Μεικτά αποτελέσματα στην Ασία - Νέα ιστορικό υψηλό για τον ιαπωνικό Nikkei

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Οι αγορές στην ευρύτερη περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού κινήθηκαν μεικτά τη Δευτέρα (22/6), με τους επενδυτές να αξιολογούν την πρόοδο στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό, σημειώνοντας άνοδο 1,86% στις 72,572.00 μονάδες. Παράλληλα, ο δείκτης Topix ενισχύθηκε κατά 1,29%.

Στο ίδιο φόντο, στη Νότια Κορέα, ο δείκτης Kospi κατέγραψε άνοδο 0,69% στις 9,114.55 μονάδες.

Στην ηπειρωτική Κίνα τώρα, ο δείκτης Shanghai Composite ενισχύθηκε 1,56% στις 4,153.75 μονάδες. Στον αντίποδα, στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng υποχώρησε 0,52% στις 23,801.00 μονάδες.

Παράλληλα, στην Αυστραλία, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης S&P/ASX 200 ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση σε αρνητικό έδαφος καταγράφοντας μικρή πτώση 0,14% στις 8,816.10 μονάδες.

Τέλος, στην Ινδία, ο δείκτης Nifty ενισχύθηκε 0,47% στις 24,123.05 μονάδες.