsche Bank: 50η στην ποιότητα ζωής η Αθήνα - Ο μέσος Αθηναίος βγάζει το 24% ενός Νεοϋορκέζου (πίνακες)
Οικονομία

Deutsche Bank: 50η στην ποιότητα ζωής η Αθήνα - Ο μέσος Αθηναίος βγάζει το 24% ενός Νεοϋορκέζου (πίνακες)

ΕΛΣΤΑΤ: Οριακή αύξηση των γεννήσεων στο α&#039; τρίμηνο - Η εικόνα ανά περιοχή (πίνακες)
Ειδήσεις

ΕΛΣΤΑΤ: Οριακή αύξηση των γεννήσεων στο α' τρίμηνο - Η εικόνα ανά περιοχή (πίνακες)

Συνέντευξη Δ. Παπαστεργίου στο «R»: Η θέση της Ελλάδας στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης
Πολιτική

Συνέντευξη Δ. Παπαστεργίου στο «R»: Η θέση της Ελλάδας στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Υγεία
27/07/2026 - 21:15

Πώς το κόκκινο κρέας και το έντερο συνδέονται με την κολπική μαρμαρυγή

ΑΜΥΝΑ
27/07/2026 - 20:55

THEON: Έσοδα €248,7 εκατ. (+35,4%) το εξάμηνο – Στα €1,46 δισ. το ανεκτέλεστο (πίνακες)

Πολιτική
27/07/2026 - 20:39

Στην επόμενη Βουλή η «τύχη» της Συνταγματικής Αναθεώρησης – Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας

Οικονομία
27/07/2026 - 20:00

Ελληνική οικονομία: Στο «κόκκινο» αποταμίευση και επενδύσεις των νοικοκυριών το α’ τρίμηνο

Χρηματιστήρια
27/07/2026 - 19:31

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές με ώθηση από την πτώση του πετρελαίου

Πολιτική
27/07/2026 - 19:09

Προαστιακός Δυτικής Αττικής: Θα ολοκληρωθεί με εθνικούς πόρους, απαντά η κυβέρνηση στο ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
27/07/2026 - 19:02

ΣΤΑΣΥ: Πειθαρχικός έλεγχος μετά το βίντεο-σοκ με οδηγό τραμ εν ώρα εργασίας

Ειδήσεις
27/07/2026 - 18:49

Έκρηξη στα Εξαμίλια: Στο αυτόφωρο ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου – Έρευνα για διαρροή προπανίου

Πολιτική
27/07/2026 - 18:40

Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης θέλει ένα Σύνταγμα που να αφήνει ανεξέλεγκτη την εκτελεστική εξουσία

Ειδήσεις
27/07/2026 - 18:36

Politico: Οι μεγάλες εταιρείες στο στόχαστρο της ΕΕ - Aλλαγές στον φόρο CORE μετά τις αντιδράσεις

Ειδήσεις
27/07/2026 - 18:17

Υεμένη: Οι Χούθι έπληξαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία

Πολιτική
27/07/2026 - 18:10

Σφοδρή επίθεση Γεωργιάδη σε Πολάκη: «Καλά κάνεις και φοβάσαι – Έρχονται δικαστήρια για το ΚΕΕΛΠΝΟ»

Υγεία
27/07/2026 - 17:49

Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος: Ορίστηκε προσωρινή πρόεδρος η Ματίνα Παγώνη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
27/07/2026 - 17:48

Η Nissan καταγράφει 1,25 εκατομμύρια πωλήσεις εξηλεκτρισμένων οχήματων στην Ευρώπη

Επιχειρήσεις
27/07/2026 - 17:47

AKTOR: Υπερκαλύφθηκε το ομόλογο των €300 εκατ. – Στο 7,875% η απόδοση

Σχόλια Αγοράς
27/07/2026 - 17:37

Χρηματιστήριο: Μια «ανάσα» από τα φετινά υψηλά με οδηγό τις τράπεζες

Ειδήσεις
27/07/2026 - 17:36

Ευρωπαϊκή κινητοποίηση για τις πυρκαγιές: Ενισχύεται η βοήθεια σε Γαλλία και Ισπανία

Ειδήσεις
27/07/2026 - 17:29

Προφυλακίστηκε ο 28χρονος για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου

Ειδήσεις
27/07/2026 - 17:11

Κρούσματα σαλμονέλας και στην Αθήνα: Εννέα άτομα νοσηλεύτηκαν μετά από γεύμα σε κατάστημα στο Περιστέρι

Χρηματιστήρια
27/07/2026 - 17:05

Ισχυρό rebound στη Wall Street – «Ανάσα» από την αποκλιμάκωση ΗΠΑ-Ιράν  

Αναλύσεις
27/07/2026 - 16:50

Optima: «Buy» για τις ελληνικές τράπεζες – Οι αναλυτές προβλέπουν νέο κύκλο ισχυρής κερδοφορίας

Ειδήσεις
27/07/2026 - 16:37

«Σπιτάκια ανακύκλωσης»: Για οργανωμένη επιχείρηση δυσφήμισης κάνει λόγο η ΤΕΧΑΝ

Ειδήσεις
27/07/2026 - 16:32

Σαουδική Αραβία: Απειλεί με αντίποινα μετά τις επιθέσεις που δέχτηκε με drones από φιλοϊρανικές ομάδες

Ειδήσεις
27/07/2026 - 16:30

Ζαχαράκη: Η ελληνική γλώσσα ο «ζωντανός δεσμός» του Οικουμενικού Ελληνισμού – Νέα εποχή για το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

Ειδήσεις
27/07/2026 - 16:14

Κούβα: Μπλακάουτ βυθίζει στο σκοτάδι το 70% της χώρας – Κατηγορεί τις ΗΠΑ η κυβέρνηση

Ειδήσεις
27/07/2026 - 16:10

Bloomberg: Πώς διαμορφώνονται οι εμπορικές σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ ένα χρόνο μετά τη συμφωνία του Τέρνμπερι

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
27/07/2026 - 16:04

H νέα ηλεκτρική Mercedes GLC εξελίχθηκε από την αρχή

Ειδήσεις
27/07/2026 - 16:02

Κρήτη: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για κύκλωμα ζωοκλοπών και εκβιασμών με όφελος €270.000

Ειδήσεις
27/07/2026 - 15:55

Ιταλία: Η Μελόνι διατηρεί την πρωτιά, πιέζεται η Λέγκα – Άνοδος του νέου ακροδεξιού κόμματος Βανάτσι

Πολιτική
27/07/2026 - 15:51

Το ΠΑΣΟΚ καλεί τους πολίτες να συμμετέχουν στη δημιουργία του Παρατηρητηρίου τιμών ακτοπλοϊκών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ