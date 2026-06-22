ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μεικτά αποτελέσματα στην Ασία - Νέα ιστορικό υψηλό για τον ιαπωνικό Nikkei
Χρηματιστήρια
09:48 - 22 Ιουν 2026

Μεικτά αποτελέσματα στην Ασία - Νέα ιστορικό υψηλό για τον ιαπωνικό Nikkei

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι αγορές στην ευρύτερη περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού κινήθηκαν μεικτά τη Δευτέρα (22/6), με τους επενδυτές να αξιολογούν την πρόοδο στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό, σημειώνοντας άνοδο 1,86% στις 72,572.00 μονάδες. Παράλληλα, ο δείκτης Topix ενισχύθηκε κατά 1,29%.

Στο ίδιο φόντο, στη Νότια Κορέα, ο δείκτης Kospi κατέγραψε άνοδο 0,69% στις 9,114.55 μονάδες.

Στην ηπειρωτική Κίνα τώρα, ο δείκτης Shanghai Composite ενισχύθηκε 1,56% στις 4,153.75 μονάδες. Στον αντίποδα, στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng υποχώρησε 0,52% στις 23,801.00 μονάδες.

Παράλληλα, στην Αυστραλία, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης S&P/ASX 200 ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση σε αρνητικό έδαφος καταγράφοντας μικρή πτώση 0,14% στις 8,816.10 μονάδες.

Τέλος, στην Ινδία, ο δείκτης Nifty ενισχύθηκε 0,47% στις 24,123.05 μονάδες.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Οι κοινoί λογαριασμοί στο στόχαστρο της Εφορίας: Πότε μια μεταφορά μετατρέπεται σε φορολογική παγίδα
Φορολογία

Οι κοινoί λογαριασμοί στο στόχαστρο της Εφορίας: Πότε μια μεταφορά μετατρέπεται σε φορολογική παγίδα

Τι ακτοπλοΐα θέλουμε τελικά για τα ελληνικά νησιά;
Γιώργος Σ. Σκορδίλης

Τι ακτοπλοΐα θέλουμε τελικά για τα ελληνικά νησιά;

ΑΑΔΕ: Απλοποιείται η χορήγηση δασμοφορολογικής απαλλαγής λόγω μεταφοράς συνήθους κατοικίας
Φορολογία

ΑΑΔΕ: Απλοποιείται η χορήγηση δασμοφορολογικής απαλλαγής λόγω μεταφοράς συνήθους κατοικίας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ασία: Υποχώρησαν οι αγορές εν μέσω επιφυλάξεων για τη διατήρηση της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν
Χρηματιστήρια

Ασία: Υποχώρησαν οι αγορές εν μέσω επιφυλάξεων για τη διατήρηση της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν

Ασία: Σε ιστορικά υψηλά Κορέα και Ιαπωνία - Πτωτικές τάσεις στις υπόλοιπες μεγάλες αγορές
Χρηματιστήρια

Ασία: Σε ιστορικά υψηλά Κορέα και Ιαπωνία - Πτωτικές τάσεις στις υπόλοιπες μεγάλες αγορές

Ανοδικές τάσεις στις ασιατικές αγορές – Στο επίκεντρο οι εξαγωγές της Ιαπωνίας
Χρηματιστήρια

Ανοδικές τάσεις στις ασιατικές αγορές – Στο επίκεντρο οι εξαγωγές της Ιαπωνίας

Ασία: Ισχυρό ράλι στις αγορές μετά την αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή
Χρηματιστήρια

Ασία: Ισχυρό ράλι στις αγορές μετά την αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
22/06/2026 - 11:06

Σε αρνητικό έδαφος οι ευρωαγορές με το βλέμμα σε Μέση Ανατολή και Βρετανία

Ανακοινώσεις
22/06/2026 - 11:05

Premia: Επένδυση €250 εκατ. στον ξενοδοχειακό όμιλο Akti

Τεχνολογία
22/06/2026 - 10:50

Είναι η λύση για τα data centers, να τα στήσουμε στο διάστημα;

Ειδήσεις
22/06/2026 - 10:42

ICAP CRIF: Στο +2,4% τα έσοδα των Ιδιωτικών Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών

Ναυτιλία
22/06/2026 - 10:34

Ο Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος και η Grivalia φέρνουν τη διεθνή αγωνιστική ιστιοπλοΐα στα ελληνικά νερά

Αναλύσεις
22/06/2026 - 10:32

ΧΑ: H «αμφιθυμία» στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν αφήνει ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα στις αγορές 

Ναυτιλία
22/06/2026 - 10:25

MINOAN LINES: Επενδύει στην πράσινη μετάβαση με ορίζοντα το 2028

Άλλοι Αρθρογράφοι
22/06/2026 - 10:25

Η Α.Ι. στην κυβέρνηση: θαρσείν χρη

Ειδήσεις
22/06/2026 - 10:24

ifo: Οι κυβερνητικές παρεμβάσεις κατά τη διάρκεια ενεργειακών κρίσεων βλάπτουν το κλίμα

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
22/06/2026 - 10:13

ΥΠΑΑΤ: Οι τιμές για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις του έτους 2025

Τεχνολογία
22/06/2026 - 10:13

Τειρεσίας - Equifax: Καινοτόμες λύσεις ΑΙ που συμβάλλουν στην ολοκληρωμένη πρόληψη της κυβερνοαπάτης

Ακίνητα
22/06/2026 - 10:04

ΠΟΜΙΔΑ: Εθνική Στρατηγική για τη στέγαση: Πως θα «ανοίξουν» ή «θα κλείσουν» τα σπίτια; 

Χρηματιστήρια
22/06/2026 - 09:48

Μεικτά αποτελέσματα στην Ασία - Νέα ιστορικό υψηλό για τον ιαπωνικό Nikkei

Φορολογία
22/06/2026 - 09:28

Οι κοινoί λογαριασμοί στο στόχαστρο της Εφορίας: Πότε μια μεταφορά μετατρέπεται σε φορολογική παγίδα

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
22/06/2026 - 09:19

Τι ακτοπλοΐα θέλουμε τελικά για τα ελληνικά νησιά;

Φορολογία
22/06/2026 - 09:16

ΑΑΔΕ: Απλοποιείται η χορήγηση δασμοφορολογικής απαλλαγής λόγω μεταφοράς συνήθους κατοικίας

Ειδήσεις
22/06/2026 - 09:11

Αθανάσιος Μαρτίνος: «Θυρανοίξια» της ανακαινισμένης Χάλκης τον Οκτώβριο - Βραβείο «Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος» 2026

Ακίνητα
22/06/2026 - 09:03

BluPeak Estate Analytics: Οι αριθμοί πίσω από την υπόθεση των πολεοδομιών

Οικονομία
22/06/2026 - 08:59

Παπαθανάσης: €142,969 εκατ. για τη στήριξη περιοχών που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
22/06/2026 - 08:58

Metlen: Οι επενδύσεις που τροφοδοτούν νέες αναβαθμίσεις από τους διεθνείς οίκους

Ειδήσεις
22/06/2026 - 08:35

Βρετανία: Υπό παραίτηση ο Στάρμερ λένε κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης

Ειδήσεις
22/06/2026 - 08:25

O «εκλεκτός» του Τραμπ κέρδισε οριακά τις εκλογές στην Κολομβία

Ειδήσεις
22/06/2026 - 08:07

«Πρόοδος» στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν: Οδικός χάρτης 60 ημερών και διελεύσεις από το Ορμούζ

Magazino
22/06/2026 - 08:00

Box Office: Αγγίζουν τα προ πανδημίας επίπεδα τα έσοδα του Χόλιγουντ

Ναυτιλία
22/06/2026 - 07:55

Το όνομα Κυριακού επανέρχεται στο παρασκήνιο της ακτοπλοΐας

Σχόλια Αγοράς
22/06/2026 - 07:48

Άνοιξε η βεντάλια των επενδυτών που συμμετέχουν στο ΧΑ μετά τις πρόσφατες ΑΜΚ

Εργασιακά
22/06/2026 - 07:04

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ συντάξεις και επιδόματα ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ

Ειδήσεις
21/06/2026 - 23:04

Νέα επίθεση Τραμπ κατά Μελόνι: Δεν μας στήριξες όταν δοκιμαζόμασταν

Πολιτική
21/06/2026 - 22:08

Κόντρα Καρχιμάκη – Γεωργιάδη για το «Αττικόν»: «Τους ενδιαφέρει η επικοινωνία, όχι η ουσία»

Ναυτιλία
21/06/2026 - 21:46

Μπορεί η MSC να «καταπιεί» τη Hapag-Lloyd;

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ